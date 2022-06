Con las recetas más fidedignas al recetario de su familia en Francia, Antoine Jussaume elaboró los crepes y postres de su infancia en Gap para integrarlos a la nueva carta de D’Antuan, en Magdalena del Mar. De la mano de Yazmin Saba, hace solo seis meses, la pareja abrió este nuevo local que busca ser un rinconcito francés en el Perú, no solo por sus sabores sino por el ambiente musical y la atención.

“Siempre quise tener algo propio y cuando conocí a Antoine nos dimos cuenta que él también era súper emprendedor. ¿Y si hacemos algo? Nos preguntamos, así nació este negocio pandémico”, comenta Saba. La idea inicial fue tener un carrito crepero para eventos, pero tenían mucho más para ofrecer por lo que necesitaron un local. Magdalena era un distrito familiar para Yazmin, pues su abuela vivió toda su vida en este distrito y juntas recorrieron sus huariques y los puestos del mercado. Era el sitio ideal.

Los crepes son el alma de la fiesta en D'Antuan, dulces o salados, tienen la receta más cercana a los originales de Francia. Además, ofrecen mucha variedad de postres preparados con los mejores insumos y las recetas francesas.

La filosofía del menos es más

“Hay millones de lugares de crepes, pero ninguno con este toque. Siento que el menos es más”, dice Yazmin en referencia a la sencillez con que se sirven los crepes en D’Antuan, sin mucho alboroto ni excesos de chantilly, fudge o dulces encima como se suele servir ‘a la peruana’. “Es como lo comes en una calle de Francia o París, te lo hacen así tradicionalmente y el plato viene solo con el crepe y un cubierto. Es la verdadera experiencia francesa. Lo rico y lo que tiene que tomar valor es el contenido”, agrega.

Crepe de manjar casero, plátano y pecanas. Todos los platos en D'Antuan se preparan para el día, no se pueden guardar porque son artesanales. / D'Antuan

Antoine Jussaume no se queda quieto. Aunque sabe español habla muy poco y prefiere estar en la cocina, todo lo que tiene que decir está en sus platos. Yazmin nos cuenta que encontrar los insumos, procesos y la receta perfecta para el gusto de Antoine demoró unos cuatro meses de ensayo y error. Ambos, sibaritas de nacimiento, buscaron los mejores insumos locales y regionales para los crepes dulces, salados, bebidas y los demás postres de la carta.

Las frutas (de temporada) y verduras son de una casera del Mercado de Magdalena que les entrega los insumos “que parezcan dibujados”, dice Yazmin; los blends de las infusiones son 100% naturales; el queso andino proviene de Oxapampa; y, el café, de Huayopata en Cusco. “Nos interesa que nuestros proveedores se preocupen por la cadena de producción”, agrega Saba.

Antoine Jussaume y Yazmin Saba son las mentes --y el trabajo-- detrás de D'Antuan. Con su equipo esperan la público de Magdalena y otros distritos con los brazos abierto.

Todo se hace de manera artesanal y no se guarda nada para el día siguiente. “La familia de Antoine vino de Francia a Perú para probar y corregir los detalles”, y con este visto bueno comenzaron a salir los deliciosos platos D’Antuan, escrito tal cual suena el nombre del chef.

¡A disfrutar de la carta!

“Poco a poco Antoine se ha adaptado al gusto peruano, pero siempre manteniendo la línea del menos es más, lo más clásico y artesanal”, comenta Yazmin. Los crepes dulces son la estrella de D’Antuan y los clientes puede escoger el relleno que tendrá su crepe favorito: nutella, manjar blanco casero o fudge artesanal (elaborado con cacao orgánico), y tendrá para escoger opciones adicionales como fresa, plátano, pecanas, almendras, chantilly, brownie o helado artesanal.

