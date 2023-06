Central, restaurante peruano a cargo de Virgilio Martínez y Pía León, se coronó como el n°1 en la lista del 50 Best 2023 (los 50 mejores restaurantes del mundo). En la ceremonia, realizada en Valencia (España), los esposos recibieron con entusiasmo el doble reconocimiento pues también fue nombrado como el mejor restaurante de Sudamérica. Central ingresó en el ránking en el 2013 (puesto 50) y, a lo largo de los años, ha ido escalando hasta llegar a la cima. Pero, ¿cómo se elige la lista? Te lo contamos.

¿QUIÉNES VOTAN EN EL 50 BEST?

El ránking del 50 Best se arma con los votos de un jurado de expertos (llamado Academia) que elige a sus restaurantes favoritos (ojo, no chefs) del último año. No existe una lista previa, pueden escoger los que quieran.

La Academia es un panel conformado por 1.040 expertos gastronómicos a nivel mundial, divididos en 27 regiones entre los 5 continentes y con 40 votantes por cada uno, incluido un presidente. Entre estos expertos, el 34% son cocineros y hosteleros; 33% son periodistas y escritores gastronómicos y 33% son gastrónomos viajados. Al menos el 25% de cada área geográfica cambia cada año. Desde el 2019, se respeta una paridad de 50-50.

¿CÓMO SE VOTA EN LOS 50 BEST?

La suma de los votos emitidos por la Academia determina la clasificación de los restaurantes. Cada experto elige 10 restaurantes, en los que ha debido comer en los últimos 18 meses. De estos 10 votos, hasta 6 pueden ser de su región; al menos, los 4 restantes deben ser de espacios foráneos. Si el jurado no pudo viajar, lo indicará y votará máximo por los 6 de su zona.

Los votos, emitidos virtualmente y en secreto, son por orden de preferencia e indicando la fecha de su visita. Los resultados son auditados por la empresa Deloitte que observa si el jurado realmente estuvo en los restaurantes en las fechas que indicó. Los 50 restaurantes más votados pasan a formar parte del Top 50, que se anuncia en directo en la gala anual.

LA LISTA EXTENDIDA

De los votos de la Academia salen nombres de más restaurantes con los que los editores del 50 Best realizan una lista extendida del 51 al 100, que se anuncia semanas antes de la ceremonia. A inicios de junio, se anunció que el Perú contaba con un nombre en este apartado: Mérito, restaurante peruano-venezolano, en el puesto 59.

LIMITACIONES

Para evitar conflictos de interés, existen dos incompatibilidades entre los votantes.

1. El jurado no puede votar por sus propios restaurantes o aquellos a los que puedan estar “vinculados por intereses comerciales o de algún otro tipo”.

2. No pueden votar empleados de la organización del 50 Best ni los patrocinadores vinculados a los premios.