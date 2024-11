Maido es un restaurante de renombre, que ha logrado destacar por su innovadora propuesta de cocina nikkei, fusionando los sabores y técnicas de la gastronomía peruana y japonesa bajo la visión del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura.

Este espacio ha ganado reconocimiento mundial, ocupando posiciones destacadas en las listas de The World’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants, consolidándose como uno de los mejores restaurantes de la región y del mundo.

Esto es todo lo que debes saber para disfrutar de la cocina de “Maido”.

¿Dónde queda Maido?

Maido se encuentra en la Calle San Martín 399, Miraflores.

¿Cuánto cuesta comer en Maido?

Experiencia Maido sin maridaje: S/ 969.00 por persona

Experiencia Maido con maridaje : S/ 1619.00 por persona

Experiencia Maido con maridaje aniversario 15 años: S/ 2199.00 por persona

Experiencia Maido con maridaje sin alcohol: S/ 1319.00 por persona

Además, hay opciones a la carta que cuestan un aproximado de 100 soles en platos de fondo.

¿Cómo es la comida en Maido?

Algunos de sus platos a la carta, fuera de las experiencias que ofrecen con platos especiales, son el ceviche nissei, tartar de toro, nigiris, katsu sando y arroz con pato.

¿Qué puesto tiene Maido en la guía 50 Best?

Maido se llevó el segundo lugar en el ránking Latin América’s 50 Best Restaurants en el 2024, mientras que el 2023 se llevó el primer puesto y quedó como el mejor de toda la región.

