Cada vez que suena el timbre de la casa convertida en restaurante, el chef Israel Laura sale a recibir a los nuevos comensales. Primero, una experiencia pisquera: se prueban distintos estilos y, para quienes lo deseen, la ruta continúa con coctelería a base del aguardiente bandera del Perú. Así comienza la experiencia en Lote 10, la propuesta que el chef dirige en Bellavista, Callao. Provecho visitó el espacio y disfrutó las delicias de esta corta pero precisa carta. Descubre cómo fue y qué recomendamos probar en esta nota.
