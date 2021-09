Conforme a los criterios de Saber más

Después del año y medio más difícil para el negocio de la gastronomía peruana vemos cómo nuevas luces se comienzan a encender. Este es el caso de Intro Café Bar del chef peruano Ignacio Barrios quien, junto a su socio Marcial Ortiz de Zeballos y equipo, crearon una carta apetitosa y un ambiente distendido y musical en la cuadra 8 de la mítica Avenida Larco, donde antes se encontraba el Cherry Café.

“Quisimos tomar el concepto de café bar que existe en el mundo”, nos dice Ignacio Barrios. “La desventaja de un café es que funciona durante el día y en la noche no, los bares funcionan en la noche y en el día no. El café bar existe en Europa, Estados Unidos, Buenos Aires y se trata justamente de un sitio que puede empezar con el primer café de la mañana y cerrar con la última copa de la noche”, así describe Barrios el concepto de esta nueva propuesta que, además de rica, tiene buenos precios.

El chef Ignacio Barrios se aventura en su nuevo negocio, Intro Café Bar. El nombre nace como una manera de introducir al público a la cultura local. (Foto: José Rojas / El Comercio)

Al ingresar al local y pasar la terraza es imposible no mirar la barra y su gran variedad de licores, iluminada e imponente con una zona de café al lado y sus respectivos barista y barman. El espacio interior está conectado a la terraza por un arco de gran tamaño sin ventanas ni nada que impida la circulación del aire, como si fuera una extensión de la terraza para que la gente se sienta --y se siente-- tranquila. El negocio está dirigido a todo público, local y extranjero. Aunque el turismo se ha visto reducido en los últimos meses, poco a poco se ven más visitantes, devolviendo el espíritu turístico al distrito.

La terraza de Intro Café Bar se ilumina por las noches provocando un ambiente acogedor junto a la buena música latinoamericana. (Foto: José Rojas / El Comercio)

UN AMBIENTE AGRADABLE Y MUSICAL

“La propuesta culinaria de Ignacio conversa con el diseño de interiores, incluso con la música latinoamericana y nacional”, comenta Marcial Ortiz de Zeballos mientras suena “La Felicidad” de la cantautora peruana La Lá. “Es acogedor, peruano y limeño”, recalca. Esta intención se siente desde sus paredes con cantos rodados y piezas prehispánicas hasta el Pulled Pork, Espresso Martini y tablas con una variedad de quesos nacionales.

“Todos nuestros quesos son peruanos, cosa que antes no se podía imaginar. Son quesos de pequeños productores, ricos, distintos, que no encuentras en cualquier lado. Los huevos rancheros, que es uno de nuestros hits en el desayuno, tienen una preparación con ají limo y algunos ingredientes peruanos que le dan un toque distinto a la receta tradicional mexicana. Y el Bloody Mary es con un toque de ají limo y especias que no ves en el tradicional. Le ponemos nuestros toques de ‘Intro’ a algo que puedes encontrar en cualquier parte del mundo”, sostiene Ignacio. La misma idea se tuvo para el Intro Caprese, un sánguche normalmente elaborado con tomate, queso y albahaca, pero esta vez tiene pesto con un toque de huacatay, mozzarella y tomates confitados.

Pulled Pork con salsa BBQ con un toque de ajíes peruanos, cebolla y camotes fritos. Al lado, un Intro Rojo. (Foto: José Rojas / El Comercio)

En el lado de las bebidas, Intro Café Bar tiene un lugar privilegiado para el pisco y ediciones peruanas de vino, vodka, whisky y gin, pues para Barrios es importante destacar que el Perú tiene mucho que ofrecer en temas de coctelería y vinos, sin dejar las opciones de marcas internacionales. Respecto al café: “Trabajamos con Neira Café Lab que, a su vez, trabaja con productores de café de distintas regiones del Perú. Recibimos café todas las semanas y nos hace un blend especial para Intro”, destaca el chef.

