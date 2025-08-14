Melvyn Arce Ruiz
Melvyn Arce Ruiz

Barranco tiene nueva esquina: Augusto Baldoceda abre la nueva sede de Chicho con sabor a barrio y espíritu de taberna
Barranco tiene nueva esquina: Augusto Baldoceda abre la nueva sede de Chicho con sabor a barrio y espíritu de taberna

Barranco tiene nueva esquina: Augusto Baldoceda abre la nueva sede de Chicho con sabor a barrio y espíritu de taberna

Cuando Chicho Miraflores abrió sus puertas en 2021, Augusto Baldoceda tenía en mente que fuera un lugar sin códigos de vestimenta, relajado y pensado para disfrutar de la comida limeña de antaño. Pero el concepto fue evolucionando y, en poco tiempo, se convirtió en un restaurante de “comida peruana versátil”, un espacio que se ganó una clientela fiel gracias a su cocina de autor con mucha personalidad. A pesar de ese giro exitoso, al chef le quedó la “espinita” de abrir una verdadera taberna. Esa idea lo llevó a buscar un nuevo espacio, hasta encontrar en Barranco el lugar perfecto para darle forma.

