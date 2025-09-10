Escucha la noticia
La Fondue: la propuesta culinaria que te transporta a un chalet suizo en San Isidro
Entrar a La Fondue es transportarse directamente a Europa central. No solo por los aromas de queso derretido que invitan a la mesa, sino también por la ambientación: madera, lámparas cálidas, vajilla y hasta las ollas, todos traídos desde Suiza. “El hotel en el que se encuentra es suizo, por eso se buscó que La Fondue permita traer un pedacito de Suiza al Perú. Es el único restaurante de su estilo, amoblado por completo con materiales traídos desde ese país”, cuenta a Provecho Margot Sifuentes, encargada de la cocina desde hace tres años.