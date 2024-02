Esta es una historia de amor. Por amor, Jackili Fernandez cayó y se levantó de nuevo. Padeció y no renunció en sus intentos. Pero no hablamos del amor hacia una persona, sino por una vocación: la cocina. Y, para ser más precisos, nos referimos al apasionante mundo de los cebiches. Sí, la popular dueña de La Barra de Jackili -que se volvió viral con los videos de un barco rebosante de comida con la música de “Titanic” de fondo- la luchó antes de convertirse en un éxito de TikTok y de estar al frente de tres locales.

“Como estaba tan enamorada de lo que había hecho, tenía que sufrirlas todas”, recuerda a propósito de los retos que superó: el Fenómeno del Niño, una pandemia y sus consecuencias. “He soportado trueno, pandemia y crisis para tener lo que tengo ahorita. No es mucho, pero igual he pasado todo por amor”, enfatiza.

La Barra de Jackili abrió en Miraflores. Sus causas están entre los platos más pedidos. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

A COMER PESCADO

“Me interesé por la cocina porque me gusta comer pescado. Tenía ganas de aprender a hacer cebiche”, recuerda la emprendedora. Ella tenía 7 años cuando probó por primera vez la leche de tigre, en su natal Ayacucho, y quedó fascinada con el sabor. A los 20 años, llegó a Lima para cumplir su sueño de estudiar gastronomía y, desde entonces, no ha parado de capacitarse.

Elí López, ganador en Mistura, le enseñó varios truquitos; además, ella sigue las enseñanzas del recordado maestro cebichero Pedrito Solari. Después de trabajar en algunas cebicherías top y mejorar su técnica quedó convencida de que este era su destino: “Ya que me encanta, me voy por esto”.

Jackili se enfrentó al Fenómeno del NIño, la pandemia y a la posterior crisis. Ahora cuenta con tres locales. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

EMPRENDER Y RENACER

A fines del 2018, abrió su primera barra cebichera en Caquetá. Admite que le fue un “poco fatal” porque aún no tenía un público cautivo y por el alza del precio de los limones. “Fue una pesadilla, pero estuve sobreviviendo”, recuerda. Al siguiente año, los comensales empezaron a llegar y se animó a abrir un nuevo local en otro distrito; pero llegó la pandemia y el mundo se paralizó.

“De lo que estaba levantándome como ave fénix, vino la pandemia. No sabíamos qué pasaría luego. Me quebré, cerré el local”, comenta. Pero Jackili no es de las que se rinden ni teme al fracaso. Motivada por sus clientes asiduos, aceptó volver a empezar con el delivery. Quería renacer. Dos familiares la ayudaron y ella misma caminaba para repartir la comida. “Había vuelto a cero. Aposté mi fe conmigo misma”, sostiene. Y así, encontró un nuevo espacio que abrió, en el 2021, en San Martín de Porres. El año siguiente se expandió al Rímac (en sociedad con su hermano) y hoy también se encuentra La Barra de Jackili en Miraflores.

Jackili Fernandez se enamoró de la comida marina de niña y, desde entonces, supo que quería ser cocinera. Un cebiche es el mejor ejemplo para demostrar esa pasión. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

BOOM EN LAS REDES

A primera vista, al ver sus videos, puede que uno no lo note pero esta joven emprendedora es tímida. Ella prefiere estar en la cocina que en el salón. No obstante, quería elevar sus ventas y que su cebichería fuera más conocida. Así, llegó a las redes sociales.

“Me daba vergüenza atender. Sé que no tengo palabra fácil. Prefiero tener buenas mozas, pero tenía que salir a mostrar mi producto. ¿Quién más lo podía hacer? Ahora ya me siento cómoda, me conecto más [...] Mi hija me enseñaba. Ella ha hecho crecer mis redes y me ha ayudado bastante”, admite.

Así han salido videos que se han hecho virales como en los que Fernández baila junto a su madre, muestra sus súper promociones o donde muestra el barco Titanic (ideal para compartir en grupo).

UN RESTOBAR EN MIRAFLORES

La Barra de Jackili llegó a Miraflores renovada. Abren desde las 9 a.m. para ofrecer desayunos que rinden homenaje tanto a los clásicos marinos como a los ayacuchanos. A la mesa llega tanto un chicharrón o un pan con pavo, como huevera y pejerrey frito.

Optaron por el concepto de restobar, en un espacio más amplio con dos pisos y terraza, en el que el público puede disfrutar de manjares marinos hasta la noche (rompamos el tabú de que no se puede comer cebiche de noche) acompañados de coctelería como pisco punch o lucurrobina. “[El pescado] Es más ligero y nutritivo. Cae bien un cebichito de noche”, afirma.

En su carta, destaca la causa en todas las presentaciones: con atún, pollo, pulpa de cangrejo, langostinos y de pulpa al olivo. También le da espacio a las pastas (como los fetuccinis de la nona con langostinos, conchas de abanico y crema de rocoto) además del risotto de langostinos y de la casa (con dados de medallón de lomo parrillero). Infaltables son los cebiches; el más completo es el pirata con langostinos, concha de abanico, pulpo, calamar, pescado y uñas de cangrejo. Pero si la sigues en redes querrás el barco Titanic que incluye causa, cebiche, más de 5 variedades de platos marinos, chicha y cerveza.

¿Qué se viene para Jackili Fernandez? Su sueño es abrir un restaurante en Ayacucho. Nada es inalcanzable para ella.

La Barra de Jackili Dirección Miraflores: Av. 28 de Julio 1275. Rímac: Av. Guardia Republicana 1118. San Martín de Porres: Av. Gregorio Séptimo 170.

En la variedad está el gusto. Por eso la carta incluye arroces, cebiches, pastas, sudados y más. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Un pisco punch para acompañar la comida marina. Cuentan con cocteles de la casa. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA