El ‘Cholo’ Mena, uno de los ‘influencers’ gastronómicos más populares del Perú, hizo su debut en el mundo de los restaurantes con Fu-Man-Chu chifita, un restaurante de comida chifa que ha dado que hablar tras las reseñas de otros conocidos personajes del mundo digital.
MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo
Ioanis Patsias, el ‘youtuber’ conocido simplemente como IOA, le dio una calificación negativa tras su visita en el video “La verdad de los restaurantes de influencers en Perú. ¿Vale la pena?“, donde expresó su descontento con los sabores alejados de la tradición chifa de la propuesta. Aunque otros creadores de contenido, como Giacomo Bocchio y algunos integrantes del programa BEO Noticias, le dieron su aprobación a bebidas y wantanes, que calificaron de generosos en sabor y tamaño.
Newsletter Provecho
Esta presencia en redes sociales de la marca Fu-Man-Chu, ha despertado gran interés por la propuesta del ‘influencer’. Por ello, en esta nota, te contamos en qué consiste la carta y cuáles son los precios de sus platos.
Carta del Chifita Fu-Man-Chu
Estos son los platos que conforman la propuesta del restaurante Fu-Man-Chu, del ‘influencer’ gastronómico ‘Cholo’ Mena.
Los precios y platos están consignados de acuerdo a la carta del restaurante de agosto del 2025:
- Entradas
ROLITOS PRIMAVERA: (3 piezas) De pollo ahumado con verduras y patita wa yen. Precio: s/. 18
WANTANES: (6 piezas) Rellenos de pollo pachikay. Precio: s/. 18
PIERMITAS CHUN LI X: (3 piezas) De puro pollo al maní y salsa especial hoisin. Precio: s/. 20
SIU MAI X: (4 piezas). De chancho y langostino. Precio: s/. 20
- SOPAS
SOPA WANTAN. Precio: s/. 30
SOPA WANTAN ESPECIAL Con pollo, chancho, langostinos y alita frita. Precio: s/. 35
SOPA FUMANCHU. Con huevo revuelto, fideo fansi y hierbas aromáticas. Precio: s/. 32
- Arroces
CHAUFA DE POLLO. Precio: s/. 32
CHAUFA DE CHANCHO. Precio: s/. 35
CHAUFA ESPECIAL. Precio: s/. 35
AEROPUERTO DE POLLO. Precio: s/. 35
AEROPUERTO ESPECIAL. Precio: s/. 40
ARROZ CON MANGO. Precio: s/. 38
- Fondos
CHIJUAKAY. Precio: s/. 35
TIPAKAY. Precio: s/. 35
KAMLU WANTAN. Chancho, pollo, langostinos, base de wantanes bien rellenos bañados en salsa de tamarindo a la piña y durazno. Precio: s/. 38
LEMON KAY. Precio: s/. 35
TAYPA POWER. Mix de proteínas y vegetales al Wok. Precio: s/. 40
FUCKING CHOLÓN. Pollo enrollado, relleno de espárragos, chanchito y langostinos, bañado en salsa de vegetales al wok. Precio: s/. 42
SALTEADO CHIFERO DE POLLO. Precio: s/. 32
SALTADO CHIFERO DE RES. Precio: s/. 35
- Combinados
COMBINADO DE POLLO. Chaufa frito, acompañado de tallarín de pollito clásico con verduras. Precio: s/. 35
COMBINADO ESPECIAL. Combinado de chaufa y tallarín con chancho, pollo, carne y langostinos. Precio: s/. 38
TORTILLON DE POLLO. Precio: s/. 32
TORTILLON DE LANGOSTINOS. Precio: s/. 35
TALLARIN DE POLLO. Precio: s/. 32
TALLARIN ESPECIAL. De chancho, pollo, carne y langostinos. Precio: s/. 38
¿Dónde queda el chifa del ‘Cholo’ Mena?
El chifa Fu-Man-Chu se ubica en Calle Los Negocios 102, Surquillo. La atención es de martes a sábados de 12:30 a.m. a 10 p.m. Los domingos de 12:30 a.m. a 8 p.m. Puedes acceder a más información sobre reservas y pedidos en este enlace.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Las mejores papas rellenas de Lima? La historia del famoso puesto en el Mercado de Magdalena
- ¿El mejor pan con pollo de Lima? 5 opciones imperdibles para los amantes de este clásico
- Conoce al peruano que se hará cargo de La Mar Madrid, el nuevo restaurante de Gastón Acurio
- ¿Una cafetería de “Harry Potter” en Lima? Así es la propuesta en San Isidro inspirada en el famoso mago
Contenido sugerido
Contenido GEC