La Fondue: la propuesta culinaria que te transporta a un chalet suizo en San Isidro

Más que un restaurante, La Fondue es una experiencia sensorial completa. La propuesta no se limita a servir platos, sino a recrear la tradición alpina en cada detalle. “Buscamos no solo dar a conocer la gastronomía suiza, sino que los comensales se sientan allá y vivan una comida diferente”, explica la chef.

La Fondue es un restaurante temático de temporada que se encuentra en el Swissôtel, ubicado en el distrito de San Isidro. / Pierina Denegri Davies

El plato más emblemático del espacio —y que le da nombre— tiene una historia que se remonta a la primera guerra mundial. Como nos cuenta Sifuentes, el fondue nació en tiempos de escasez, cuando las familias suizas derretían los quesos que tenían a mano, los mezclaban con vino y los acompañaban con pan o papa. “Era una forma de sobrevivir, incluso”, recuerda.

Hoy, en Lima, la receta se mantiene fiel a sus orígenes: una combinación de quesos maduros como emmental, gruyère y vacherin, con vino blanco y un toque de Kirsch, aguardiente de cereza típica del invierno suizo. La versión tradicional es la favorita, pero también hay creaciones más atrevidas, como la Trüffelfondue, en la que la pasta y el aceite de trufa potencian el sabor de los quesos.

El vino suizo es el complemento perfecto para la experiencia y, según nos explicaron, se suele apostar por opciones de vino blanco o tinto. / La Fondue

Para quienes buscan otra experiencia para disfrutar en mesa, está la Bourguignonne. En lugar de acompañar trozos de panes con quesos fundidos, se apuesta por cocinar dados de res al gusto en aceite aromatizado con hierbas, acompañados de seis tipos de salsas y papas cocktail.

Una experiencia que abraza

Desde nuestra llegada, la atención fue cálida y explicativa. No solo nos guiaron en cómo disfrutar el fondue, sino que nos compartieron anécdotas y datos curiosos sobre Suiza. El espacio, diseñado como un verdadero chalet alpino, logra que uno se olvide por un momento que está en medio de Lima. Y entre los maridajes perfectos, el glue wine fue una revelación: un vino caliente especiado, reconfortante, que acompaña de maravilla los distintos fondues.

El menaje y otros detalles suman a la experiencia que ofrece La Fondue, de adentrarnos en un chalet suizo. / Pierina Denegri Davies

“Queremos que la gente se sienta como en casa, que descubra sabores y costumbres que no son tan comunes aquí”, resalta Margot. Y lo logran: la combinación de ambiente, calidez y sabores hacen que la velada sea más que una cena, casi un viaje.

Más allá del queso

Aunque el fondue es el plato estrella, la carta de La Fondue ofrece mucho más. “Hemos ido escogiendo los platos que más han gustado a nuestros clientes y los hemos seleccionado para la carta”, dice la chef. Entre ellos están la sopa de cebolla, reconfortante y fragante, o el emincé de cerdo, que resalta por su sazón y textura. Este último plato se sirve con spätzle, una especie de pasta casera que combina a la perfección.

Probamos un fondue trufado, emicé de solomillo de cerdo con spätzle artesanales y papa rösti. / Pierina Denegri Davies

Para el final, hay un capítulo especial dedicado a los postres. Las fondues dulces son una tentación irresistible: una hecha con Toblerone, el icónico chocolate suizo, y otra con Nutella, la crema de avellanas y cacao. Ambas llegan con acompañamientos como frutas frescas, marshmallows, brownies y galletas, para sumergir en una mezcla aterciopelada y envolvente.

Cada temporada, La Fondue se convierte en ese rincón secreto donde los sabores, la ambientación y el servicio logran teletransportar a los visitantes a un chalet alpino. “Lo que hace especial este lugar es la autenticidad. Preferimos no ofrecer algunos clásicos, como la raclette, si no contamos con el proveedor ideal. La calidad es nuestro ingrediente principal”, subraya Sifuentes.

Para finalizar, el postre llega con dos versiones dulces de la fondue: una con chocolate Toblerone y otra de nutella. / Pierina Denegri Davies

La experiencia, acompañada de una copa de vino europeo de regiones como Languedoc, Côtes du Rhône o Alsacia, se convierte en una invitación a disfrutar con calma, a compartir y dejarse sorprender. Porque, al final, La Fondue no es solo un restaurante: es un viaje a Suiza servido en cada bocado.