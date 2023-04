Cuando hay premios gastronómicos, siempre hay un restaurante peruano destacándose. El éxito de la cocina peruana en eventos como los 50 Best Latam, 50 Best o el World Culinary Awards son prueba del alto nivel de los chefs peruanos y en esta nota destacamos a los 10 que tienen la mejor valoración internacional.

El restaurante Central, ubicado en la Av. Pedro de Osma 301, Barranco, es actualmente en el segundo mejor restaurante del mundo y sus chefs, Virgilio Martínez y Pía León, también son considerados entre los más grandes de la cocina internacional.

En 2010, León fue elegida como la mejor chef del mundo por The World’s 50 Best y actualmente figura en la lista de los 100 mejores cocineros del mundo junto a Virgilio Martínez en la lista de The Best Chef Awards.

Mitsuharu Tsumura es otro chef muy reconocido a nivel internacional y Maido, su famoso restaurante ubicado en Calle San Martin 399, Miraflores, está también entre los mejores del mundo y los imperdibles para disfrutar durante una visita al Perú.

