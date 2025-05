Tanto así que en el 2022 fue una de las cinco emprendedoras latinas que tocó la campana de apertura de la bolsa de valores de Nueva York; además de que su local recibió el reconocimiento Michelin Bib Gourmand, por dos años consecutivos. ¿Cómo llegó hasta allí? Esta es su historia.

LA BUENA SAZÓN ESTÁ EN EL ADN

Las figuras de sus padres y de su abuela son claves para Claudia. “Fueron muy buenos cocineros. Mi mamá fue una mujer fuerte y mi papá fue pescador por un tiempo, traía [pescados] a la casa y preparaba cebiche. ¡Era el mejor cebiche en el barrio de San Martín de Porres! De chiquita, pasaba mucho tiempo con mi abuela y recuerdo lo rico que cocinaba. Nos hacía marcianos de lúcuma y fresa. También fue una mujer muy fuerte, siempre diciéndome que debía terminar mis estudios”, recuerda la hoy empresaria en conversación con Provecho.

Fueron esos recuerdos, fue la sazón de sus familiares y sus recetas con las que comenzó a cocinar en EE.UU. Hasta allí llegó, hace más de 20 años y sin saber inglés, de la mano de su esposo Richard. “Cuando me mudé, empecé a querer cocinar y llamaba por recetas a mi mamá, a mi abuelita, a mis hermanas”, recuerda Claudia.

Así empezó con algunos platos y el mismo Richard se sorprendió de lo bien que cocinaba. Viendo el canal de cocina Food Network aprendió recetas de cocina mexicana, hindú, vegetariana, etc. “Tenía en mí los genes. Heredé de mi familia la sazón de la buena comida peruana”, comenta.

Claudia Berroa, junto a su esposo, abrió Claudy's Kitchen en el 2020 en el Bronx. Es el primer restaurante peruano del barrio. (Foto: archivo personal)

Fue gracias a un postre que comenzó su emprendimiento gastronómico: el flan de su abuela. Era el único postre que sabía hacer y gustó tanto, entre sus conocidos, que decidió venderlo en las bodeguitas. Luego, su esposo le aconsejó ofrecerlo en los supermercados gourmet y consiguieron estar hasta en 66 puntos. Entonces, empezaron a proyectarse en abrir un restaurante.

“Cocinar me hace recordar mucho a mi abuela a la que siempre adoré [...] Ahora tengo mi negocio, que administro con mi esposo, él ha sido mi brazo derecho para empujarme y tener algo mío. Hemos levantado este negocio y lo mantenemos bien”, sostiene Claudia Berroa.

En Claudy's Kitchen ofrecen empanadas con 9 tipos de rellenos. (Foto: archivo personal)

SABOR PERUANO EN EE.UU.

Claudy’s Kitchen abrió sus puertas en lo que fue el momento más difícil para el sector gastronómico: la pandemia. En junio del 2020, decidieron abrir por fin -solo para recoger y llevar) y lo anunciaron en Facebook. ¿El resultado? Una cola larguísima -recuerda Claudia- tanto que empezaron a tomar órdenes afuera y, para el día siguiente, se acabó todo.

Así, la gente del norte del Bronx empezó a descubrir la comida peruana: desde empanadas (hay 9 tipos de rellenos) a platos fuertes como el lomo saltado (el más vendido), pollo con papa a la huancaína, chupe de pescado o, si vamos por un postre, su estrella: el flan.

Si hablamos de las empanadas, preparan 5,000 al mes y realizan pedidos a otras ciudades de EE.UU. En el caso del cebiche, ella es la única persona que lo prepara y su ya famoso pollo a la brasa es acompañado con una salsa pollera de su propia invención.

En Claudy's Kitchen se ha vuelto popular el jugoso pollo a la brasa. (Foto: archivo personal)

“A la gente le encanta la comida. En el área, la gente nos apoya. Vienen muchos latinos y peruanos que nos han visto en Tik Tok [...] He tenido clientes que han llorado diciendo, ‘Oh, my God, este ají de gallina me hace recordar o este seco me hace recordar a…’”, comenta la empresaria.

A su restaurante han llegado tanto medios como youtubers: desde Telemundo y Univisión a Jesús Alzamora. Además de recibir capacitaciones para digitalizar su emprendimiento y otros reconocimientos en EE.UU.

“Como peruana, me encanta poder ofrecer lo mejor de nuestro país. La comida peruana es reconocida mundialmente como una de las mejores [...] y me hace muy muy feliz que en mi restaurante me pueden ver a mí cocinando”, sostiene. Como buena emprendedora, pronto expandirá su sazón a otros barrios en EE.UU. llevando las memorias de su familia y la tradición peruana.