Con una vista espectacular y una propuesta gastronómica top: así es Amador de día, el nuevo plan para el mediodía limeño
Amador, el icónico rooftop de San Isidro, presenta “Amador de día”, una experiencia gastronómica que transforma el almuerzo en un acto de celebración. Con el lanzamiento de su nueva carta firmada por el chef Palmiro Ocampo, la propuesta va más allá de lo culinario: es una invitación a detener el tiempo, a quedarse, a disfrutar del lugar y a mirar Lima desde otro lado.

