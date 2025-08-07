Con una vista espectacular y una propuesta gastronómica top: así es Amador de día, el nuevo plan para el mediodía limeño

La carta refleja una cocina contemporánea con influencias peruanas y toques internacionales y se divide en entrantes, fondos y postre.

Entre los siete entrantes se encuentran: las Papas Bravas, que son papas fritas acompañadas de salsa brava, alioli, cebollín, cecina crunch; las Croquetas de Ossobuco con jamón serrano y alioli de yogurt o Stk. Tartar de Solomillo picado, emulsión de saltado, médula brasa y crackers de papa.

En el caso de los fondos son diez como el Tagliatelle al funghi y entraña angus (salsa de hongos, 170 gr de entraña, grana padano y aromas de trufa); La Burger de Asado de tira smash acompañada de lechuga, tomate, quedo, salsa hot en pan brioche y papas fritas; El Infaltable que es un lomo saltado bien ahumado, sus jugos y vegetales de siempre, acompañado de arroz con choclo y papas fritas o el Arroz con pato (Magret y pieza de pato al horno, jugos de loche, culantro y chicha de jora, arroz a la sartén de hierro).

Además, tiene una propuesta vegana: está la Garden Salad que es una mezcla de lechugas, palta, higos confitados, tomate cherry, zucchini, zanahorias y rabanitos petit con vinagretade la terraza y que se complementa muy bien con la Tagliatelle al funghi (Salsa de hongos, grana padano y aromas de trufa).

En el caso del postre, Amador de día propone una Tarta Vasca chocolatosa acompañada de compota de frutos rojos, leche tostada y una bola de helado de vainilla.

El maridaje no se queda atrás: los cocteles de autor, sello de la casa, han sido pensados para acompañar y potenciar cada sabor como es el Clementine hecho de Vodka 14 Inkas, luxardo maraschino, sandia, lavanda o el Morris Sour de Pisco Moscatel Santa María Magdalena, lillet, tomillo, romero, naranja agria, aquafaba.

Un nuevo plan para el mediodía limeño

“Amador de día” está disponible jueves, viernes y sábados, desde las 12:30 p.m., el rooftop abrirá sus puertas con almuerzos que se extienden hasta la tarde, en una celebración continua de sabores, ritmo y encuentros.

