De los martes de pizza entre amigos a un restaurante propio: así es Masa sobre mesa, el nuevo rincón de pizzas en Miraflores

Para esto, Provecho visitó y conversó con Renzo Ángeles, arquitecto y músico que decidió dedicarse al mundo de las pizzas a partir de una pasión que encontró su curso en 2018. Actualmente, es el creador de esta nueva propuesta que elige el confort, la cercanía y los insumos peruanos como apuestas principales.

Algunas de las pizzas que podemos encontrar en la carta son la Unseta, con setas asadas; y la de Choclo con queso, con huancaína ahumada como base. / Julio Reaño / GEC

“Empecé a invitar a amigos a mi casa, medio que para juntarme con ellos y también como para practicar. Fue lindo, se convirtió en algo ya conocido entre mi círculo y no podían faltar los martes de pizza, siempre estábamos ahí”, recuerda el pizzero autodidacta. La pandemia detuvo ese espacio, pero cuando decidió volver, lo hizo pensando en un público más amplio.

Poco a poco, la demanda fue aumentando y surgió un espacio semanal para disfrutar pizzas. “Llegué a hacer el evento dos veces por semana. Empezó a tomar vida propia y era lindo porque no era como un restaurante, era un espacio un poquito más relajado. A mi me encantaba porque no era solamente cocinar pizza, sino que también era un espacio para compartir con los invitados”, explica Ángeles, sobre qué caracterizaba a Ágape, la propuesta con la que nació todo.

Renzo comenzó a explorar el mundo de la pizza con Ágape, una propuesta casual que ofrece distintas variedades de pizzas con insumos locales. / Julio Reaño / GEC

Con esta experiencia, surgió la curiosidad de cómo sería llevar este concepto a un espacio de restaurante. De esta manera crea Masa sobre mesa. “El nombre tiene un poquito ese guiño no solamente a la masa para la pizza, sino que también a la sobremesa. Creo que es un espacio que atesoro y que busco que los comensales tengan aquí”, comenta Renzo.

Masa sobre mesa sobre ocho variedades de pizzas en su carta actual, además de una pizza de temporada. / Julio Reaño / GEC

Una arquitectura particular

Si algo llama la atención del espacio es la barra curva, que permite que todos los comensales que se sienten ahí puedan interactuar no solo con los cocineros, sino entre ellos. Según nos comentó el creador de Masa sobre mesa, la arquitectura también fue un tema importante. “Esa fue una de las conversaciones que tuve con mi papá, quien también es arquitecto. Una de las cosas que le decía era que quería una barra para que mis invitados puedan estar ahí conmigo. A él se le ocurrió la maravillosa idea de poner una barra curva, para que abrace el espacio donde cocinamos y todos puedan interactuar”, dice el entrevistado.

La limonada de lavanda es una bebida refrescante con un toque interesante. / Julio Reaño / GEC

Tras una serie de arreglos, el espacio es bastante abierto, con asientos cómodos, toques de colores vivos que resaltan de forma precisa y una iluminación bien pensada e ideal para disfrutar una buena comida.

Una carta precisa

Empezamos disfrutando las tres entradas que ofrecen en su carta actualmente. El bocado predilecto de los comensales hasta el momento es el milhojas andino. Esta preparación nos ofrece una crema pachamanquera deliciosa, servida con cebolla frita crocante y cubos de milhojas de papa. En esta forma de preparar el tubérculo, logran un exterior crocante y un interior muy suave y cocido a la perfección.

El milhojas andino es la entrada más pedida de la carta. Presenta una crema pachamanquera servida con cebolla frita crocante y trozos de milhojas de papa. / Julio Reaño / GEC

Otra delicia es la bomba de pistacho, una masa frita a la perfección, que se rellena con stracciatella casera y pesto de pistacho. Pero, si de favoritos se trata, la ensalada Jardincito se lleva el título. La frescura del hinojo, lechuga y berros se combina con el sabor intenso del kiuri, mashua y col encurtidos. El toque final lo da la vinagreta de estragón.

Ofrecen ocho versiones de pizzas, todas interesantes, equilibradas y con la cantidad precisa de toppings. La Huachana, como su nombre lo indica, incluye el conocido embutido, queso paria, rocoto y hierba buena. Una favorita fue la Charapa, que incluye salsa de tomate, chorizo regional, queso cuñumbuquino (con encantadores toques cítricos), plátano frito, sacha culantro y salsa de cocona.

La pizza Huachana incluye trozos del conocido embutido local con queso paria, rocoto y hierba buena. / Julio Reaño

Otra opción bien peruana es la de Choclo con queso. La base es de una sabrosa huancaína ahumada, choclo frito, queso paria y hojas de huacatay.

La favorita de Renzo es la de Cordero, por su sabor intenso y curioso. Se combina fior di latte, merguez (salchicha de cordero), pecorino, chips de ajo y toques de chimichurri de menta y romero. Por otro lado, una opción más ligera es la Verde. Resalta por la combinación de espárragos, chips de ajo, tierra de aceitunas, grana padano y ralladura de limón.

Una entrada que nos sorprendió fue Jardincito, una refrescante ensaladita que combina hinojo, lechuga, berros, pepino, mashua y col encurtidos, kale y una suculenta vinagreta de estragón. / Julio Reaño / GEC

El toque dulce lo ofrecen con un tiramisú, una tarta vasca de chocolate y una crema volteada especial. “De los tres postres el más emblemático es la crema volteada, que es una receta de mi mamá. Ella estuvo muy presente en este proyecto, desde el comienzo. (...) Tras un diagnóstico de cáncer que se la llevó muy rápido, me heredó su receta de ese postre, que es la que ofrezco ahora”, cuenta Renzo.

Masa sobre mesa nos presenta un mundo sin pretensiones donde la buena pizza y el comer delicioso son la excusa perfecta para conversar y conectar. Un espacio perfecto para cualquier tipo de comida o reunión que conquistará sus sentidos.

En la carta de postres encontramos una crema volteada especial, cuya receta es una herencia de la mamá de Renzo. Detrás de la barra, podemos ver una ilustración de ambos. / Julio Reaño / GEC