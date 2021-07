Conforme a los criterios de Saber más

Qué mejor motivo que el Perú: celebrarlo, quererlo, cuidarlo -hoy y siempre- como consigna permanente. El Bicentenario nos encuentra en medio de una pandemia que nos obliga a replantear la manera en la que conmemoramos las fechas importantes. No habrá fiestas masivas, sin duda, pero sí puede haber buena comida en la mesa. Y no existe espacio más noble que la cocina para festejar nuestra identidad en toda su expresión.

¿Fiestas Patrias sin salir de casa? Muy bien. Por un lado, preparar alguna receta criolla siempre será una gran opción para compartir con quienes más queremos (aquí en Provecho les traemos alternativas para todos los gustos). Por otro, sin embargo, el feriado puede ser el momento idóneo para darle rienda suelta al antojo haciendo uso de la herramienta más popular en este último año y medio: el delivery.

Desde tabernas de antaño hasta dark kitchens novedosas, pasando por ediciones especiales y paquetes temáticos: aprovechemos estos días servidos de peruanidad para explorar las propuestas de delivery que enriquecen el menú patriota esta semana. ¡Viva el Perú!

1. La Rosa Náutica

Box de edición limitada (en colaboración con el ilustrador artista Gerardo Larrea) servido con 9 clases de dulces de antaño: Teja de guindón, limón relleno, maná, camotillo, sanguito, natilla piurana, alfajor, guargüero y frejol Colado. Disponible para delivery or Take out en www.labodega.larosanautica.com

2. Huambra

El dark kitchen (cocina oculta) de comida amazónica más popular de las redes sociales. Encontramos desde clásicos como juanes o cecina con tacacho, hasta versiones novedosas en la forma de un lomo saltado charapa (en foto), tacos amazónicos, sacha “mostrito” de la Huambra o una poderosa hamburguesa de paiche.

Pedidos vía Rappi y PedidosYa o al 919-471343.

3. José Antonio

Una de las mesas más emblemáticas de la tradición criolla también incursionó en el delivery durante la pandemia. Se puede pedir prácticamente todo el menú del Restaurante José Antonio para llevar (salvo algunas excepciones), incluidos los postres. Hay atención en salón, recojo de platos en el local o delivery propio. Como plus, el espacio ofrece también la marca de pollos a la brasa La granja del abuelo (solo por delivery). Pedidos: San Borja 372-6868; San Isidro 264-0188.

4. Micha en Casa

El formato de comida confortable para delivery del cocinero Mitsuharu Tsumura (Maido) continúa ampliando el panorama culinario con sus platos nikkei. Desde makis y nigiris hasta antojos invencibles como un tremendo sánguche de pollo, el famoso tacuchaufa de Micha o un soberbio lomo saltado (en la foto). Ahora también incluye una tentadora selección de salsas. Todo sale por delivery vía Mesa 24/7, Rappi, PedidosYa y el Whatsapp 964-312380.

5. La Santería 1987

Una nueva marca de macerados de pisco, con combinaciones coloridas y sabrosas. Fresa y frambuesa; kion y menta; uva borgoña y maracuyá y granadilla conforman el menú de lanzamiento de La Santería 1987. Por Fiestas Patrias han armado un pack patriota (S/80) que incluye 4 ginger ales (Mr Perkins); 2 botellas de macerados de 250 ml; un sobre de fruta deshidratada y 2 posavasos. Pedidos vía https://linktr.ee/Lasanteria1987

6. Huma Perú

El frío nos invita a probar bocados que abriguen cuerpo y corazón, y pocos como las humitas para lograrlo. En Huma Perú -marca que ha nacido en el mundo digital para operar por delivery- se ofrecen humitas blancas de queso o de pollo, humita verde, humita dulce, humita de ají amarillo y hasta tamaño coctel para compartir. Pedidos vía 994-134101.

7. Exquisito Paladar

Un emprendimiento de catering artesanal pensado para grandes y chicos. En Exquisito Paladar se realizan tortas y bocaditos temáticos -como estas galletas peruanas para decorar- con precios que van desde los S/20. Pedidos a través de Facebook o al Whatsapp 990-351093.

8. Antigua Taberna Queirolo

Todo el sabor de antaño de uno de los espacios más visitados y queridos de Lima -abierto al público desde las 8 a.m. de lunes a domingo- también sale por delivery. Guisos criollos, sánguches, cocteles y hasta pastas artesanales forman parte del menú de la Antigua Taberna Queirolo. Pedidos a través del link https://linktr.ee/AntiguaTabernaQueirolo





9. Johnnie Walker

Edición especial del whisky escocés a propósito del Bicentenario del Perú, con un empaque intervenido por el artista urbano Pésimo. A la venta en supermercados y vía Rappi a S/. 54.90.