Expresso Martini con café peruano. (Foto: José Rojas / El Comercio)

Intro Café da la posibilidad de tomar un pisco sour a media mañana acompañado de un sánguche, tablas o pizzas tanto en el almuerzo como por la noche, todo depende del antojo del cliente. La idea que buscan mantener es la versatilidad y la libertad de elegir sin importar el momento del día: “Es divertido porque nos pone el reto de hacer cosas distintas y pensar qué funciona mejor para la noche o para el día”, afirma Ignacio Barrios sobre Intro Café Bar.

UNA INDUSTRIA DIFÍCIL

Ignacio Barrios se formó en administración y estudió cocina en Londres, vivió algunos años en Europa y regresó a Lima. Trabajó en el Grupo Acurio y después inició su propio negocio, Urban Kitchen, el cual durante la pandemia tuvo que resistir duros golpes.

“En Urban ofrecemos mucho los eventos corporativos, turismo y la parte social, estas dos últimas se fueron a cero. Pudimos mantener la parte corporativa atendiendo empresas con eventos virtuales. Ya estamos reactivando la parte de turismo y social, hemos abierto nuestras cocinas y eventos presenciales, pero lo hemos hecho un año y medio más tarde”, nos cuenta Ignacio Barrios. A pesar de que las cocinas abrieron antes, en Urban Kitchen decidieron esperar a que avance la vacunación.

El local de Intro Café Bar se encuentra sobre la Av. Larco 835, Miraflores. (Foto: José Rojas / El Comercio)

¿Qué le augura al negocio de la gastronomía? “Es difícil ahorita porque además de la pandemia está la incertidumbre del país y la inestabilidad del dólar, en el Perú los alquileres están dolarizados. Cuando decidimos abrir Intro Café Bar tomamos un riesgo. Cautela es la palabra que usaría en los próximos meses”, afirma el chef.

En medio de un panorama incierto, celebramos las nuevas apuestas como Intro Café Bar, un espacio divertido y relajado que nos introducirá por la gastronomía dialogando con insumos peruanos de pequeños productores y la cultura local.

RECETA DEL SÁNGUCHE INTRO CAPRESE

INGREDIENTES

2 rodajas de pan blanco (110 gramos)

50 gramos o 3 cucharadas de tomate cherry confitado

50 gramos queso mozzarella

40 gramos pesto de albahaca y huacatay

Aceite de oliva

TOMATE CHERRY CONFITADO

250 gramos de tomate cherry

5 gramos de tomillo

2 dientes de ajo

5 gramos de azúcar blanca

5 gramos de sal

40 mililitros de aceite de oliva

PESTO DE ALBAHACA Y HUACATAY

100 gramos de albahaca

30 gramos de huacatay

15 gramos de ajo

60 gramos de parmesano

100 mililitros aceite de oliva

60 gramos de pecanas

2 gramos de pimienta

5 gramos de sal

PREPARACIÓN

Mezclar los ingredientes del pesto en una procesadora de alimentos, cubrir para evitar que la preparación se oxide. Cortar los tomates cherry en mitades y mezclar con el resto de ingredientes. Disponer en una bandeja para el horno los tomates y hornear por 1 hora a 120 grados Celsius hasta que el tomate este blando. Reservar los tomates con el aceite y líquido que quedo en la bandeja. Se puede agregar un poco de aceite de oliva para que estén cubiertos los tomates. Al momento de servir drenarlos del exceso de aceite y utilizarlos. Para el sándwich, untar el pan ligeramente con aceite de oliva, en una de las rodajas colocar el queso mozzarella, el pesto y los tomates, luego tapar con la otra rodaja de pan y tostar hasta que este dorado.

MÁS INFORMACIÓN

Intro Café Bar abre de lunes a domingo de 8 a. m. a 11 p. m.

Esta semana se proyectarán los partidos de Perú. Antes de ir se sugiere hacer una reserva al 915143023

Dirección: Av. Larco 835, Miraflores. En el antiguo local del Cherry Café.

