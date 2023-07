Cucho y Cuchito siempre han tenido una relación muy cercana, y no solo compartían actividades familiares, sino también en el restaurante de Pachacamac: “La casa de Don Cucho”. “Yo era pequeño e iba los fines de semana al restaurante a ayudar. Ya cuando cumplí mayoría de edad, le dije a mi papá que tenía que estudiar, pero que igual seguía ayudando, ahí fue cuando me metí a la cocina, aunque yo estudiaba administración”, cuenta Cuchito.

Después de 13 años de trabajo, don Cucho cerró su restaurante, reconoce que era un negocio que le gustaba y lo inspiraba, pero que era muy agotador para la familia. Dos años después de este cierre, llega la pandemia y la vida empezó a reformularse.

“Viene la pandemia. Y eso nos une más todavía. A mí me gusta la investigación culinaria y Bernardo me dice que quería saber lo que yo sabía y así que empezamos a cocinar, estudiar, analizar y así pasamos toda la pandemia. El tiempo lo aprovechamos al máximo”, cuenta don Cucho.

Un apodo con historia

Bernardo no siempre fue Cuchito, pero tal es la relación con su padre, que buscó algo que los identifique a ambos y desde que empezaron con las recetas en redes sociales, la gente empezó a reconocerlo como Cuchito y así se quedó.

“Es divertido el apodo, pero hay un peso también, así que yo me he comprometido no solamente con mi familia, con todos los trabajadores, y conmigo para llevarlo con orgullo. Y así lo demuestro a diario, soy el primero en llegar y el último en irme”, asegura Cuchito.

En busca del restaurante feliz

Siempre pensaron en trabajar juntos, pero querían algo divertido y feliz, y cuando se refieren a “feliz”, hablan de no tener esa presión de un “gran restaurante”, como el de Pachacamac en el que llegaron a atender a miles de personas un domingo. Es así que pensaron en un huarique, más de casa y mucho más cercano. “Queríamos sentarnos a conversar con el cliente un ratito, ofrecer una atención personalizada”, señala Bernardo.

Así nace El Huarique de los Cuchitos, un restaurante que no es producto de la casualidad, ha sido una cocción meditada, con un equipo de cocina “impresionantemente bueno” y que no está buscando la expansión. “Hay que ser felices. No sé por qué te vas a meter con bancos y estresarte. En este momento, a pesar de que estamos comprometidos con todo el restaurante, tenemos de cierta manera tiempo para nosotros y seguimo teniendo vida. Además, la onda de la cocina es la felicidad y si el propietario va a tener una cadena de restaurante, ¿cómo vas a ser feliz? No hay lógica”, explica Bernardo.

Bajo todo este concepto se pone en marcha El Huarique de los Cuchitos, además en un distrito con mucha historia para don Cucho, Chorrillos. “Nosotros teníamos pensado un lugar un poco más pequeño y nos encontramos con este local hermoso, justo a dos cuadras de donde vivía mi papá. Y en un mes y tres días lo abrimos, manteniendo la esencia del antiguo restaurante”, dice Cuchito.

Don Cucho es chorrillano y vivió cerca al malecón hasta los 20 años, así que volver después de 46 años y de la mano de su hijo, es una suerte para él. “Yo pasaba siempre por acá, por esta casa, pero nunca pensé que en algún momento se iba a convertir en el restaurante de Los Cuchitos”, dice don Cucho.

Una carta tradicional y chorrillana

Los Cuchitos manejan una carta reducida, pero lo suficiente para impresionar a sus comensales. La primera parte es la de Festín y comilona de mar, en la que se trabaja con la “gran pesca” y no la pesca del día, así que lo que tienen a disposición es corvina, lenguado, mero, robalo y ojo de uva.

Dentro de esta parte de la carta se encuentran los cebiches, el de la casa y mixto, el Tiradito de lenguado y el Pulpo o el pescado a la Chorrillana. Los precios de esta parte de la carta rondan entre los 88 soles y los 250 soles. La otra parte de la carta son los Potajes poderosos, entre los que se encuentra la Chorrilana de Lomo y el Lomo Saltado. Estos platos tienen una explicación especial de Cucho La Rosa, quien asegura que el Lomo Saltado es peruano porque lleva tomate, cebolla, ají, vinagre, hierbas de olor, como lo hace el guiso de la Chorrillana, pero en algún momento se le incluyó Sillao, lo que hizo pensar que era una receta con ascendencia china.

Bernardo La Rosa en El Huarique de los Cuchitos. / Melvyn Arce/ El Comercio

Otro platillo imperdible de esta parte de la carta es el Sancochado Chorrillano con fideos chorrilanos, esta es una sopa que tiene su antecesora en la época del Virreinato, que es el puchero hecho a base de carnes, verduras y mucha sazón, sin embargo, este empieza a perder fuerza y aparece el Sancochado. “Yo recuerdo haber visto a mi abuela preparar su Sancochado Chorrillano tostando huesos, imitando de alguna forma la técnica francesa, entonces le dije a Bernardo que deberíamos mantener esta tradición”, revela Cucho. Además, este sancochado se hace con el fideo chorrillano, un fideo que tiene un hueco en el centro. Los platos de esta parte de la carta cuesta entre 65 soles a 140 soles.

En cuanto, a las bebidas, la Chicha Chorrillana es la favorita de la casa, que data de 1800 y que se vendía bajo el nombre de El León, por su gran espuma. La receta de esta Chicha ha sido rescatada por Cucho La Rosa y va perfeccionándola con el pasar del tiempo.

La Chicha Chorrillana es la chicha de Jora tradicional del distrito. La receta ha sido rescatada por Cucho La Rosa. / Melvyn Arce/ El Comercio

Sin duda alguna, los platos de El Huarique de Los Cuchitos rinden homenaje a Chorrillos y esto ha sido interiorizado por los comensales, quienes se han convertido en amigos de la casa y que llegan a buscar los platos tradicionales.

Carta y precios

Estos son algunos de los platos que encontrarás en la carta del restaurante:

Sancochado chorrillano (84 soles)

Patasca (79 soles)

Chicharrón de chanchito (1/2 kilo 75 soles/ 1 kg 140 soles)

Chicharrón de cuy (90 soles)

Ají de gallina (65 soles)

Arroz con pato (86 soles)

Lomo saltado (79 soles)

Tallarín saltado (79 soles)

Chorrillana de lomo (85 soles)

Carapulcra con sopa seca (77 soles)

Ternera a la olla con frejoles (84 soles)

Huatia de pecho de res (84 soles)