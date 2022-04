Llegar a H-elarte no es tan difícil. Basta con encontrar su distintiva entrada o seguir el olor a dulce que llena el ambiente. Lo difícil es irse y no quedarse toda una tarde probando postres, cafés o sánguches. Se trata del primer espacio en Lima que hace uso de la perspectiva de un dibujo 2D como decoración. Así, mientras disfruta un waffle, un helado o una torta red velvet, se puede sentir parte de un cómic o, como en mi caso, parte del videoclip de “Take on Me”, canción de A-ha. Si quiere explorar nuevos restaurantes, aquí le contamos todo sobre nuestra visita a su local ubicado en Surco.

Provecho conversó con Cecil Lion, gerente general del grupo gastronómico Il Monte S.A.C. Él explica que H-elarte es la marca más reciente del grupo y desde el año pasado vienen planificando su inauguración, que se llevó acabo hace poco más de dos meses. “Estábamos pensando qué hacer con una línea de helados artesanales que ofrecíamos en otro restaurante, porque son buenos y los comensales los disfrutaban”, agrega.

¿Cómo diferenciarse de los otros espacios nuevos que estaban surgiendo? “En cuanto a conceptos y colores la gran mayoría usa cosas parecidas. Nos pusimos a buscar qué era tendencia en otros países y encontramos formatos similares en Japón donde lo principal era el arte”, menciona el gerente.

La entrada de la cafetería es un lugar 'instagrameable'. / H-elarte

Precisamente, de ahí viene el nombre según Cecil: un homenaje al arte visual y también al arte que significa la gastronomía. Los encargados de dar vida a este concepto fueron dos artistas de Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú.

“Hemos tenido un éxito explosivo. A la gente le gustan mucho los platos y también la decoración. Pero, sobre todo, somos una pastelería tradicional casera que ofrece el postre que hacía la mamá o la abuelita, pero con un concepto artístico agregado”, señala Lion.

Podemos encontrar una gran variedad de helados artesanales. / Hugo Perez

Platos llenos de color y sabor

A diferencia de la decoración, lo que aporta todo el color son los platos que podemos encontrar en la carta, una selección bien pensada de postres de todo tipo y para todos los gustos. Desde el milshake más dulce, decadente y exagerado -en el buen sentido-, hasta una delicada y suave crepé rellena de pollo y champiñones, que por cierto es una de las versiones saladas más ricas que hemos probado en bastante tiempo.

Nos sorprendieron con un festín dulce encabezado por un generoso waffle decorado con salsa de frutos rojos, fruta picada y una corona de crema chantilly. El waffle se sentía crocante, era contundente y estuvo bien cocido. La combinación de la masa con los frutos rojos fue perfecta.

/ Hugo Perez

Otra masa que probamos fue la de crepés. En este caso, además de la versión salada, degustamos una opción con crema de avellanas y chocolate, fresas y trozos de brownie. La masa era delgada y suave, el relleno generoso y dulce sin ser empalagoso gracias a la fruta. Cada bocado era equilibrado y nos dieron ganas de dejar el plato limpio.

También puede encontrar un cheesecake perfecto: hecho con una base suave, una mezcla tersa donde se siente el sabor a queso y con toppings diversos. En este caso probamos la opción de Oreo con salsa de chocolate y la de frutos rojos -nuestra favorita-.

/ Hugo Perez

Si es un poco más clásico y ama las tortas, también ofrecen una interesante variedad que incluye un red velvet poderoso de dos capas y un rainbow cake (torta de arcoiris) que lleva entre cada capa lleva una generosa porción de crema pastelera casera. Un postre perfecto para captar la curiosidad de cualquier dulcero.

Ya sea para pasar una tarde dulce, compartir con amigos y familia, o quizás para capturar la fotografía perfecta para Instagram, H-elarte es una opción diferente, con opciones interesantes y sabores que vale la pena disfrutar más de una vez.

Rainbow cake de H-elarte / Hugo Perez

