Es verdad, no son muchos los amantes de la ópera en el Perú; pero dudo que alguien se pueda mostrar indiferente ante las voces y la performance de estos artistas. “Somos privilegiados”, dice sonriente Alejandro Ji, gerente general de este bar secreto dedicado a la música, la cultura y la coctelería. “No requieren un micrófono. Todo el bar se inunda con su voz y aprendes a apreciarlo”, añade.

De jueves a sábado, hay noches de jazz, música clásica y lírica en Coppelius. Atentos, se vienen sorpresas. / MAJABARAYBAR

Confiesa que no le solía gustar la ópera; pero a partir de escuchar a su esposa que (¡sorpresa!) es mezzosoprano comenzó a valorarlo más. A su lado conoció buenos cantantes que no tenían dónde presentarse. “Hay mucho talento en el Perú que la gente no aprecia”, lamenta. Por eso, Coppelius nace como un espacio abierto para todos los músicos -con noches de lírica, clásico instrumental y jazz- mientras que melómanos (y no tan melómanos) acompañan la velada con cocteles de autor y vinos.

DELEITAR TODOS LOS SENTIDOS

Como mencionamos, en el bar tienen noches dedicadas a diferentes géneros musicales. Li señala que cada uno tiene un público muy específico y que se diferencia también en sus gustos al sentarse a la mesa. Mientras que los amantes del jazz consumen más coctelería y cerveza; los de música clásica y lírico gustan más de los vinos. “Buscamos apostar por ese nicho que no está siendo atacado”, indica.

Los cocteles de autor rinden homenaje a grandes literarios, de la ópera y del ballet como 'macondo' (izq.). Acompaña las bebidas con piqueos como una tabla de quesos y charcutería.

Y en Coppelius quieren atraerlos con nuevas experiencias. El año pasado, realizaron la primera cata lírica del Perú, con mucho éxito, que consistía en encontrar el match perfecto entre vino y ópera. ¿Cómo funcionó? Se eligieron 4 etiquetas y, con los músicos, se buscó una obra que combinara con cada copa. Así, el público disfrutaba y aguzaba sus sentidos: el gusto y el olfato (al tomar y beber), el oído y lo visual (con la performance).

“Se hace en otros países, pero queremos crear algo nuevo acá en el Perú. La idea es hacer otras catas musicales. Ver qué instrumento combina mejor con un licor como el whisky. Vamos a seguir impulsando esta parte”, comenta Alejandro.

¿QUÉ PEDIR EN COPPELIUS?

Al pedir un coctel en Coppelius, estaremos tomando un ‘macondo’ o una ‘anna karenina’. Si eres amante de los libros, habrás reconocido que son en homenaje a la obra de Gabriel García Márquez y León Tolstói. La carta de autor se inspira en la literatura, ópera y ballet. Hay aperitivos, pero también tragos de perfil más dulce y refrescante usando algunos ingredientes asiáticos como té jazmín traído de China, lychee u hongos shiitake.

Uno de los más populares es ‘odette’, inspirado en la princesa de “El lago de los cisnes”, un delicado coctel -lleva pisco italia, vino blanco, licor de lychee, piña y limón- que se sirve en un vaso circular que “baila”. El ‘macondo’, para los de paladares dulces, combina ron, gran kafa, piña, syrup de té y haba tonka.

'Odette', coctel inspirado en "El lago de los cisnes", para los que prefieren bebidas dulces. Se sirve en una copa que "baila" como si fuera una bailarina.

También están el ‘koroviev’, una reversión del negroni, y ‘tetsuo’, servido en una tetera de hierro, que lleva whiskey, avelino, cordial de hongos, lucano y jerez. Puedes acompañar estos y otros cocteles con unas jugosas empanaditas chinas, una clásica tabla de quesos y charcutería o su versión de conchitas a la parmesana. También cuentan con opciones veganas y gluten free (hummus con ratatouille o naan con curry, entre otros).

Por otro lado, la selección de vinos estuvo a cargo del premiado sommelier Joseph Ruiz con una lista de vinos latinoamericanos (Perú, Chile, Argentina) generalmente con perfiles suaves y fáciles de tomar. Podrás encontrar bodegas como Raíces Negras, Vontade o Colonia las liebres, por nombrar algunas. No te olvides de preguntar por la copa del día.

“Son vinos que no encuentras en retail y son buenos. Joseph escogió un poco de todo [diferentes cepas]. Solo tenemos dos malbecs para que el público no se enfoque solo en ellos, ya que hay otras uvas. Pruébenlas”, anima el gerente general. Para este año, no descarta incorporar algunas etiquetas de Europa (ahora cuentan con un espumante italiano y un sauvignon blanc de Nueva Zelanda).

En Coppelius encontramos cocteles refrescantes y aperitivos. El ‘tetsuo’, servido en una tetera, lleva ingredientes asiáticos como hongos shiitake.

NUEVAS EXPERIENCIAS

El bar aún es joven, abrieron a fines del 2025, y Alejandro Ji no descansa con nuevas ideas para reforzar la cultura musical. Quiere realizar concursos de canto lírico o de jazz. Se le ocurre tener noches de mini ópera. Y abrir nuevas ediciones de catas musicales con diferentes licores. Está abierto a probar nuevos formatos como realizar algo con danza contemporánea; ya una vez estuvo presente una bailarina de ballet que acompañó unas piezas en el piano.

“Todos dicen ‘no existe un bar así en Lima’. A veces, en otros países en Sudamérica tampoco hay algo parecido. Quiero que sea el primero de muchos y que inspire a otros lugares a hacer lo mismo”, recalca. Las ideas burbujean y esperemos pronto ver algunas en el escenario de Coppelius.