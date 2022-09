Los wantanes fritos se pueden rellenar con pollo, chancho, pavita o una mezcla de las carnes que prefieras, solo debes freírlos con mucho cuidado. Aprende los mejores tips para tus wantanes en esta receta de Las Recetas de Yo Madre.

Sigue los pasos:

Ingredientes

Para el wantán:

20 láminas de pasta para wantán

50 gramos de pollo molido

1 pizca de pimienta

½ cucharadita de aceite de ajonjolí (opcional)

Aceite vegetal

Sal al gusto

Para la salsa:

3 cucharadas de salsa kétchup

3 cucharadas de vinagre rojo

6 cucharadas de azúcar blanca

Una cucharada de chuño o maicena

Una taza de agua

Preparación

Para el relleno, mezcla el pollo con la pimienta, sal y aceite de ajonjolí y déjalo reposar unos 10 minutos para que se integren los sabores. Si no sabes cómo armar los wantanes no te preocupes. Ingresa a mi canal de YouTube ‘Las Recetas de Yo Madre’ y te enseño a armarlos fácilmente. Fríe los wantanes en aceite caliente, pero a fuego bajo, pues se queman rápidamente. Es importante que no descuides la preparación.

Hagamos la salsa. Coloca en una olla el agua, el vinagre, el kétchup y el azúcar blanca, y deja que hierva a fuego muy lento moviendo constantemente. Luego, disuelve el chuño o la maicena en un mínimo de agua fría y agrégalo a tu preparación en forma de hilito, poco a poco y moviendo sin parar, para que no se formen grumos. Cuando espese, lo retiras del fuego y lo dejas entibiar.

NOTA: Puedes rellenar tus wantanes con carne de pollo, chancho, pavita o la que más te guste, o incluso mezclar todo tipo de carnes y también te queda sabroso.

Para más recetas prácticas y económicas, pueden ir al canal de YouTube Las Recetas de Yo Madre.