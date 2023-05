“Al principio mis amigos me apoyaron un montón, todo el mundo comenzó a compartir. En esa época no había Instagram, lo único que había era Facebook. Entonces todo era totalmente distinto, así que el crecimiento fue orgánico”, cuenta Gabriella. En pocos meses ya había ganado un número importante de seguidores y comensales.

La gran acogida la llevó a tener cada vez una cocina más grande que le permitiera hacer sus postres, pero también pensar en una experiencia feliz, un concepto que nace desde que pensó en La Fina Endorfina. “Desde el primer momento me preocupó cada detalle, desde los productos hasta el packaging”, su idea era ofrecer algo más de lo que ya se encontraba en el mercado.

La llegada de las aplicaciones de delivery fue un despegue valioso para Gabriella, quien apostó por un taller en Lince, hasta que llegó la pandemia y todo se tornó oscuro para los negocios de comida. Sin embargo, cuando permitieron los deliveries, ya tenía todo listo para empezar a operar. “Yo ya tenía todo eso hecho, no me tuve que reinventar para poder activarme de nuevo, porque yo ya trabajaba de esa forma y me recuperé felizmente después de todos los meses que no se pudo hacer nada”.

Pero durante los meses que estuvo en casa aprovechó de hacer el cambio de imagen de la marca que se mantiene hasta hoy, pero los cambios y las nuevas apuestas continuaron en noviembre del 2021, se decidió por la cafetería física que sus clientes ya le pedían. “Había mucha gente preguntándome: ¿tienes cafetería?, ¿tienes lugar físico?, ¿dónde queda? La gente asumía que yo tenía un lugar, entonces ya eran los mismos clientes pidiéndomelo” y así fue, en 2022, inauguró el primer local de La Fina Endorfina.

De chocolates a una oferta más variada

El hobby de Gabriella era cocinar, más no es que se dedicara a eso, pero fue La Fina Enfordina la que la motivó a adentrarse al mundo de los postres, durante años preparó brownies, luego abarcó más los postres de chocolates, pero fueron sus propios clientes la que la llevaron a probar nuevos dulces.

Pero lo que se mantiene desde el principio son los regalos personalizados que ofrecen a sus comensales. “No solo vendemos una torta, también la acompañamos con una taza, una botella de vino. Una experiencia que le dé felicidad a la otra persona”. Es por eso que además de la dulcería, hay un espacio dedicado para la Tiendita de la felicidad, en donde se encuentra merchandising de La Fina Endorfina.

El recomendado de La Fina Endorfina

La estrella del momento es el Volcanfino, un brownie con fudge al que le añades más fudge con una jarrita. Este postre se encuentra en la carta de la cafetería a 17 soles. “La idea es que haya una interacción con la comida. Tú tienes una jarrita con chocolate para echarle más chocolate a tu torta”.

Pero la carta está compuesta por más como el Terremotito que es un brownie con fudge, merengue, crema chantilly y fresas, o la Cabeza de Indio, un clásico postre chiclayano, que se trata de un bizcocho de vainilla, fudge y crema chantilly.

Luego están los infaltables como el Carrot cake, Cheesecake, alfabrownies o los postres de helados que van desde los 15 soles hasta los 25 soles. Y una oferta que es muy pedida, La Torre Endorfina que está disponible de 3pm a 7pm y que tiene sanguchitos, bagel, brownies, entre otros.

La Fina Endorfina invita a vivir a sus usuarios momentos de felicidad, no solo con sus postres y sus productos, sino también con sus ambientes, que están pensados precisamente para esta época de redes sociales en la que no pueden faltar las fotos en Instagram o los TikToks.

DATO ¿Dónde está? Dirección: Av. Mariscal La Mar 443 Instagram: La Fina Endorfina