Cada 31 de octubre en un país llamado Perú -coincidencias en el calendario- los ciudadanos podemos elegir entre celebrar Halloween o el día de la canción criolla; celebrar ambos; o no festejar ninguno. Siempre será buena idea hacer lo que a uno le plazca y divertirnos con lo mejor de ambas fechas. Especialmente cuando se trata de comida.

Resulta inevitable recordar esas primeras fiestas de disfraces de la infancia y no pensar en cosas dulces. Halloween es la celebración de la golosina y eso parecía ser lo único que importaba en aquel entonces. Como no podemos retroceder en el tiempo, lo que sí podemos hacer es darnos un gusto preparando una receta tan rica como sencilla que nos transporte a aquellos gloriosos años. Paloma Casanave, cocinera y dueña de la tienda Miss Cupcakes, tiene la propuesta perfecta.

¿Cuál es el primer ingrediente que viene a nuestra mente si pensamos en un plato inspirado en el día de las brujas? No hay otro que la calabaza. Si bien ahora la encontramos en muchos supermercados cada octubre, Paloma quiso darle un toque más local y armó una receta de cupcakes hecha con zapallo. Esta receta rinde para 12 unidades y se acompaña de un frosting de queso crema.

Para darle un sabor otoñal, la receta lleva especias con jengibre, canela y nuez moscada.

Receta de cupcakes de zapallo

Ingredientes :

Para el bizcocho de zapallo

1 taza de harina sin preparar

1 cdta. de canela en polvo

1/4 cdta. de jengibre en polvo

1/4 cdta. de clavo de olor en polvo

1/4 cdta. de nuez moscada en polvo

1 cdta. de polvo de hornear

1 cdta. de bicarbonato

1/4 cdta. de sal

2 huevos

1 cdta. de esencia de vainilla

3/4 tz. de azúcar rubia

1/2 tz. de aceite vegetal

1/8 cdta. de pimienta dulce (es opcional, puedes encontrarla en mercados y supermercados)

3/4 tz. de puré de zapallo*

Para el puré de zapallo

1 1/3 de taza de cubos de zapallos cortados sin cáscara

3 clavos de olor

1 rama de canela

3 bolitas de pimienta dulce (también opcional)

Para el frosting de queso crema

1/4 de taza de margarina

1/4 de taza de queso crema

2 1/2 tazas de azúcar impalpable

2 cdas. de leche fresca

1/2 cdta. de esencia de vainilla

Para decorar:

1 cda. de canela en polvo

Varios pirotines #7

Molde para cupcakes (lo encuentras en tiendas por departamento, mercados y supermercados)

Preparación :

Para hacer el puré coloca los cubos de zapallo y las especias en una olla con agua que los cubra por completo. Hiérvelo por 8 minutos.

Cuélalo y retira los restos de especias. Coloca el zapallo en una procesadora y haz el puré. Asegúrate de precalentar el horno a 170° C y colocar los pirotines #7 en el molde.

En un recipiente cierne harina, canela, jengibre, clavo de olor, nuez moscada, pimienta dulce, polvo de hornear, bicarbonato y sal. Mézclalo todo, olerá delicioso.

En otro recipiente, incorpora los huevos, la vainilla, el puré, la azúcar y el aceite. Tendrás un amarillo precioso y brillante.

Una vez tengas todo listo, combina ambas mezclas. Fácil, ¿no?

Con la ayuda de una cuchara llena tres cuartos de cada pirotín con un poco de la masa. Lleva el molde al horno por 22 a 24 minutos o hasta que insertes un palito y salga limpio. Retíralo del horno y deja enfriar.

Para hacer el frosting, cierne el azúcar y mezcla con la margarina, queso crema, azúcar leche fresca y vainilla hasta que se integren. Con una batidora eléctrica a velocidad máxima, bate la preparación de 3 a 5 minutos, hasta que la mezcla tome un color más claro.

Coloca el frosting en una manga y decora cada bizcochito. Si no tienes una no te preocupes: usa una bolsa de plástico y corta la punta para colocarlo. O puedes simplemente usar un cuchillo para esparcir el frosting, no te compliques.

Espolvorea canela sobre cada cupcake y los tienes listos para servir.

Puedes reemplazar el zapallo regular por zapallo loche y, si deseas usar calabaza, debes cambiar la medida de puré a 1 taza y no ¾ como indica la receta. Puedes ver más de su mundo de dulces en la web de Miss Cupcakes.