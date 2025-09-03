El chifa del 'Cholo' Mena abrió como ‘dark kitchen’ y hoy cuenta con un local propio en el corazón de Surquillo. (Fotos: Archivo GEC/ Instagram Fu Man Chu)
, uno de los ‘influencers’ gastronómicos más populares del Perú, hizo su debut en el mundo de los restaurantes con Fu-Man-Chu chifita, un restaurante de comida chifa que ha dado que hablar tras las reseñas de otros conocidos personajes del mundo digital.

Ioanis Patsias, el ‘youtuber’ conocido simplemente como IOA, le dio una calificación negativa tras su visita “La verdad de los restaurantes de influencers en Perú. ¿Vale la pena?“, donde expresó su descontento con los sabores alejados de la tradición chifa de la propuesta. Aunque otros creadores de contenido, como y algunos integrantes del programa , le dieron su aprobación a bebidas y wantanes, que calificaron de generosos en sabor y tamaño.

Esta presencia en redes sociales de la marca Fu-Man-Chu, ha despertado gran interés por la propuesta del ‘influencer’. Por ello, en esta nota, te contamos en qué consiste la carta y cuáles son los precios de sus platos.

Carta del Chifita Fu-Man-Chu

Estos son los platos que conforman la propuesta del restaurante Fu-Man-Chu, del ‘influencer’ gastronómico ‘Cholo’ Mena.

Los precios y platos están consignados de acuerdo a la carta del restaurante de agosto del 2025:

  • Entradas

ROLITOS PRIMAVERA: (3 piezas) De pollo ahumado con verduras y patita wa yen. Precio: s/. 18

WANTANES: (6 piezas) Rellenos de pollo pachikay. Precio: s/. 18

PIERMITAS CHUN LI X: (3 piezas) De puro pollo al maní y salsa especial hoisin. Precio: s/. 20

SIU MAI X: (4 piezas). De chancho y langostino. Precio: s/. 20

  • SOPAS

SOPA WANTAN. Precio: s/. 30

SOPA WANTAN ESPECIAL Con pollo, chancho, langostinos y alita frita. Precio: s/. 35

SOPA FUMANCHU. Con huevo revuelto, fideo fansi y hierbas aromáticas. Precio: s/. 32

  • Arroces

CHAUFA DE POLLO. Precio: s/. 32

CHAUFA DE CHANCHO. Precio: s/. 35

CHAUFA ESPECIAL. Precio: s/. 35

AEROPUERTO DE POLLO. Precio: s/. 35

AEROPUERTO ESPECIAL. Precio: s/. 40

ARROZ CON MANGO. Precio: s/. 38

  • Fondos

CHIJUAKAY. Precio: s/. 35

TIPAKAY. Precio: s/. 35

KAMLU WANTAN. Chancho, pollo, langostinos, base de wantanes bien rellenos bañados en salsa de tamarindo a la piña y durazno. Precio: s/. 38

LEMON KAY. Precio: s/. 35

TAYPA POWER. Mix de proteínas y vegetales al Wok. Precio: s/. 40

FUCKING CHOLÓN. Pollo enrollado, relleno de espárragos, chanchito y langostinos, bañado en salsa de vegetales al wok. Precio: s/. 42

SALTEADO CHIFERO DE POLLO. Precio: s/. 32

SALTADO CHIFERO DE RES. Precio: s/. 35

  • Combinados

COMBINADO DE POLLO. Chaufa frito, acompañado de tallarín de pollito clásico con verduras. Precio: s/. 35

COMBINADO ESPECIAL. Combinado de chaufa y tallarín con chancho, pollo, carne y langostinos. Precio: s/. 38

TORTILLON DE POLLO. Precio: s/. 32

TORTILLON DE LANGOSTINOS. Precio: s/. 35

TALLARIN DE POLLO. Precio: s/. 32

TALLARIN ESPECIAL. De chancho, pollo, carne y langostinos. Precio: s/. 38

¿Dónde queda el chifa del ‘Cholo’ Mena?

El chifa Fu-Man-Chu se ubica en Calle Los Negocios 102, Surquillo. La atención es de martes a sábados de 12:30 a.m. a 10 p.m. Los domingos de 12:30 a.m. a 8 p.m. Puedes acceder a más información sobre reservas y pedidos .

