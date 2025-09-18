Para Laura, llegar a este espacio ha significado un reto y también un reencuentro con lo que más disfruta: cocinar. Tras varios años frente a cámaras en un programa gastronómico, decidió que era el momento de volver a lo esencial. “Yo soy un profesional de la cocina, me considero cocinero. Tras una serie de restaurantes que abrí y tuve que cerrar, decidí focalizarme bien y volver a la cocina cuando me sintiera con ganas de nuevo”, confiesa. Esa pausa lo llevó a valorar la simplicidad de un huarique auténtico: una buena barra, un servicio cuidado y, sobre todo, un producto que se defienda solo.

La carta incluye platos como el arroz al wok o las conchas al miso. / Jessica Vicente / GEC

En ese camino se cruzó con Óscar Moritani, hoy su socio en Lote 10. Moritani viene de otro rubro, pero siempre se ha declarado amante de la buena mesa y ha estado vinculado al mundo gastronómico nikkei junto a su esposa. “El insumo tiene que salir a relucir en cada bocado, no tratamos de tapar sabores o imponer otros”, asegura el socio del chef. Con esta visión compartida, ambos dieron forma a un restaurante que privilegia el producto y la honestidad en los sabores, por encima de adornos innecesarios.

La propuesta se define como un huarique moderno: carta breve, especialidades de temporada y platos que transmiten frescura y convicción. Aquí el protagonismo no lo tiene una vajilla importada ni una foto instagrameable, sino el sabor directo, limpio, sin interferencias de saborizantes artificiales. “Considero que un buen profesional debe sacar los mejores sabores de los productos naturales”, enfatiza Laura.

Óscar Moritani e Israel Laura están detrás de la propuesta de Lote 10. / Jessica Vicente / GEC

Nuestra experiencia en la mesa

Tanto Laura como Moritani lo dejan claro: este huarique se dedica a la buena comida, sin etiquetas ni limitaciones. Puede ser italiana, peruana, nikkei o una fusión de influencias. Lo importante es trabajar con insumos frescos, de distintos orígenes, y cocinarlos de manera sencilla para que el sabor natural sea el protagonista.

Comenzamos con una pequeña pero encantadora cata de piscos y sus diferentes estilos, que abrió el paladar con matices sorprendentes. La experiencia continuó con coctelería a base de pisco, ligera y refrescante, que acompañó a la perfección los primeros platos.

Las conchas al miso fueron el inicio: a la parrilla, bañadas en una salsa de sudado con miso y alga nori, con un sabor profundo que combinaba el mar con un delicado toque umami. Luego, llegaron las costillitas de jamón carhuacino, fritas y sabrosas, acompañadas de majado de yuca y una criolla fresca con hierbabuena que equilibraba cada bocado.

Los cachetitos de salmón a la parrilla se presentaron caramelizados en salsa misoyaki, potentes en sabor y con un dulzor sutil que se complementaba con la frescura de pepino japonés y nabo. Después, llegó el patito parrillero con siete especias, bañado con un ligero toque de limón cevichero: nuestro plato favorito de la visita, por su equilibrio entre la intensidad de las especias y la suavidad de la carne.

Continuamos con el especial de la casa: una pasta al pesto de albahaca, cocida al dente y servida con lomo fino, langostinos y guanciale casero. Un plato reconfortante y contundente, que hablaba de la versatilidad de la cocina en Lote 10. El cierre fue refrescante y sorprendente: un helado con notas de aceite de oliva, trozos de piña y una peculiar salsa con un insumo japonés inesperado, que dejó una última chispa de curiosidad en el paladar.

Visitar Lote 10 es confirmar que el sabor puede hablar por sí mismo. En este huarique de Bellavista, el producto manda y la cocina se expresa en toda su versatilidad. Es interesante salirse de la ruta habitual para descubrirlo: un espacio donde lo esencial —el buen comer— brilla sin necesidad de distracciones.

El Aura del valle es un coctel de autor que combina pisco quebranta, infusión de eucalipto, flor de jamaica y toques de piña en el almíbar y la espuma que corona la bebida. / Jessica Vicente / GEC