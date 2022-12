Juan Carlos Donoso es la persona detrás del restobar Donoso, el punto de encuentro de los hinchas de Alianza Lima y también de los amantes de las hamburguesas, la especialidad de la casa. Entre risas asegura que su papá nunca imaginó que el apellido de la familia llegaría tan lejos, pero pasó. Durante el último partido de la final nacional de la Liga 1 de este año, que se jugó entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa, el logo del restobar apareció cada tanto en las pantallas ubicadas al ras de la cancha de Matute, seguramente, medio Perú lo vio.

Pero antes de que Donoso fuera tan popular y estuviera en la cena de Navidad de Astrid & Gastón, sus inicios se remontan a un Food Truck en Barranco, que aún es su “caballito de batalla” y este verano vuelve a rodar, pero en las playas del Sur de Lima. Provecho conversó con Juan Carlos sobre el comienzo del sueño y el futuro del restobar.

- ¿Cómo decides incursionar en la cocina?

Mi pasión por la comida nace por mi mamá, ella tenía un restaurante en 1997. Pero, en realidad, soy agente de aduanas; sin embargo, nunca me encontré tan identificado con esa profesión y compré un Food Truck pensando en que esa iba a ser mi solución a todo. Después me di cuenta de que, en Perú, no hay permisos para tener uno en la calle, pero ya tenía todo, la marca y las recetas. Tenía que seguir.

- ¿Cómo un agente de aduanas se dedica a crear recetas?

Obviamente, yo no soy chef, pero soy una persona a la que le gusta probar buena comida, tengo el paladar exigente de mi familia del norte. Yo sé que no soy especialista en el tema, pero siempre supe que tenía que buscar gente que sí lo fuera y contratarla, y así empezamos a avanzar. Hoy siento que las asesorías en mi vida han servido un montón, delegar funciones de cierta forma me ha ayudado. Yo no soy cocinero, pero sí doy el visto bueno a todo, los platos, la presentación, etc. Aunque también me dejo llevar mucho por los que saben.

- De un Food Truck a un local en Miraflores. ¿A qué se debe este crecimiento?

El 28 de mayo de 2021, justo el día de la inauguración del local, mi papá fue internado en UCI por covid, pero decidimos seguir adelante porque la gente ya estaba yendo. Y desde ese momento el crecimiento ha sido desbordante. Claramente, hemos aumentado en número de personal, casi el doble de lo que iniciamos y hemos empezado a implementar cada vez más el local. Iniciamos con un presupuesto muy corto, pero intentamos alargarlo de la mejor forma y así hemos tenido mejoras. La presencia de marca en diferentes sitios, sin duda, nos ha permitido posicionarnos en el rubro. Así como también nuestros videos virales en diferentes redes sociales, siendo Twitter una de las más importantes .

Fachada del local Donoso en Miraflores.

- Además de Twitter, ¿qué ha significado para Donoso la identificación con Alianza Lima?

Twitter de hecho me ha ayudado un montón para poder tener presencia no solo como marca comercial, sino identificada al fútbol y en especial con Alianza Lima. Coincidentemente, yo soy hincha blanquiazul y se me hizo mucho más sencillo. Como mi objetivo era hacer crecer la marca, la relación con el club fue algo que nos impulsó y nos hizo felices a todos. Mientras no se podía ir al estadio, los hinchas visitaban el local para los partidos y una de nuestras alianzas con la institución nos permitió participar con el ‘descuento íntimo’. Pero de nada sirve ese aspecto de crecimiento si los productos no están acordes a la exigencia. Desde que volvieron a los estadios, la gente de Alianza empezó a ir menos, pero se ha mantenido el nivel de ingreso, inclusive muchos hinchas de otros equipos van al local, porque al final es un lugar de entretenimiento.

Donoso se ha ganado un espacio entre los amantes de las hamburguesas, pero una de las gratas noticias para el equipo fue formar parte de la cena navideña del restaurante Astrid & Gastón.

El real ADIVINEN DONDE ESTOOOY!!!! pic.twitter.com/fkSzFBKnXg — DONOSO (@DonOso_pe) December 19, 2022

- ¿Cómo el Food Truck de Donoso llega a la puerta de Astrid & Gastón?

Un conocido les comentó sobre el Food Truck y, de pronto, el último fin de semana, yo estaba con mi camión en Astrid & Gastón. Esto es sumamente importante, porque de tantas opciones que tuvieron, nos eligieron a nosotros, y eso de cierta forma lo garantizó la buena presentación, el servicio y el buen sabor de nuestra propuesta.

- ¿Qué propuesta ofrecieron a los asistentes a la cena de Navidad?

Presentamos una hamburguesa doble, con queso cheddar, cebolla caramelizada y la popular Salchioso, que tiene salchicha, chorizo, huevo, tocino, queso cheddar y papas fritas. Ambas propuestas tuvieron bastante acogida.

La oferta de Donoso

Las hamburguesas son las reinas del local, entre las que se encuentran: La Notarial, Notarial 2.0, La Francesa, La Doble, La Black Burger, La Superoso, La Donoso y La Lapagula. Es el propio Juan Carlos quien reconoce que esto les ha permitido crecer, sin embargo, su debilidad son los tallarines a la huancaína con lomo que, como él asegura es un plato “supercaleta” porque se encuentra dentro de Los Platos del Día.

“Nosotros trabajamos con platos del día de lunes a viernes, se trata de una serie de combinaciones en las que puedes utilizar el lomo, la milanesa, el broaster o el apanado y lo puedes combinar con tallarines a la huancaína, verdes, tacu tacu o arroz con papas. De las cuatro combinaciones, la que más sale en la tarde son los tallarines a la huancaína con lomo”. Otro plato fuerte para Juan Carlos es el chaufa amazónico.

En vista del boom del negocio, han empezado a estandarizar sus recetas, de manera que no haya forma de que varíe la propuesta de la marca.

Un verano con nuevas rutas

Donoso se alista para el lanzamiento de un ‘take out’ en Surquillo y de un espacio en un patio de comidas en Punta Hermosa. Además, el Food Truck va a estar en la playa Totoritas. “Esto va a servir para que la marca se posicione entre personas que nunca han visitado el local”. Al terminar el verano, Juan Carlos y su equipo están evaluando tener un nuevo establecimiento.

Dato: ¿Dónde?: Av. Del Ejército 608, Miraflores. Horario: Dom a Jue de 8 a. m. -12:30 a. m. / Vie y Sáb de 8 a. m. - 2:30 a. m. El local es petfriendly. Instagram: Donoso