Micha Tsumura y su receta por Fiestas Patrias para preparar apanado de cerdo a lo pobre en casa

10. Señorío de Sulco

Un box muy especial con el sello del cocinero Flavio Solórzano. La presentación de la caja Bicentenario incluye los dulces más clásicos y representativos del Señorío de Sulco: turrón de doña Pepa, maná, ponderaciones, volador, entre otros postres. El precio es de S/125 y tienen stock limitado. Pedidos vía Whatsapp 970-380831.

11. Miss Cupcakes

Más antojos dulces, esta vez en la forma de unos cupcakes con toda la calidad y el cuidado que ofrece la cocina de Paloma Casanave. La cajita “valores del Perú” trae sabores variados de los cupcakes más vendidos de la tienda: red velvet, trufa de chocolate, zanahoria, limón, funfetti y chocolate. Todos decorados con una imagen comestible de papel de arroz donde se leen los valores para el Bicentenario del país. Caja de 6 con empaque de regalo a S/43. Pedidos vía www.misscupcakes.pe o recojo en tienda.

12. El Bodegón

Cocina criolla generosa y casera. En El Bodegón se encuentran desde versiones personales de sopas, guisos y arroces, hasta bandejas para compartir, como una irresistible fuente de lomo al jugo. Ideal revisar los especiales del día para ver qué novedades hay en la carta. Pedidos vía Rappi o www.pedidos.elbodegon.como.pe

13. Harry Neira

No puede haber fiesta sin café peruano en la mesa. El maestro Harry Neira acaba de lanzar su blend del Bicentenario con 9 cafés de todo el Perú y 5 orígenes. Encontramos sabores a cereza, uva negra, manzana roja, caramelo, nuez de macadamia y té negro. A la venta vía Whatsapp 960-545913 o Instagram: @neiracafelab

14. Pollos Valentín

Un dark kitchen con toda la sazón del cocinero José del Castillo, y una versión particular de pollos por delivery: contundente, variada y con ese sabor a hogar que tanto nos gusta a los peruanos. El pollo horneado viene con ocho clases de acompañamientos para elegir, entre ellos arroz chaufa, papa al horno o ensalada rusa (sí, también papas fritas). Las salsas son cosa seria. Pedidos vía Rappi, Glovo o https://valentin.mesa247.pe/pideonline/1293

15. Craftimes

Un club de cerveza artesanal que reúne distintas marcas peruanas de todos los rincones del país, y las envía a casa de sus “socios” en una caja. Para este julio Craftimes ha preparado un 12 pack por el Bicentenario con 3 cervezas colaborativas de Arequipa (cerveza Melkim), Cusco (Cervecería del valle) y Lima (cerveza Invictus). Cada cerveza se ha inspirado en un personaje histórico y las etiquetas han sido diseñadas por tres artistas locales. Una edición de colección. Pedidos vía https://craftimes.com/landing-page-bicentenario/bicentenario.html o Instagram @craftimes

16. MK Deli

Una propuesta para disfrutar en casa con el sello de la banquetera Meche Koechlin (MK Deli). El menú patriota ofrece distintos paquetes de comida para celebrar los 200 años de independencia del Perú. Desde desayunos criollos y almuerzos con varios platos a elegir (entradas, acompañamientos, fondos y postres), hasta un pack de piqueos que incluye las cervezas. Versiones para dos personas o combos familiares. Pedidos vía 994-056613 o https://mkdeli.com

17. Piscos Murga

La bodega Murga (cuyos vinos naturales ya se encuentran en distintos restaurantes y puntos de venta) acaba de lanzar un producto de lujo: su primer pisco artesanal. Para pisco Murga el reposo se lleva a cabo en tanques de acero inoxidable por un periodo mínimo de dos años, hasta que los piscos alcancen el punto óptimo de equilibrio para apreciar cada cepa en su máxima expresión. Hay pisco de uva quebranta, de negra criolla, de uva Italia y de uva albilla. Pedidos vía https://www.bodegamurga.com/collections/piscos

18. La raya chiclayana

El cocinero Ilder Santos comanda un local en Surquillo que ya se ha convertido en un espacio de culto para los amantes de la cocina norteña. Desde La Raya, Ilder ha desarrollado su propio delivery con los más altos estándares de calidad. Para el Bicentenario se ofrece lo mejor del repertorio: desde arroz con pato o mariscos, hasta una parihuela mochica o un cebiche chiclayano con zarandaja, chinguirito y tortitas de choclo. La oferta es amplia y tentadora. Consumo en barra, recojo en local o pedidos para delivery vía 924-589753 y www.laraya.pe





