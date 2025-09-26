Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Ubicado en un hotel de lujo de Santiago y con la comida nikkei como bandera: así es Karai, el primer restaurante de ‘Micha’ fuera del Perú
Entrar a Karai es descubrir que la cocina nikkei puede adaptarse y florecer en otras latitudes sin perder identidad. Abierto en 2017 en el conocido Hotel W de Santiago de Chile, este restaurante fue el primer espacio que Mitsuharu “Micha” Tsumura abrió fuera del Perú. Desde entonces, Karai ha sido un laboratorio de sabores que conecta tres mundos: lo japonés, lo peruano y lo chileno. Provecho visitó el restaurante y en esta nota podrás descubrir qué probar y más sobre su historia.

