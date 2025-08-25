Los dos años de La Porteña, la cafetería de Hernán Barcos que se convirtió en una de las favoritas de Lima

“Todo empezó como un sueño pequeño. Queríamos una cafetería que mostrara distintos cafés peruanos y también un espacio donde la gente pudiera pasar, comer algo y sentirse en casa. No pensamos que crecería tanto, pero la pasión nos llevó a armar La Porteña”, cuenta el futbolista entre sonrisas.

Fotos de La Porteña que celebra su segundo año y a su dueño Hernán Barcos / Giancarlo Ávila

La propuesta no es menor: facturas, medialunas, bizcochos y empanadas se combinan con platos icónicos como la milanesa, el choripán y las pizzas, logrando un menú que representa la esencia del día a día argentino. A esto se suma la posibilidad de acompañar la mesa con mate importado de Argentina, un detalle que completa la experiencia para quienes buscan sentirse cerca de ese ritual tan propio del país sureño.

Abrir un restaurante en Lima era todo un reto. Barcos lo sabía: “Entrar a un mercado como el peruano, con una gastronomía tan potente, era difícil. Por eso quisimos diferenciarnos, ofrecer un concepto integral que reuniera en un solo lugar lo mejor de la panadería, la pastelería y la cocina argentina”.

El comienzo fue intenso. “No teníamos tanta experiencia y nos sobrepasó la cantidad de gente que venía. En los primeros días, se agotaba todo. Después fuimos ajustando, estructurando mejor, aprendiendo en el camino”, recuerda. El esfuerzo rindió frutos, lo que les ha permitido abrir un módulo en el Jockey Plaza y pronto inaugurarán un tercer local en Real Plaza Primavera.

Hoy La Porteña genera más de 50 puestos de trabajo y Barcos se enorgullece de dar oportunidades a jóvenes que crecen junto al negocio. “Tratamos de que todos aprendan, que crezcamos como equipo. No es solo vender un producto, es formar una familia de trabajo”.

Más allá del fútbol

Aunque su nombre atrae a hinchas aliancistas y curiosos que buscan una foto, Barcos insiste en que lo importante es el producto. “Yo siempre digo: ojalá vengan una vez por mí, pero que se queden por lo que ofrecemos. Si el producto no es bueno, la gente no vuelve. La clave es darles calidad”.

Entre los favoritos de la carta menciona las empanadas, las milanesas y, por supuesto, las medialunas. Su recomendación personal: “Entrar con una empanada, seguir con una milanesa y cerrar con una medialuna. Así uno siente un pedacito de Argentina”.

Un proyecto con identidad

Para el delantero, La Porteña es más que un negocio: es también un refugio emocional. “Queremos que los argentinos que viven en Perú se sientan en casa, que vuelvan a probar sabores que extrañan. Y a los peruanos, invitarlos a descubrir algo distinto, a animarse a probar”.

El éxito, asegura, radica en el cariño de la gente y en la valentía de emprender. “Al que quiere arriesgarse le digo que lo haga. Yo tampoco sabía si iba a funcionar, pero el que no se lanza, no crece. Perú es un país que ama comer y eso es una gran oportunidad”.

Hoy, con dos locales en funcionamiento y planes de expandirse con un centro de distribución, Barcos combina el fútbol y la gastronomía con la misma entrega: siempre buscando el gol, ya sea en el arco rival o en el paladar de sus comensales.