Mérito ocupó el puesto 26 en la más reciente edición de The World’s 50 Best Restaurantes, es así como el restaurante de Juan Luis Martínez, chef venezolano, se codea entre las altas cocinas del mundo con una propuesta que pretender demostrar la hermandad de toda América Latina usando insumos de cada país.

La idea de un restaurante propio nace durante su estancia en Central, cuenta Juan Luis, quien era consciente que si se quedaba en el restaurante de Virgilio podía tener muchas oportunidade, pero sentía que tenía que hacerlo solo. “Así pude hacer las cosas a mi manera y asumí ese reto y todo lo que venía consigo. Se lo dije a Virgilio y él lo entendió, ya teníamos una buena amistad en ese momento, así que no fue tan difícil. Además, me ofreció su apoyo. Y ahí empezó todo, yo ya tenía algunas ideas y solo faltaba ordenarlas. De hecho, estas ideas fueron las que también me empujaron porque en algún momento empecé a sentir que no encajaban en el mundo Central”, cuenta el chef a Provecho, quien precisamente llegó a Perú para trabajar en uno de los mejores restaurantes del mundo.

El espacio para Mérito lo encontró en Barranco, un distrito cuya vibra, dice, se alinea con su visión artística de la cocina. “Buscaba un lugar con historia, no un edificio nuevo. Las paredes de Mérito te hablan”.

La propuesta gastronómica del restaurante nace del cruce entre sus raíces venezolanas y su presente peruano, pero va más allá: se expande a toda Latinoamérica. “Estamos conectados por la Cordillera de los Andes, la Amazonía y el mar. Usamos productos con identidad, y buscamos que nuestros platos generen nostalgia, que muevan algo emocional en quien los prueba”.

Para Juan Luis, el “mérito” de toda esta experiencia es vencer los miedos, enfrentar situaciones difíciles y todo lo que cuesta llegar a ese punto.

Con una cocina abierta, casi a la vista de los comensales, y un equipo que respira pasión y disciplina, Mérito no solo sirve platos: cuenta historias. Y cada una de ellas, como la del propio Juan Luis, está hecha de intuición, perseverancia y emoción.

¿Qué puedes comer en Mérito?

Hay dos propuestas para los comensales: el menú marino de degustación de pasos enfocado en el producto latinoamericano a S/590 y platos a la carta como el Choclo a la brasa a S/32, la Conchas, sanki y jalapeño a S/68, el Pulpo entre yacón y cushuros a S/74, el Curry de peza a S/92, la Panceta glaseada y arepas a S/98 y postres como El flan a S/31, Chirimoya, chirimoya, chirimoya a S/38, entre otros.