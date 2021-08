Conforme a los criterios de Saber más

Me encanta el ají de gallina. Y no es novedad que, a una semana de mi cumple, sea el plato que me da vueltas y vueltas en la cabeza. Es de esos platos que de pequeña pensaba que tomaba horas en hacerse de lo rico que era el resultado y grata fue mi sorpresa al descubrir que, con pocos ingredientes, podemos hacer uno de los platos bandera de nuestro país. Así lo preparamos en mi casa desde que tengo memoria, y así lo prepararé sin falta este 19 de agosto.

Aquí la receta:

Ingredientes:

Para el caldo de pollo

4 pechugas de pollo

2 pescuezos de pollo

3 litros de agua

ramas de un atado de apio

1 cebolla en cubos

1 zanahoria en cubos

3 dientes de ajo chancados

2 hojas de laurel

Para el aderezo

2 cebollas roja medianas picadas chiquito

2 dientes de ajo picados

5 cucharadas de ají amarillo

2 cucharadas de ají mirasol

Para el ají de gallina o de pollo

8 rodajas de pan de molde, 6 panes francés u 800 gramos de galleta de soda

1 tarro de leche evaporada

1/2 litro aprox. de caldo de pollo

500 gramos de queso parmesano recién rallado

Acompañamientos opcionales

700 gramos de papa blanca canchan

750 gramos de arroz blanco

6 huevos

6 aceitunas negras

Preparación

Para el caldo de pollo o gallina

En una olla hervimos mínimo 3 litros de agua a la que le agregamos apio, cebolla, zanahoria, ajo, laurel y la carcasa de las pechugas de pollo o gallina. A medida que va calentando, flotarán las impurezas a la superficie y las retiramos con una cuchara. Cuando rompa el hervor, agregamos una cucharada de sal y luego las pechugas de pollo o gallina. Dejamos hervir durante 15 minutos o hasta que las pechugas estén listas para ser retiradas y deshilachadas. Dejar aparte.

Para el aderezo

Remojar el pan de molde, sin corteza, en leche evaporada y caldo de pollo o gallina. Deshacer con un tenedor hasta tener una mezcla homogénea o licuarlo para que no queden grumos. Dejamos aparte. En una sartén a fuego medio, calentamos 2 cucharadas de aceite. Agregamos la cebolla picada en cubitos junto con el ajo molido y aderezamos hasta que la cebolla esté traslúcida. Una vez cambie el color, agregamos la pasta de ají amarillo junto con la pasta de ají mirasol. Aderezamos hasta que veamos que se quiere pegar por los bordes. Aproximadamente 5 minutos.

Agregamos el licuado de pan y damos un hervor para que espese. Agregamos el pollo o gallina deshilachada y una generosa cantidad de queso parmesano. Rectificamos sazón con un poquito de sal y servimos con arroz, papa blanca, huevo duro y, si gustan, aceitunas.

