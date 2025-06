La gastronomía peruana volvió a tener un lugar privilegiado en The World’s 50 Best, la guía que selecciona a los 50 mejores del mundo y que reveló en una ceremonia en Turín, Italia, a los elegidos para este 2025. Y un restaurante peruano volvió a triunfar.

Fueron cuatro los restaurantes peruanos que quedaron entre los 50 mejores. Entre ellos, Kjolle de Pía León y Maido de Mitsuharu Tsumura, que se ubicó en la mejor posición, siendo considerado el mejor del mundo.

Estas son las ubicaciones logradas por los restaurantes peruanos en The World’s 50 Best Restaurants 2025:

Puesto 39: Mayta

Puesto 26: Mérito

Puesto 9: Kjolle

Puesto 1: Maido

En esta nota, te contamos todos los detalles del anuncio de la guía The World’s 50 Best Restaurants 2025.

La historia de Maido en los 50 Best

El restaurante Maido abrió sus puertas en 2009 y lleva ya un buen tiempo siendo considerado entre los mejores del mundo. Estos han sido los lugares que ha ocupado en la lista The World’s 50 Best Restaurants:

2024: Puesto 5

2023: Puesto 6

2022: Puesto 11

2021: Puesto 7

2020: No hubo gala

2019: Puesto 10

2018: Puesto 7

2017: Puesto 8

2016: Puesto 13

2015: Puesto 44

En la edición latinoamericana de la guía, Latin America’s 50 Best Restaurants, que existe desde el año 2013, el restaurante de Mitsuharu Tsumura también tiene una historia importante. Ha alcanzado en cuatro ocasiones el puesto de mejor restaurante para comer en la región.

Estos han sido sus puestos en la edición latinoamericana de la lista:

Año 2024: Puesto 2

Año 2023: Puesto 1

Año 2022: Puesto 3

Año 2021: Puesto 2

Año 2020: Puesto 2

Año 2019: Puesto 1

Año 2018: Puesto 1

Año 2017: Puesto 1

Año 2016: Puesto 2

Año 2015: Puesto 5

Año 2014: Puesto 7

Año 2013: Puesto 11

¿Qué restaurantes peruanos quedaron entre los 50 mejores en 2024?

El año pasado, fueron tres restaurantes peruanos los que fueron seleccionados en la lista:

Maido (Puesto 5)

Kjolle (Puesto 16)

Mayta (Puesto 41)

Además, en el 2024 dos peruanos quedaron en la lista preliminar: MIL (Puesto 73) y Mérito (Puesto 55). Este año, Mérito salió de la lista y MIL pasó al puesto 75.

¿Por qué Central no está en la lista de los mejores del mundo?

El restaurante peruano Central fue elegido el mejor del mundo en el 2023. Tras ello, no ha vuelto a aparecer en la lista, pero ello tiene una explicación. Y es que el restaurante a cargo de Virgilio Martínez y Pía León es parte del “Best of the Best”.

Estos son 10 restaurantes que forman parte del “Best of the Best”:

El Bulli (España)

The French Laundry (Estados Unidos)

The Fat Duck (Inglaterra)

El Celler de Can Roca (España)

Osteria Francescana (Italia)

Eleven Madison Park (Estados Unidos)

Mirazur (Francia)

Noma (Dinamarca)

Geranium (Dinamarca)

Central (Perú)

Desde 2019, los miembros del grupo “Best of the Best”, compuesto por antiguos restaurantes número 1 de la lista, ya no pueden participar en la clasificación anual. Y esa es la razón por la que ya no vemos a Central en el listado.

¿Qué es la guía 50 Best?

La lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo es una guía gastronómica que se publica anualmente desde el año 2002, con la excepción de 2020 debido al impacto de la pandemia de la COVID-19.

La guía es elaborada con la votación de los más de 1080 expertos internacionales de la industria de la restauración que forman parte de la Academia de los 50 Best.