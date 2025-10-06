Flama, la pizzería peruana que se ubica entre las 50 mejores del mundo y apuesta por la tradición napolitana

En la calle Coronel Inclán, en Miraflores, la pizzería Flama celebra un logro importante: a menos de tres años de haber iniciado operaciones, fue reconocida entre las mejores pizzas del mundo en el concurso 50 Top Pizza World 2025. Sus fundadores, Juan Carlos Romero y Daniel Vergara, buscan mantener viva la tradición italiana en cada detalle de la experiencia gastronómica: desde el uso de insumos importados hasta la instalación de un horno napolitano certificado, elementos que les han permitido destacar en certámenes internacionales.

“El horno es el corazón de Flama. Sin él no podríamos cumplir con las exigencias que requiere una pizza napolitana”, explica a Provecho Juan Carlos Romero sobre la pizzería que, en cada detalle, busca honrar la esencia de Nápoles, la ciudad donde hace más de dos siglos nació la primera pizza.

La carta también es reflejo de ese compromiso: masas de fermentación lenta, ingredientes frescos y recetas que privilegian la sencillez. Según el fundador, la idea nunca fue inventar una pizza nueva, sino “traer una experiencia napolitana verdadera al Perú”.

Para Juan Carlos Romero, participar del concurso internacional fue también una oportunidad de aprendizaje: “Probamos la pizzería número tres del mundo, que está en Sao Paulo, y realmente está en otro nivel, sobre todo en la masa (...) Ver qué hacen otras pizzerías en el mundo te motiva a seguir mejorando”, afirma Romero. Este año, entre los primeros lugares figuran pizzerías de Italia, Estados Unidos, Japón y Brasil, países que marcan tendencia entre propuestas tradicionales y experimentales.

Aunque Flama es la única pizzería peruana en el ránking del 2025, no es la primera vez que una propuesta nacional llama la atención. En ediciones pasadas, otras pizzerías locales postularon a certámenes internacionales, reflejando el creciente interés por la pizza en el país. “Queremos que más pizzerías peruanas aparezcan en la lista. Eso hablaría de una escena sólida y competitiva”, sostiene Romero.

Pastas tradicionales y caseras: así es la propuesta de Flama que conquistó a la crítica internacional. / Difusión (Crédito Personalizado)

Además, en este mismo evento, Flama recibió el premio a la mejor propuesta de pasta del 2025, resultado de la asesoría de cocineros italianos que ayudaron a perfeccionar su recetario. Ahora trabajan en el lanzamiento de una nueva línea de coctelería y en el desarrollo de postres tradicionales.

“Somos un bebé todavía, con apenas dos años y medio de operación. Pero al ser pequeños tenemos la flexibilidad de hacer cambios rápidos y cubrir cada espacio de mejora”, comenta Romero.

De cara al futuro, planean abrir una segunda sede en Lima y otra en Arequipa, inspirada en la estética de un restaurante de Sorrento, con limoneros como parte de la decoración. “Queremos que la gente venga y sienta que está viajando”, dice Romero, quien tiene claro que la meta es crecer poco a poco, sin perder su esencia de traer un poco de Italia al Perú.

1 Margarita La clásica por excelencia. En Flama, la Margarita combina la salsa de tomates San Marzano con la cremosidad de la mozzarella fior di latte, realzada por hojas frescas de albahaca y un poco de aceite de oliva extra. El resultado es una pizza equilibrada y muy aromática, donde la masa ligera deja el protagonismo a la sencillez de los sabores italianos más tradicionales. 2 Salame Con sabores intensos, la pizza de Salame mantiene la base de salsa San Marzano y mozzarella fior di latte, pero suma el toque ligeramente picante del salame italiano. En cada bocado se siente la combinación de la frescura de la salsa con los embutidos, logrando una pizza más recia, ideal para quienes disfrutan de sabores fuertes y bien definidos. 3 Fugazzeta La Fugazzeta es una propuesta mucho más contundente. Lleva una base extra de mozzarella, acompañada de cebolla blanca, pimienta, orégano y un chorro de aceite de oliva. El contraste entre la dulzura de la cebolla caramelizada y la cremosidad del queso hacen de esta pizza una experiencia placentera, con un sabor más casero.