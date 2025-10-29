La Nueva Palomino, el restaurante donde el batán y la chicha mantienen viva la tradición arequipeña

Escucha la noticia
En Yanahuara, entre el aroma de los ajíes recién molidos y el sonido del batán, Mónica Huerta y Rudy Bedoya, mantienen viva una de las tradiciones más queridas del sur peruano: la picantería. La Nueva Palomino no solo es un restaurante; es un lugar donde cada plato cuenta la historia de generaciones de mujeres que han hecho del fuego y la chicha sus más fieles aliados.