Puesto 3:

Maido

Mitsuharu “Micha” Tsumura no solo es el jefe de cocina y dueño de Maido, también se ha convertido en un embajador de la cocina nikkèi por su trayectoria y dedicación a esta comida. Además, la fusión que ha logrado entre las técnicas e ingredientes japoneses con elementos peruanos lo han posicionado como uno de los mejores. Tanto es así que Maido figura en la exclusiva lista The World’s 50 Best Restaurants. El restaurante invita a sus visitantes a vivir tres tipos de experiencia: EXPERIENCIA NIKKEI a 559 soles por persona, CON MARIDAJE a 948 soles por persona y EXPERIENCIA VEGGIE a 350 soles por persona.