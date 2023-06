Tras ser elegido el mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best 2013, las solicitudes de reserva en el restaurante peruano Central empezaron a incrementarse. Sin embargo, en su página web no figuraba la posibilidad de conseguir una mesa para este año y se leía el mensaje: “En estos momentos estamos tomando reservas hasta el 30 de setiembre 2023″.

En un comunicado de prensa oficial, el restaurante se pronunció sobre el logro obtenido y también dieron noticias sobre las fechas en la que empezarán a tomar nuevamente reservas. ¿Qué dijeron?

Los mejores del mundo

En el citado comunicado, Central destacó que el reconocimiento a su restaurante es también un “hito” para la gastronomía latinoamericana. “Es la primera vez que un restaurante fuera de Europa y Estados Unidos recibe este distinguido honor”, se lee en el pronunciamiento, donde también se destaca que “es la primera vez que una chef mujer está al frente de un restaurante premiado a este nivel”, en relación a Pía León, quien está a la cabeza del establecimiento junto a Virgilio Martínez.

“El reconocimiento que hemos recibido no solo nos llena de emoción, sino que también sirve como testimonio del increíblemente talentoso y dedicado equipo interdisciplinario que Central encarna. Durante años, hemos perseguido comprender y preservar la cultura milenaria del Perú y su patrimonio. El país que una vez fue una de las bases más importantes para el origen de la agricultura y la biodiversidad de hoy en día, alberga un inmenso conocimiento que nunca ha sido tan relevante como lo es hoy en día para nuestra sociedad global. Las certezas y verdades que estamos encontrando son apenas rasguños de este conocimiento milenario”, dice el comunicado.

Los chefs del restaurante peruano Central, Virgilio Martínez y Pía León, reciben con su equipo el premio al mejor restaurante del mundo 2023. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque

¿Cómo hacer reserva en el restaurante Central?

En el comunicado oficial, el restaurante también dio nuevas fechas para la toma de reservas.

De esta manera, las reservas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 estarán abiertas a partir del 15 de agosto a las 00:00 (hora peruana).

Esta es la web oficial para las reservas.

Para reservas de 5 a más personas, se sugiere comunicarse con reservas@centralrestaurante.com.pe.

¿Cuánto cuesta comer en Central?

El restaurante ofrece experiencias, a diferencia de otros restaurantes que tienen una carta con platos que los comensales pueden elegir, al igual que las bebidas.

Estas son las experiencias y los precios de Central:

Experiencia territorio en desnivel:

Se describe como un trayecto a través de 12 ecosistemas de nuestro territorio.

El precio es de S/. 1045 soles por persona

Menú creatividad del día

Se describe como un nuevo viaje, el viaje del día. 12 alturas.

El precio es de S/. 1045 soles por persona

Experiencia mundo mater:

Explora 14 ecosistemas del mundo Mater.

El precio es de S/. 1250 soles por persona

Menú creatividad mundo:

Se describe como un nuevo viaje, el viaje del día. 14 alturas.

El precio es de S/. 1250 soles por persona

¿Cuánto cuestan las bebidas en Central?

Estas experiencias culinarias no incluyen el precio de las bebidas. Este es el precio para el maridaje:

TERROIR VINOS DEL MUNDO

Recomendado para acompañar experiencia Territorio en Desnivel: S/. 424 soles.

Para acompañar experiencia Mundo Mater: S/. 488 soles.

EQUILIBRIO MATER. FERMENTOS, DESTILADOS Y VINOS DE SUDAMÉRICA

Para acompañar experiencia Territorio en Desnivel: S/. 454 soles.

Para acompañar experiencia Mundo Mater: S/. 518 soles.

EXPERIENCIA Y SENTIDOS (SIN ALCOHOL). NÉCTARES, INFUSIONES Y EXTRACTOS CON PRODUCTOS MATER

Para acompañar experiencia Territorio en Desnivel: S/. 222 soles.

Para acompañar experiencia Mundo Mater: S/. 278 soles.

¿Qué dijeron los chefs de Central sobre su reconocimiento?

En el comunicado citado al inicio de este artículo, el equipo de Central también agradece al “panel de expertos gastronómicos de World´s 50 Best Restaurants” por el reconocimiento.

Finalmente, hacen hincapié en su visión hacía el futuro manteniendo la esencia y principios del equipo.

“Este logro no se trata de competir, sino de fomentar un entorno positivo que aliente propuestas diversas y garantice un viaje culinario integrado y significativo. Creemos en la promoción de la existencia de diversas voces culinarias, cada una con su propia relevancia y contribución a la escena gastronómica mundial. Este foco brilla ahora en nuestra región, presentando una Latinoamérica poderosa que seguirá ofreciendo razones de peso para un nuevo paradigma gastronómico”, dice el comunicado.

El martes 20 de junio el ránking The World’s 50 Best Restaurants eleva este año la expectativa por un triunfo peruano. Calentamos motores de cara al anuncio desde España, con una entrevista a los chefs Virgilio Martínez y Pía León, a propósito de Central, restaurante peruano que, se espera, suba de ránking en la posición global.