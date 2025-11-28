‘La Piernona’: la aventura de un extranjero que ‘adoptó’ a la butifarra, uno de los sándwiches peruanos más tradicionales

Cuando Kevin José Fermín Monroy, un joven venezolano de 27 años, llegó al Perú en 2020 en plena pandemia, ya tenía en mente seguir en el rubro gastronómico que dejó en su natal país; sin embargo, nunca pensó que iba a tener tanta acogida en tan poco tiempo ofreciendo la clásica butifarra.

Luego de emprender con un par de negocios de comida en Chaclacayo, decidió abrir uno nuevo con el apoyo de su familia y su esposa Michelle: ‘La Piernona’, un puesto pequeño, pero con una gran calidez en la atención, ubicado en el Mercado de Magdalena del Mar, conocido por albergar a una parte de los mejores ‘huarikes’ de Lima.

“Magdalena cuenta con un público casero y muy leal, le gusta las cosas bien preparadas. Además, hay otros puestos muy conocidos y vienen de otros distritos a comer. Este es el sitio de inicio y luego esperamos ampliar a donde se pueda”, señala.

Pero ¿por qué la butifarra? José nos cuenta que es el “sándwich bandera” de nuestro país, pues está entre los mejores, más populares y comidos a nivel mundial (además es su favorito). A pesar de contar con poco tiempo aquí, sabe que el comensal peruano es muy exigente y receloso con su gastronomía.

“Al ser un sándwich de antaño, apuntamos a un target de un público más adulto, un poco más neutro. Ya antes he trabajado en una cevichería y sé cómo son con sus platos tradicionales, los cuidan y valoran, por eso decidí apostar con la butifarra, pero también tenemos jamón ahumado, jamón serrano de Huaraz, asado y aceitunas amargas”, detalla a Provecho.

Jamón hecho 100 % en casa

José cuenta que la idea de hacer su propio jamón es para darle un sabor único y particular, y que permanezca en la mente e impregnado en el paladar de quien lo coma. Solo así se podrá diferenciar del resto.

“Si tú haces todo de cero, tú mismo sabrás el sabor que le quieres dar. Nuestras cremas artesanales también las hacemos sumado con un pan casero característico de ‘La Piernona’ para que cuando la gente lo pruebe diga ‘ah es allá’”, dice entusiasmado.

¿Café o jugo con la butifarra?

Para José todo depende del clima y hora para animarse por una contundente butifarra. Sugiere que, si es por la mañana, así haya frío o calor, se acompañe de un café pasado bien cargado y, por la tarde, algo más fresco y ligero como un jugo de pura pulpa, sin azúcares añadidos y sin gas que viene enlatado, “lo que hace un buen equilibrio”.

‘La Piernona’ (que es un juego de palabras pues la carne con que se prepara sale de la pierna del cerdo) es el único local por ahora, pero ya tiene pensado a futuro expandirse en otros distritos para que más personas disfruten de sus sándwiches.

*Tiene combos que varían entre los 12 y 14 soles (110 y 120 gramos del jamón a su elección). Todos vienen acompañados con jugo o café.

*También vende postres como panes dulces, croissants rellenos de nutella, bombas rellenas, quesadillas, entre otros propios de Venezuela.