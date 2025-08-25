Escucha la noticia
Los dos años de La Porteña, la cafetería de Hernán Barcos que se convirtió en una de las favoritas de Lima
En la cancha es “El Pirata”, un goleador incansable. Pero lejos del Alejandro Villanueva, Hernán Barcos también encontró una forma distinta de conectar con la gente: a través de la gastronomía. Hace dos años, al lado de su esposa y socios, fundó La Porteña, un café-restaurante de inspiración argentina que, poco a poco, se ha consolidado como una de las propuestas más reconocidas de su estilo en Lima.
