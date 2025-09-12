Mundial de Desayunos, Perú vs Venezuela EN VIVO | Últimas noticias de la final entre el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada
¿Cómo van las votaciones de la final?
Hasta la mañana de este viernes, 12 de septiembre, Perú y Venezuela están prácticamente empatados en votos en la final del Mundial de Desayunos. Perú está promediando los 5,7 millones de ‘me gusta’ y Venezuela tiene la misma cantidad. ¡Es una final de fotografía!
¿Cuándo se cierran las votaciones de la final?
De acuerdo con lo indicado por el organizador del concurso, Ibai Llanos, el cierre de las votaciones será este sábado 13 de septiembre, a las 7 de la tarde, hora de España. En horario peruano será a las 12 del día, mientras que, en Venezuela, a la 1 p.m.
Esta finalísima del Mundial de Desayunos enfrenta a dos platillos muy tradicionales en cada país: en el caso del Perú, el pan con chicharrón, mientras que la arepa reina pepiada es la que representa a Venezuela. ¡Qué final para más disputada!
Y, este sábado 13 de septiembre, Ibai anunciará al ganador del evento, después de que el pasado domingo se dio inicio a la gran final entre los países de Perú y Venezuela.
El Mundial de Desayunos, evento virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos, a través de las redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube, ha generado desde mediados de agosto una gran expectativa en los países que han participado, especialmente entre los latinoamericanos.
Votos de la final Perú vs Venezuela | (Hasta la mañana del viernes 12 de septiembre)