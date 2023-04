Un oasis en plena avenida 28 de julio, así es Ribeyro, Casa Sutil, el nuevo proyecto del bartender Luis Flores que se inauguró en diciembre del año pasado. No se necesita reserva, la idea es que quien se anime por un cóctel o una copa de vino tenga un espacio para disfrutarla y así ha sido desde el principio. El lugar está ubicado en una antigua Quinta recientemente reformada, de la que además se ve la casa del escritor Julio Ramón Ribeyro, a quien se le debe el nombre del bar.

Cuando a Luis le ofrecen el espacio al lado de la Quinta, pensó en algún momento en una cafetería, que también es su especialidad, pero la terraza del lugar los invitaba más a un bar, un lugar cerrado que ofreciera resguardo en una calle tan turbulenta. Así nace Ribeyro, Casa Sutil.

“Es una propuesta mucho más sutil de alguna manera”, dice el popular “Chino” Flores, quien además explica que el término sutil en el nombre del bar también se debe all cuento de Julio Ramón Ribeyro. La propuesta del bar es bien sencilla, lo que no significa que sea fácil, sino que se adapta bien a lo que piensa, a lo que cree y por lo que apuesta.

Con lo que respecta a la sutileza, esto se puede notar en los productos que utiliza, la mayoría de destilados o son peruanos o latinoamericanos, para que de alguna forma se empiecen a abrir camino en la industria. En la comida también se refleja, la idea es tener productos locales que inviten a seguir compartiendo un cóctel.

Una carta que invita a disfrutar

Algo que caracteriza al bar es que todos los cócteles tienen el mismo precio, 45 soles, la idea es que escojan no por precio, que lo hagan por gusto real porque pasa que muchas veces los usuarios se privan de tomar algo porque cuesta más de lo que tenían planeado y en Ribeyro se busca que disfruten lo que elijan. Además, esta estrategia les permite una constante rotación de productos e insumos.

La carta aún es la de temporada de verano, el clima en Lima así lo ha decidido y esto no le molesta al equipo de Ribeyro. Hoy hay más cítricos, con hierbas y refrescantes. La propuesta tiene 14 cócteles, todos de autor, inspirados en los clásicos, pero con insumos diferentes.

La idea de Luis de trabajar con destilados locales se mantiene, en Ribeyro cuentan con un agave huaracino, que tiene un perfil de madera, pero con otro sabor, o el vermouth La Fuerza, que es de origen argentino. “Los destilados que hay en Perú son muy bonitos y muy buenos también, de buena calidad y creo que es un éxito que la gente apueste por estos”, asegura el bartender.

Lo que se refiere a comida, el bar es muy claro con la idea de que no ofrecen maridaje porque cada usuario elige con qué quiere acompañar sus copas, pero tienen charcutería, quesos locales, jamones locales, un buen paté, un antipasto, pan de camote, entre otros.

“El bar no son solo cócteles, también es vino”, señala Flores, Ribeyro tiene una carta de vinos que muy gastronómicos y bastante exclusivos para que el que visite el lugar tenga la opción de probar botellas que no se encuentran en otros lugares más comerciales. A la fecha ya tienen dos cartas de vinos, porque quieren escogen los vinos que llega a Lima en pocas cantidades.

Un equipo joven

El equipo de Ribeyro es uno de los pilares más importantes del lugar, todos son menores de 24 años y con mucho talento. “Les enseño como me han enseñado a mí. Acá no quiero que hagan lo que yo digo porque la única manera también de aprender es haciendo y me gusta ver cómo piensan, cómo adaptan lo que yo digo. Y eso me gusta también. Me gusta que ellos tengan ese matiz para hacer cosas, por investigar, por leer, por hacer pruebas. Como digo, la equivocación es espectacular porque ya aprendiste. Me equivoco haciendo cosas bonitas”, comenta Luis.

Ribeyro te invita a dejarte llevar y a que te des la oportunidad de tener una guía con información básica, pero que la decisión quede en ti, para que pruebes lo que quieras.

DATO ¿Dónde está? Dirección: 28 de julio 844, Miraflores Horario de atención: Lunes a miércoles: 17:00-23:30 / Jueves a sábado: 17:00- 12:30