“Todo comenzó con un foodtruck en 2017, nos animamos a armarlo con una pareja de amigos chilenos que hoy ya no forman parte del negocio, pero fue una aventura. Explotó por completo, a los dos meses teníamos dos vehículos”, explica Lautaro Desmonteix, dueño de Patragonia. Durante dos años, se dedicaron al trabajo en este formato, visitando ferias, asistiendo a eventos privados y ganando terreno en lo gastronómico.

¿Lo curioso? Lautaro llegó al Perú a propósito de su trabajo como ingeniero de sistemas, no pensando en la posibilidad de dedicarse principalmente al rubro de restaurantes. “Desde pequeño he disfrutado de la cocina con mi abuela materna. Ella era ciega y cocinaba como los dioses. Jamás le ibas a encontrar un punto incorrecto de sal. He adoptado un poco de eso, para crear platos donde celebramos la fusión de lo peruano, argentino e italiano”, agrega el dueño.

/ Britanie Arroyo / GEC

Meses antes de pandemia, la esposa del dueño propone abrir el segundo local. “Nuestro primer espacio, en San Borja, tiene cinco años y desde el comienzo estuvo pensado como un espacio para delivery y take out principalmente”, explica. Ese espacio, de alguna forma, se volvió la pizzería del barrio.

/ Britanie Arroyo / GEC

Si bien nos conquistaron con sus milanesas contundentes, la especialidad son las pizzas napolitanas de masa madre. Podemos reconocerlas gracias a su masa delgada, suave y de alta hidratación, y el inflado cornicione, que no es más que el borde aireado característico que muchas veces indica la calidad de la masa. “En Patragonia nos la jugamos con los sabores, ofrecemos combinaciones bien locas, pero también algunas más tradicionales, como para todos los gustos”, agrega el fundador.

Otro punto a favor, es que la mayoría de ingredientes o productos que utilizan en sus recetas son importados o preparados por ellos mismos, desde las masas hasta las salsas. “La idea es poder controlar la calidad siempre. Por ejemplo, nuestro proveedor de quesos es el mismo desde que comenzamos”, explica Desmonteix.

Tras una experiencia fallida en otro espacio gastronómico, decidieron apostar por su segundo local, esta vez en un destino algo impensado: La Molina. Según el creador de Patragonia nos cuenta, la oferta de restaurantes en la zona es reducida por no decir nula, por lo que es una gran apuesta para la marca. “Estamos en la calle principal de la zona del Sol de La Molina, por lo que hay bastante movimiento y vemos como, poco a poco, cada vez más personas se animan a visitarnos, algunos ya se vuelven clientes frecuentes.”, admite Desmonteix.

/ Britanie Arroyo / GEC

Además de las empanadas, pizzas y milanesas que podemos encontrar, también ofrecen delicias como provoleta con pan al ajo y faina, una deliciosa mezcla de harina de garbanzos, cebolla caramelizada y queso ricota. Los sánguches no pueden faltar, así que hay para elegir opciones como de milanesa, choripan o de brisquet ahumado.

También ofrecen calzones y platos de fondo, como tallarines, lomo saltado con fetuchini o lasaña de carne (los sábados y domingos). No puede faltar un buen vino argentino o quizás un fernet con coca. Estos últimos platos solo se pueden disfrutar en el local de La Molina, que cuenta con una carta más extensa.

/ Britanie Arroyo / GEC

Lo que probamos

Empezamos con las empanadas argentinas, reconocidas por su masa deliciosa, los rellenos generosos y el repulgado (tipo de acabado) que marca el tipo de relleno. La favorita de Patragonia es la de carne, con un guiso sabroso, toques dulces gracias a las pasas y una masa que puede ser al horno de leña o frita. Para los amantes del queso, la de jamón y champiñones es ideal.

Una opción curiosa es la vigilante, que combina quesos y dulce de membrillo. El dulce y la potencia del queso combinan muy bien. También ofrecen opciones como capresse, humita, queso azul y de morcilla y mozzarella.

/ Britanie Arroyo / GEC

Apostamos por la milanesa napolitana, aunque también podemos encontrar versiones como la de cuatro quesos o la porteña, con arúgula, tocino ahumado y tomates cherry confitados, todas de 500gr. Sin duda alguna, este fue de nuestros bocados favoritos. ¿Se imagina una pizza, pero en vez de masa hay una milanesa frita a la perfección? Sí, exactamente eso es. Con la cantidad precisa de queso y tomate, cada bocado fue mejor que el anterior. Y las papitas fritas con que se acompañan son ideales.

/ Britanie Arroyo / GEC

La carta pizzas cuenta con una gran variedad que vale la pena descubrir por uno mismo. Aquí, comentaremos sobre algunas de las que nos llamaron la atención y también las que probamos. La que lleva el nombre del restaurante, Patragonia, presenta la elevada combinación de queso azul, peras y praliné de almendras. Una nueva opción es la de cuatro quesos, que incluye una miel picante interesante.

La más pedida es la Argentina, con una deliciosa salsa de tomate, chorizo artesanal, salsa de pimientos y un chimichurri artesanal delicioso. Sin duda, la combinación de sabores hace que esta pizza sea sabrosa, pero la masa y su proceso especial de preparado la hace perfecta.

/ Britanie Arroyo / GEC

Una opción quizás no tan conocida es la fugazzeta, un clásico argentino que celebra la simpleza y delicia de la cebolla blanca como protagonista de esta pizza blanca. Con mucho queso y una masa tostada y deliciosa, esta opción es perfecta para disfrutar en grupo. ¿Lo más interesante? La abundante cebolla se cocina de una manera delicada y adquiere un sabor increíble.

Patragonia es de esos sitios que sorprenden desde la primera visita y que te invitan a regresar. No solo por el trato cercano y la gran variedad de deliciosas opciones, si no porque parece que encontraron la fórmula perfecta para traer un poquito de Argentina a nuestra capital.

/ Britanie Arroyo / GEC