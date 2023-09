DiverXO, el restaurante que ubica el puesto 3 del ránking The World’s 50 Best 2023, tiene puerta a la calle, pero se aloja en un hotel. Hoy por hoy no son pocos los restaurantes cuyos fogones se instalan al cobijo de una cadena hotelera, una tendencia que toma fuerza en una ciudad tan cosmopolita como la capital española. Visitamos algunos de ellos:

QÚ by Mario Sandoval ¿Dónde? Hotel JW Marriott Madrid Hace pocos meses que ha abierto y seguramente aspira a ser uno de los restaurantes referentes de Madrid. Se ubica en la primera planta del hotel JW Marriott, en Plaza Canalejas, y lleva el sello de los hermanos Mario, Diego y Rafael Sandoval, dueños también de Coque (dos estrellas Michelin) y Coquetto Bar (abierto en 2020). Brioche con mantequilla clarificada coronado con 10 gr de caviar Beluga iraní. La propuesta se presenta como "alta cocina española contemporánea" y en un ambiente elegante y confortable ofrece al comensal variadas opciones. La carta está organizada en abrebocas para compartir, como el carpaccio de gamba, las almejas de carril con salsa de albariño o el brioche con mantequilla clarificada coronado con 10 gr de caviar Beluga iraní. Continúan los entrantes, donde hay una ensalada con vegetales que provienen de la huerta que los Sandoval tienen en San Lorenzo de El Escorial, un proyecto (Agrolab) coordinado con la Comunidad de Madrid y que busca recuperar semillas autóctonas. De allí también provienen los insumos del panaché de verduras, que ofrecen en el apartado de vegetarianos. Una lubina al horno a la bilbaína y una dorada con pico de gallo son opciones de mar, y en carnes destaca su ya famoso solomillo Wellington, plato que la crítica ha elogiado. En QÚ by Mario Sandoval es Juan Doblado quien lidera el equipo de cocina, donde descubrimos una presencia que conecta con el Perú: Israel Samaniego Quispe, cocinero peruano radicado hace 10 años en Madrid, y que se encarga de la partida de fríos y postres. Destaca en su experiencia el haber trabajado más de tres años en los restaurantes de cocina japo-española Yakitoro y Omeraki, del mediático chef español Alberto Chicote (conductor de Antena 3). Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por QÚ by Mario Sandoval (@qurestaurante) Palm Court ¿Dónde? Hotel Mandarín Oriental Ritz Madrid La firma del gran Quique Dacosta está estampada en el concepto de este luminoso y cautivador restaurante. “Como el pasado tienen la capacidad de influir en el presente, justo cuando nos disponíamos a desarrollar la carta aparecieron vestigios de esa historia, que reclamaban una segunda oportunidad. Aquellas teteras, cuberterías de plata, enormes bandejas, piezas emblemáticas nos abocaron a asumir un gran reto: conjugar una nueva era para la gastronomía del hotel con esa herencia de la alta cocina palaciega, servida y trinchada en bandeja”, escribe el chef en la presentación del menú que él mismo diseña y cuyo desarrollo supervisa. Así, coronado por una sorprendente cúpula de cristal, el elegante Palm Court ofrece una carta bastante variada con tres opciones de menú, según el gusto del comensal. Tienen desde un menú degustación de bocados a la carta maridados con champagne; una selección de caviar Beluga, Ossetra, Daurenki y Nacarii, todos de distintos orígenes; platos que van desde entradas hasta postres, algunos especiales para vegetarianos, intolerantes a la lactosa, sin gluten y otras muchas opciones que anticipan alergias u otros. Hay además otro menú con preparaciones clásicas, para cualquier hora del día, y otro para la hora del té. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mandarin Oriental Ritz, Madrid (@mo_ritzmadrid) Pero el Mandarín Oriental Ritz también tiene un restaurante con dos estrellas Michelin. Deessa es el espacio donde Dacosta comparte experiencias que lo acercan más a su estilo, a través de cuatro menú degustación que se diferencian por el toque histórico y el contemporáneo. El bar Pictura y El Jardín del Ritz completan la oferta. Oroya ¿Dónde? Hotel The Madrid Edition Un roof top domina las alturas de la capital española, y tiene espíritu peruano. El concepto liderado por el chef Diego Muñoz abrió en abril del 2022 como una propuesta de pisco bar y restaurante, donde los sabores de los insumos y la cultura nacional atraviesan el Atlántico para conectar (como las oroyas sobre los ríos) el Perú gastronómico con España y el resto de Europa. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oroya Madrid (@oroyamadrid) A cargo del equipo de cocina está Danitza Alpaca, joven cocinera arequipeña que pasó por restaurantes como D.O.M. en Sao Paulo, Astrid y Gastón en Lima y Mugaritz en San Sebastián. Recientemente, fue reconocida como ganadora del concurso S. Pellegrino Young Chef 2023 para la región Países Ibéricos, donde participó representando a España y se hizo además acreedora del Fine Dining Lovers Food for Thought Award por su plato camarón de campo 2.335 msnm. Danitza Alpaca es arequipeña. Ella lidera al equipo de cocina de Oroya, restaurante ubicado en la terraza del lujoso hotel The Madrid Edition, en la capital española. En el cuarto piso del The Madrid Edition el restaurante Oroya ocupa dos ambientes: una terraza al aire libre llena de verdor y que es extensión del colorido salón comedor interior. En la propuesta de coctelería, el pisco sin duda domina las opciones de una variada lista que incluye mucho más que pisco sour: están el pisco punch y el capitán, además del chilcano, inka mule, negroni, gimlet andino y más. Para compartir, la lista tiene muchas opciones, pero el estilo de Danitza y su equipo es reconocido por su cebiche de corvina y pulpo, pero también los anticuchos de corazón de res, las papas con ocopa, las ostras con chalaca encurtida o los calamares fritos estilo Pucusana. Una cocina que sabe cercana, pero que se arriesga sin temor con combinaciones e insumos peruanos.