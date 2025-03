“El origen de este concepto nace de Japón, se trata de espacios donde te puedes sentar a comer algo y leer con comodidad. Es algo que no vi que existiera aquí pero que se replicaba en varios países de Sudamérica, incluso en México. Entonces me dije que debíamos tratar de ser los primeros”, explica a Provecho Christian Kunigami Fong, creador de la propuesta.

La idea era tomar la idea base de un café manga pero hacerlo al estilo latinoamericano, en el que resalta mucho lo colorido, animado y bastante divertido. Por eso, la propuesta del local incluye un gran mural de Totoro, una mesa que es coronada por Shenlong y otros toques divertidos de decoración que vale la pena conocer por uno mismo.

“Fuimos armando el sitio que vemos hoy de poco a poco. Muchas de las cosas que hay acá son cosas que yo tenía en mi casa como parte de mi colección, o que empecé a coleccionar en pandemia. (...) Igual pasó con los mangas. Yo no tenía muchos en casa, traje los poco que tenía”, comenta Kunigami sobre la curiosa decoración que vamos conociendo a medida que recorremos el acogedor local.

En el caso de los mangas, nos comenta que existe la opción de hacer un intercambio por ediciones de buena calidad a cambio de consumo en la cafetería. Así, la colección de Fénix fue creciendo y actualmente podemos encontrar diversos títulos: One Piece, Spy Family, Blue Lock y Samurái X, entre otros.

“Cuando estuve viendo la idea de abrir una cafetería, me faltaba ver el tema del concepto. Me preguntaba cómo hacer algo diferente, sobre todo hoy en día que es tan necesario resaltar de otras propuestas. Ahí fue que un amigo me dijo que la cafetería tenía que representar cómo soy yo”, recuerda el fundador de Fénix.

Por eso, ste espacio reúne las dos pasiones de Christian: el manga y el café de especialidad. Desde hace un tiempo, se interesó en el mundo de este importante grano y tomó cursos que bien le sirvieron tiempo después para crear una carta interesante y con opciones variadas.

Al visitar Fénix Manga Café se puede disfrutar no solo de bebidas, comida y una buena lectura. Además, ofrecen distintos juegos de mesa, la opción de pintar figuras impresas en 3D y diversas actividades como cursos de dibujo, tardes de karaoke y demás opciones que seguramente gustarán a más de uno.

Coldbrew con burbujas, sandos y más delicias para recordar

Entre las bebidas con café encontramos clásicos como el espresso y el capuccino, pero resaltan los métodos artesanales como el V60 o el Chemex. Una alternativa refrescante para este verano son los cold brews combinados con jugos de naranja, manzana verde, lychee, mango, entre otros.

Nuestro favorito de la noche fue el coldbrew con manzana verde servido con popping boba de maracuyá. Entre los colores curiosos y el sabor refrescante, es una de las bebidas por las que regresaríamos en cualquier momento.

También ofrecen té de burbujas, que puede ser verde o negro, y se combina con jarabes y popping boba de distintos sabores. El matcha no se queda atrás, es de los mejores que hemos probado. Ya sea en su versión más clásica (con leche) o combinado con naranja u otros jarabes frutales, es una buena alternativa.

Una sorpresa grata y deliciosa fueron los waffles. En esta versión sirvieron una masa cocida a la perfección con topping de crema chantilly, fresas, plátano y lo que parecían ser arándanos era, en realidad, popping boba sabor a ese mismo fruto. Una combinación de texturas bastante inesperada pero recomendada.

Un piqueo de la casa bastante contundente son las Pe-Chan Chips. Se trata de una cama de crocantes hojuelas orientales fritas, servidas con salsa yakisoba de chancho y toques de mayonesa acevichada. El sabor es intenso, algo dulce y bastante peculiar. Un manjar que se puede disfrutar solo los sábados son los otakoyaki: deliciosas bolitas de masa esponjosa y pulpo, que se sirven con salsas y otros toppings.

Pero, si existe una especialidad de la casa que vamos a recomendar repetidas veces son los sandos (o sánguches). De masa madre, rellenos variados y contundentes, estas creaciones son perfectas para compartir o darse un gusto generoso. El Chicken Passion Sando combina un delicioso pollo frito, huevo, mayonesa, pepino y una ligera salsa de maracuyá que equilibra la potencia de los demás ingredientes.

Chicken passion sando. / Pierina Denegri Davies

Llegamos con ciertas dudas y nos fuimos con la certeza de que Fénix Manga Café es un espacio acogedor, con creaciones suculentas, buen café y el ambiente perfecto para recibir a todo tipo de comensal: desde los fanáticos más acérrimos hasta visitantes curiosos que buscan adentrarse en el mundo del manga por primera vez.

Datos: Fénix Manga Café se encuentra en la tienda 202 (piso 2) del C. C. San Felipe, Jesús María. Atienden de domingo a viernes, de 4 p.m. a 10 p.m. y sábados, de 10 a.m. a 10 p.m. Puede conocer más sobre la propuesta y actividades que realizan en el Instagram @fenix_mangacafe.