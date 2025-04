Juan Alberto Bravo, socio de Bros, la empresa que apostó por esta propuesta, destacó cómo surgió la idea de este concepto. “Es un concepto mexicano que encontramos con mucha tendencia a nivel mundial, y creíamos que faltaba un local en Lima que fuera un híbrido, como sí lo habíamos visto en otros países. No sólo en cuanto a música, sino también en decoración y comida bien hecha y replicada, y eso creo que es uno de nuestros valores principales, sentimos que la comida es espectacular”, comentó Bravo.

El ambiente te transporta directamente a la cultura mexicana. / Mario Zapata

El local se presenta como un lugar versátil para todo tipo de celebraciones y encuentros. Con tres pisos dedicados a diferentes experiencias. El primer piso alberga una gran barra y un escenario, el segundo piso cuenta con boxes privados y el tercer piso ofrece una terraza ideal para eventos corporativos y celebraciones.

El concepto gastronómico y coctelero 100% mexicano

El menú es una verdadera celebración de la gastronomía mexicana. Con tacos, enchiladas, y burritos que se combinan con una variada selección de tequilas y mezcales.

En cuanto a la comida, los Jalapeños Rellenos son uno de los platos más llamativos. A pesar de que aparenta ser una opción llena de picante, los sabores se combinan bien con el relleno de bondiola, queso y tocineta, lo que lo hace un plato lleno de personalidad.

Jalapeños rellenos en Los Juárez. / Mario Zapata

Si buenas una buena ronda de piqueos el Piqueo Mex es una opción que no tiene pierde. Cuenta con nachos, quesadillas y burritos con salsas .

Piqueo Mex: nachos, quesadillas y burritos con salsas. / Mario Zapata

Los tacos también dejan un gran sabor, pues la tortilla y carne que rellenan estos tienen todo el sabor que te transporta a México. En esta opción, el clásico es el Trompo de pastor, que contiene chancho marinado por 24 horas en salsa de naranja, chile, piña, cebolla blanca y cilantro.

Tacos en Los Juárez. / Mario Zapata

Lo que realmente destaca en Los Juárez es su propuesta de cócteles, que fusionan ingredientes tradicionales con toques innovadores. Uno de ellos es el Jamaizcal, que tiene base de mezcal, tequila blanco, infusión de jamaica, canela y romero ahumado.

Jamaizcal en Los Juárez. / Mario Zapata

El Margarita Maracumango es una de las opciones más refrescantes que vas a poder encontrar en esta carta. La base de tequila combinada con el mango y la maracuyá le dan la frescura que este trago expresa.

Margarita Maracumango en Los Juárez. / Mario Zapata

La Paloma al Vermouth, además de tener una presentación llamativa, el cóctel te da un sabor cítrico, refrescante y lleno de carácter. La sal especiada le da un sabor único.

Paloma al Vermouth.

Finalmente, la Blanca Rita está hecha con tequila blanco, limón, toronja rosada y vino blanco. Esta opción es ligera y sorprendente, pues no siempre se logra encontrar un buen balance entre licores. También puedes pedir este cóctel sin alcohol.

Blanca rita en Los Juárez. / Mario Zapata

Un detalle no menor es que los miércoles puedes ser parte de la experiencia “All you can eat” en platos seleccionados.

El entorno en Los Juárez

Además de la comida y bebida, la música juega un papel esencial en la atmósfera del lugar. Con un ambiente festivo y una constante mezcla de ritmos mexicanos, clásicos de la música en español, Los Juárez ofrece una experiencia sensorial completa. Bravo detalló: “El 80% de las decoraciones fueron traídas de México. Las máscaras mexicanas, las catrinas, las banderolas... todo es original de allí. Hicimos un trabajo de un mes en México para traer recetas, texturas, sabores y combinaciones auténticas”. La esencia de México se siente en cada rincón, desde los detalles visuales hasta los sabores de la comida.

Espacios llenos de cultura mexicana en Los Juárez. / Cristina Torres Rodríguez

Además, cuentan con experiencias únicas y diferentes gracias a los ambientes interactivos con los que cuentan. Algunas de ellas son la presencia de mariachis, shows de lucha libre al estilo mexicano, experiencias escénicas, actuaciones y más. Como menciona Juan Alberto, todo el espacio está pensado como una experiencia inmersiva, donde “pasan cosas” constantemente.

Los Juárez no solo busca ser un lugar donde disfrutar de comida y bebida, sino un espacio que combine la esencia de México cuidando cada detalle de su entorno. Esta es una propuesta que integra música, gastronomía y experiencias únicas, el local se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una noche diferente en Lima, donde la fiesta y la cultura mexicana se encuentran en cada detalle.

El dato:

Los Juárez se ubica en Av. Grau 308, Barranco

Su horario de atención es de miércoles a sábado de 7 p.m. a 12 - 1 a.m.