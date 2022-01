Conforme a los criterios de Saber más

La cocina vegana no es restricción, es abrir nuestro paladar a nuevos sabores y combinaciones. Es, además, creativa porque los chefs deben salir de lo tradicional y de las técnicas aprendidas para adaptar platos hechos con insumos animales a unos completamente veganos o plant based. En Lima, hace menos de un mes, abrió Asianica, un restaurante que mezcla la comida peruana con la asiática, y que además tiene influencia Ayurveda.

Ruei tang Yeh empezó Asianica como un dark kitchen durante la pandemia. Al igual que muchos cocineros, durante ese periodo, él fue despedido por la crisis que se generó en la industria gastronómica. Es así que el joven cocinero decidió apostar por algo propio. Durante un año y medio su emprendimiento funcionó muy bien. Tenía muchos pedidos de personas veganas y no veganas. Por ello, decidió unir fuerzas con Ranul Rayme, quien también había pasado por un proceso muy similar durante la pandemia y tenía a Thany Vegan como dark kitchen.

Los chefs y fundadores de Asiánica Ranul Rayme y Ruei tang Yeh. (Foto: Difusión)

Los estilos de cocina de Ruei tang y Ranul son muy diferentes entre sí, quienes hemos disfrutado de sus emprendimiento por separado, lo sabemos. Sin embargo, al haber trabajado juntos durante un buen tiempo en un restaurante vegetariano con influencia ayurveda, les garantizaba un trabajo en junto exitoso.

“Quisimos unir estilos y tener con Asianica un lugar físico que tuviera una nueva propuesta”, menciona Ruei tang Yeh. “Las personas nos pedían un lugar para comer y cuando Ruei tang me contó lo que tenía en mente me gustó mucho la idea y no lo pensé dos veces”, agrega Ranul Rayme.

El restaurante Asianica está en Av. Petit Thouars 5232, Miraflores. (Foto: Difusión)

“Escogimos un distrito concurrido como Miraflores para poder poner el restaurante. Juntamos la cocina peruana con la asiática en nuestros platos. Queríamos una propuesta más ambiciosa, que nuestros públicos recordarán nuestra esencia pero disfrutaran de Asianica”, añade Ruei tang.

Asianica cuenta en su carta con comida peruana. (Foto: Difusión)

Cocina ayurveda

Además de tener comida fusión en su restaurante, Ruei tang Yeh -nacido en Taiwán- tiene una filosofía de vida de la “no violencia” desde antes que naciera. Sus padres le inculcaron el respeto hacia todas las especies. El joven cocinero es vegetariano de nacimiento y al seguir filosofías budistas, su cocina es ayurveda.

En la cocina ayurveda no se usan ni ajos ni cebollas. Esto no es una norma, pero muchas personas que siguen esta filosofía de vida no las consumen. “Mi familia me inculcó el budismo. Según la tradición, el no comer ajos y cebollas nos brinda un mejor carácter. Estos alimentos, en nivel espiritual, nos vuelven más coléricos, ansiosos o nos incitan a comer en exceso. No las he usado nunca en la cocina ni las he comido. Tampoco bebemos alcohol, por eso es que la carta de Asianica no cuenta con bebidas alcohólicas”, añade Ruei tang.

El ceviche de Asianica no cuenta con cebolla, porque el restaurante está inspirado en la cultura Ayurveda. (Foto: Patricia Castañeda Alva)

La cocina peruana tiene como base el aderezo, el sofrito de ajos molidos y cebolla. ¿Cómo reemplazar esta tradición en la gastronomía peruana que ofrecen en Asianica? El chef Ranul menciona que ha sido un “reto”. “Lo que tuve que hacer es regresar a los inicios de la comida peruana, ya que estos alimentos los trajeron los españoles así que hemos empezado a trabajar con productos peruanos, hierbas aromáticas y otras verduras para darle un sabor tan intenso como la cebolla y los ajos”, añade Ranul.

El restaurante Asianica está en Av. Petit Thouars 5232, Miraflores. (Foto: Difusión)

Ranul estudió gastronomía, mientras que Ruei tang revela que nunca fue a una escuela de cocina. Él desde que nació llevó una alimentación basada en plantas. “Soy vegetariano de nacimiento. Es una convicción que me heredaron mis padres: la misericordia hacia los animales. Por ello, nunca pude ir a una escuela de cocina profesional porque en el Perú no existía una que solo enseñaran platos veganos o vegetarianos. He tomado cursos libres con chefs veganos pero nada profesional”, cuenta.

Este joven cocinero aprendió de su madre, quien también es muy hábil en la cocina, y fue encontrando su estilo conforme fue adquiriendo experiencia en los restaurantes veganos y vegetarianos en los que trabajaba. “Empecé desde abajo, como lavaplatos”, añade.

Makis veganos de Asiánica. (Foto: cortesía)

La carta

El restaurante fundado por Ruei tang Yeh y Ranul Rayme tiene una propuesta creativa y gourmet. En la carta, destacan todos los makis (10 piezas a s/25). Entre ellos hay seis que son veganos y cuatro vegetarianos.

Si lo que buscas es comida peruana, no puedes perderte las propuestas que tienen. En las entradas cuentan con ceviche (s/27), tiradito (s/23) y una causa noble (s/29).

En el restaurante Asianica no se usa ni ajos ni cebollas. (Foto: Difusión)

De fondo, encontrarás el arroz norteño Tusan (s/35). Pero si lo que quieres es comer comida fusión, en los fondos, encontrarás kare udon (s/29 ), Yakiramen (s/25), katsu chahan (s/29), pad thai (s/28) y los famosos Udon Wok (s/28).

Otros platillos que tienen son los baos (s/13) en versión ‘ponja’ y ‘criolla’ y las hamburguesas (s/22) que vienen en pan brioche vegano, seitan crispy, pickles y salsas.

En Asianica no hay bebidas alcohólicas, pero eso no quiere decir que no tengan cocteles deliciosos. Además, de las bebidas tradicionales como limonadas con frutas y tés helados con jarabes de frutas y verduras; tienen mocktails (s/16): bebidas hechas con frutas, hierbas y ligeramente gasificadas. Mis recomendaciones son el Mint berries o el Buddha.

Asianica tiene como postre vegano un matcha cake, un queque hecho de harina con matcha. (Foto: Patricia Castañeda)

Como la experiencia no está completa sin el postre. Asianica tiene postres del día. Una opción vegana y otra vegetariana. En la vegana, encontrarán el matcha cake (s/15), un quequito hecho de harina y matcha, un derivado del té verde lleno de antioxidantes. Además, viene decorado con chantillí vegano y frutos del bosque. Una delicia.

La mesa está servida, buen provecho.

AL DETALLE

Dirección: Av. Petit Thouars 5232, Miraflores

Horario: de martes a domingo, turno tarde de 12:00 p.m.a 4:00 p.m. / turno noche de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Ticket promedio: 60 soles

Reserva: no

Delivery: sí

