El restaurante El Batán del Tayta, situado en la ciudad de Chachapoyas, en la región Amazonas, anunció novedades para su oferta culinaria este 2026 con propuestas que miran a sus orígenes sin dejar de lado la toma de riesgos en la técnica.

Tras el traslado de su sede a mediados de 2025, cuando el establecimiento dejó su emblemático local en el jirón La Merced para establecerse en el jirón Ortiz Arrieta, el equipo dirigido por el chef Nelson Sancón desarrolló nuevas propuestas de cara al presente año.

La principal novedad de esta temporada es el rescate del lechoncito lechal confitado en especias regionales. Este plato fue concebido originalmente por Nelson Sancón hace doce años en la localidad de Lámud y regresa a la carta mediante una reinterpretación de sus raíces.

El cocinero formuló esta receta hace más de una década como un manifiesto de su visión sobre la gastronomía local. Hoy, esta preparación se reincorpora a la lista de opciones disponibles para los comensales que visitan la sede actual del establecimiento en Chachapoyas.

El chef Nelson Sancón.

Un plato con historia

La receta del lechoncito lechal confitado se sirve acompañada de un uchu de papas al maní que presenta una textura húmeda. Asimismo, el conjunto incluye una sarsa criolla elaborada con insumos como el huacatay y el sachatomate. La integración de estos elementos responde a una estructura que busca mantener la esencia de la propuesta original. Esta preparación utiliza productos que provienen de la geografía de la región Amazonas, integrando técnicas de cocción prolongada con especias seleccionadas para definir el perfil de sabor de este plato principal del restaurante.

El menú de 2026 también incorpora otras opciones que utilizan insumos locales. Entre las novedades figuran las bolas de Aristóbolo, reinterpretadas bajo el formato de un ceviche de criadillas de toro. En la sección de bebidas, el restaurante ha presentado el Tacacho Sour, un cóctel que emplea ingredientes autóctonos de la Amazonía peruana para configurar una propuesta distinta.

Estas adiciones forman parte de la renovación de la carta, que busca explorar la relación entre el trabajo del cocinero y los diversos recursos alimentarios de la selva y sierra peruana.