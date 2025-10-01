Dónde probar el mejor chancho al palo en Huaral: Las Dalias y su novedosa propuesta para disfrutar este manjar

Escucha la noticia
Octubre es mes de bocados deliciosos como el turrón de doña Pepa, infaltable en el también conocido como mes morado. Pero en el norte chico del Perú, el chancho al palo es un manjar que brilla en esta temporada. Cada tercer domingo del mes morado se rinde homenaje a esta jugosa y crocante preparación que ha conquistado paladares dentro y fuera del país. Hace poco Provecho conoció la sazón de una propuesta que lleva más de 40 años en el rubro y se especializan en la preparación de este contundente plato: el restaurante campestre y hotel Las Dalias, en Huaral.