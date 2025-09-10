Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Escucha la noticia

00:0000:00
La Fondue: la propuesta culinaria que te transporta a un chalet suizo en San Isidro
Resumen de la noticia por IA
La Fondue: la propuesta culinaria que te transporta a un chalet suizo en San Isidro

La Fondue: la propuesta culinaria que te transporta a un chalet suizo en San Isidro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Entrar a La Fondue es transportarse directamente a Europa central. No solo por los aromas de queso derretido que invitan a la mesa, sino también por la ambientación: madera, lámparas cálidas, vajilla y hasta las ollas, todos traídos desde Suiza. “El hotel en el que se encuentra es suizo, por eso se buscó que La Fondue permita traer un pedacito de Suiza al Perú. Es el único restaurante de su estilo, amoblado por completo con materiales traídos desde ese país”, cuenta a Provecho Margot Sifuentes, encargada de la cocina desde hace tres años.

TAGS