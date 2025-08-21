“Brisas Nikkei”: así es la primera barra de comida peruano-japonesa de la región Ica

Ese hotel existe en todos lados, incluso en la cabeza de cualquier huésped que haya pisado más de uno, y se parece más a los aeropuertos del escritor mexicano Juan Villoro, “espacios que carecen de carácter definido y cumplen funciones provisionales”, que a Aranwa Paracas, un resort a 260 kilómetros al sur de Lima, renovado en enero de 2025 y pensado para no ser como los demás hoteles donde en ocasiones sólo llegas, descansas, te relajas y te vas. Aranwa Paracas, según sus trabajadores y la gerente comercial, María Eugenia Valdelomar, está diseñado para que el visitante no caiga en la monotonía, tenga opciones y sienta que puede vivir experiencias nuevas durante su estadía.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

A ese ocio intensivo al que uno se somete voluntariamente, donde una oferta atractiva dentro del mismo recinto se divide entre un spa que se entiende como centro de bienestar, una piscina enormísima con curvas pronunciadas, un restaurante de cocina peruana donde no escatima en calidad de insumos e incluso un espacio recreacional para los más pequeños con pedagogas que los asisten, se suma “Brisas Nikkei”, la única barra peruano-japonesa de toda la región, recientemente inaugurado. La nueva joya de la corona.

Sí uno revisa Aranwa Paracas en Tripadvisor, una web que parece de consulta obligatoria para los viajeros de cualquier perfil, se encontrará con 1892 comentarios de personas que han pasado por allí hasta el momento de la escritura de este texto. Sí bien en su mayoría las palabras resultan elogiosas -y a veces aleccionadoras o utilitarias por los consejos- es poco probable que todavía no se haya dicho mucho de “Brisas Nikkei”. Al ingresar, uno se encuentra con un espacio amplio y bien iluminado, distribuido de manera dinámica y organizado para tener una visión periférica de la cocina, la barra y las demás mesas. Incluso, si se observa con atención, se podrá seguir el trayecto de tu orden desde que sale hasta que llega a tu mesa. En esta ocasión, la licencia de la primera persona me ayudará para contar que probé el Menú 5 tiempos, una experiencia culinaria donde los platillos van llegando mientras alguno de los cocineros va contando lo que contiene cada uno.

Ceviche de estilo nikkei. (Foto: Aranwa/ Difusión)

Todo, maridaje de Pisco Portón, inicia con un shari crocante con mouse de palta y tartar de bonito, para dar paso a un ramble de nago. Después de ese primer bocado y de asentar la comida con un cóctel, aparece el niku nigiri, una pieza proteica (puede ser de salmón o lomo) y flambeada que se deshace en la boca. Luego, un clásico: el maki tempura con tartare de salmón es un plato conocido pero que nunca deja de sorprender. Aquí se acompaña con un Cielo Kyoto, un trago a base de whisky y una diversidad de hierbas. Aromático y potente. Tras ello, el clásico ceviche hace su aparición pero en estilo nikkei, cortado finamente y con la frescura necesaria. Con un pisco tonic, el sabor en la boca se sostiene por un buen rato. Para cerrar, mariscos batayaki con una elegante copa de vino blanco.

Shari crocante con mouse de palta y tartar de bonito. (Foto: Aranwa/ Difusión)

En la visita, conversamos con la gerente comercial de Aranwa, María Eugenia Valdelomar, quien nos contó cuál es la proyección que se tiene con este nuevo restaurante: “El restaurante Brisas Nikkei es la nueva apuesta que estamos haciendo para beneficio de todos. Es la primera y la única barra de comida peruano-japonesa aquí en Paracas y confíamos en que es un acierto pues creo que todos hemos adquirido este gusto por la cocina japonesa y la fusión. Contamos con profesionales de primera y con insumos de la más alta calidad”.

Maki tempura con tartare de salmón.

Además, comentó que “tras la remodelación de casi todas las áreas, en Aranwa no sólo queremos brindarle al cliente una muy buena infraestructura, sino diferenciarnos por la experiencia y el servicio que ofrecemos. La idea es hacer que los huéspedes se sientan en su casa”.

Finalmente, no quiso dejar de resaltar las bondades del hotel: “tenemos habitaciones de primer nivel, amplias, deluxe, superiores. Además de eso, nos enfocamos en tener actividades para todos, tratar de hacer que la experiencia sea lo menos monótona. El reto es diferenciarnos por tener una gran diversidad en todo lo que ofrecemos”.

En su oferta de entretenimiento, Aranwa Paracas cuenta con dos piscinas, canchas de fútbol, tenis y vóley, un barco pirata para los pequeños y un lounge bar en el muelle, escenario para conciertos los fines de semana.

Espacio reservado para la música en vivo. (Foto: Aranwa/ Difusión)

Aranwa, con 115 habitaciones perfectamente equipadas que se extienden en parte de las once hectáreas del hotel, se presenta como una opción para todo tipo de huéspedes: los que están de paso y necesitan un lugar para disfrutar o relajarse, para familias que planifican sus vacaciones y quieren preocuparse sólo por pasarla bien, para ejecutivos que desean salir del molde y trabajar con una gran vista. Los espacios amplios combinan con ciertos pasillos liminales, con la iluminación justa y con un personal que está disponible a todo momento para contribuir a ese acto revolucionario y a ese derecho al ocio que no se debe dejar de ejercer en un mundo vertiginoso e inmediato.