19. Ku Artisan Baker

Desde hace algunos años no hay Fiestas Patrias sin panetón. No en vano el Perú es el segundo país del mundo (solo superado por Italia) con mayor consumo per cápita del famoso pan dulce de origen milanés. Para este julio, la repostera Patricia Ku ha lanzado una versión de panetón artesanal muy especial, hecho con masa madre, relleno de chocolate y cubierto con almendras (y más chocolate). Pedidos vía Whatsapp 922-529684 o Instagram @ku_artisanbaker

20. London to Lima

La marca de destilados peruanos con pasaporte británico acaba de sumarle a su gin de uva quebranta y su gin a base de mora y coca, un nuevo representante en la barra: se trata de un ron blanco de Sechura, elaborado especialmente para conmemorar el Bicentenario del Perú. Pedidos vía Whatsapp 979-101090 o web http://www.londontolima.com/

21. Kuk (bowls de pan)

Una marca novedosa, con un concepto confortable (ideal para este invierno). Los bread bowls -o recipientes de pan- de Kuk proponen una surtida lista de rellenos que suma un nuevo sabor al menú: el peruanísimo ají de gallina. Vienen en tres tamaños. Pedidos al 934-816628 o https://linktr.ee/kukbreadbowls

22. Pisco mulita

Una marca con personalidad propia y uvas de los viñedos de Tacama. El año pasado Mulita se lanzó al mercado con un pisco acholado, y este julio acaba de sumarse a la oferta el Mulita quebranta, ya disponible para la venta. Pedidos vía Whatsapp al 913-090453.

23. Taglio

Una propuesta única en Lima: las pizzas al corte del cocinero Roberto Grau son un despliegue de creatividad que no deja de sorprender. Para estas Fiestas Patrias Taglio ofrece dos tipos de pizzas con inspiración peruana: la pizza rellena de butifarra, con láminas de papa, jamón del país casero, salsa criolla de bote al estilo argentino, tomates y un toque de pimiento y ají limo; y una pizza rellena de chicharrón, con láminas de camote, chicharrón de panceta, escribano de bote y tomate rocoto. Pedidos vía Whatsapp al 977-790127 o al link https://www.taglio.pe/

24. Brutal

La cocinera Arlette Eulert ha lanzado una marca de comida exclusiva para delivery, y la cosa pinta más que bien. Hay cinco clases de arroces contundentes, sopas, combos y otros antojos con el sello personal de Arlette, quien continúa al frente del restaurante Matria. Brutal es una propuesta que promete. Pedidos vía https://linktr.ee/brutalxArlette.Eulert

25. Beerhood Perú

Un formato de delivery de cervezas artesanales con 7 marcas peruanas reunidas en un mismo pedido: Cóndor Patria, Greenga, Lima 1, Elysium, Héroes, Munich y Lönka. En beerhood trabajan únicamente con emprendedores peruanos que ofrecen diferentes variedades del mundo, desde Ipa o Lager, hasta Pale Ale, Red Ale, Scottish o Stout. Pedidos vía 936-590105, Instagram @beerhoodperu o web https://beerhood.pe/

26. El Chinito

Para desayuno, almuerzo, lonche, cena y lo que a uno le provoque. El Chinito es una gran opción para celebrar fechas especiales desde 1960 y el Bicentenario no podía ser la excepción. Chicharrón, costillas asadas, pavito y otros famosos antojos se pueden encontrar por delivery vía https://elchinito.com.pe/#deiivery desde el local más cercano a nuestras casas.

27 Food Rockers

Peruanidad en su estilo más urbano, confortable y creativo: salchipapas, hamburguesas, pollo frito y otros bocados de comida rápida con su toque bien peruano. Perfecto para pasar un feriado en casa. Carta y pedidos vía https://linktr.ee/FoodRockers

28 Patty Pastelería

El paraíso para los amantes de los postres, tanto clásicos como novedosos. Desde un limeñísimo suspiro o una crema volteada, pasando por pie de limón o maracuyá y varias clases de cheesecakes, hasta el célebre turrón de chocolate con pecanas que Patty Valdettaro ofrece en su vitrina. Aquí hay dulce para rato. Las opciones para delivery salen en molde o versión personal. Pedidos vía https://patty.pe/