Crepe de nutella, plátano y pecanas. Al lado, el crepe de tocineta envuelto para llevar. / D'Antuan

La carta de D’Antuan tiene 8 opciones de crepes salados. Los más pedidos son Yopo que lleva pollo deshilachado, papitas al hilo, lechuga y una mayonesa especial D’Antuan. “Se asemeja al típico sanguchón carretillero y lo ofrecemos con ají casero”. Otra de las estrellas es Tocineta con huevo, tocino y queso andino y tocino. Los dos nuevos de la carta son Club Crepe y Mpalté. El primero es como un Club Sándwich bien despachado y el Mpalté lleva palta, queso andino y salsa golf para que combine con la palta. Cabe resaltar la opción vegetariana, es un delicioso crepe caprese con queso andino, tomate y un exquisito pesto casero que llega caliente a la mesa. De lo mejor.

Madeleine y clafoutis de arándanos. / D'Antuan

Entre los postres más llamativos están el Tarte Tatin, un postre poco conocido en nuestro país, pero que la familia de Antoine preparaba en casa siempre. Se trata de una deliciosa tarta de manzanas caramelizadas sobre masa quebrada (ojo: no es un crocante de manzanas). Los postres franceses no empalagan o no son muy dulces, por eso la carta de D’Antuan sigue esa misma línea como en el Tarte Tatin.

La Tarte Tatin de manzanas puede ir con helado artesanal. / D'Antuan

Otro realmente insuperable es Cannelé, un pequeño bizcocho típico de Burdeos. Aunque tradicionalmente lleva ron, aquí se prepara con pisco para tener el toque peruano, va crocante por fuera y suave por dentro. Este postre es realmente una sorpresa y se hace esperar. Demora 50 minutos en el horno y 30 minutos más en enfriar. Siempre los tienen listo, pero si te toca esperar, vale mucho la pena. “Ha tenido muy buena acogida”, dice Yazmin.

Los pequeños Cannelé son originales de Burdeos. Se elaboran con mucha delicadeza y se toman su tiempo para mantenerlos suaves por dentro y crocante por fuera. Se vuelven una adicción. / D'Antuan

Las tartaletas son otra recomendación de esta carta, sea de fresa o limón. La fruta es la protagonista, no lleva leche condensada y tiene una galleta distinta a un pie de limón porque quieren marcar la diferencia. Por otro lado, las Madeleine (o Magdalenas) al mismo estilo francés son una delicia que se puede acompañar perfectamente con café, como para empezar la tarde, y seguir con el increíble clafoutis de arándanos. Este es un típico postre a base de leche y huevo, y casi nada de harina. Yazmin nos explica que “es el típico postre de la casa de la abuelita. En Francia se come con cerezas, pero nosotros lo hacemos con arándanos y nos gustaría probar con durazno y frambuesa más adelante. Como no es un postre común y tiene nombre en francés la gente lo pide como ‘el de arándanos’”. Es un éxito en Magdalena, por eso ahora lo venden en molde.

Blando de chocolate con coulies de fresa. / D'Antuan

El blando de chocolate con coulies de fresa y acompañado de una bola de helado artesanal será otra maravilla para el paladar. Otras opciones de la carta para pedir a ciegas son los profiteroles, galletas broyé, quiche de pollo o tarta de cebolla, sus helados artesanales, frappés, milshakes, su variedad de cafés e infusiones, así como las cervezas artesanales Beer Stache, hechas en Perú por el mismo Antoine Jussaume.

Ya lo saben, ante cualquier antojo en la tarde o noche, D’Antuan estará abierto de lunes a domingo para engreírte con los mejores insumos y el sabor tradicional de la dulce Francia. Son pet friendly, así que puedes disfrutar con tus mascotas. ¡Bon appetit!

Más información:

Ubicación: Jirón San Martín 586-A, Magdalena del Mar

Horarios: Domingo a jueves de 1 a 9:30 p. m. / Viernes y sábado de 1 a 10:30 p.m.

D’Antuan es pet friendly y tiene juegos de mesa para divertirse mientras esperas o comes tu pedido

Si te antojaste de su carta pero no quieres salir de casa puedes pedirlo por delivery vía Pedidos Ya

Para cualquier consulta ingresa a su cuenta de Instagram:





