El restaurante Maz, de los chefs peruanos Virgilio Martínez y Pía León, fue elegido entre los mejores de Asia en la reciente edición de Asia’s 50 Best Restaurants, la prestigiosa guía que selecciona a los lugares más destacados para comer en el mundo.

El establecimiento que abrió sus puertas en Tokio, Japón, en julio del 2022 ya había logrado importantes distinciones como 2 estrellas Michelin y el primer lugar en la guía de Tokio 2023 de The World of Mouth. Esta es la primera vez que ingresa a la lista Asia’s 50 Best.

Maz, que está a cargo del chef venezolano Santiago Fernández, quien fuera jefe de desarrollo creativo de Central, se ubicó en el puesto 43 del listado anunciado en marzo del 2025.

“Maz se sitúa a la vanguardia de la innovación culinaria, mostrando la rica biodiversidad de Perú entrelazada con la reverencia que la cultura japonesa tiene hacia la naturaleza”, explica la web oficial de los 50 Best. “Inspirado en el lema de Mater Inicitiva, afuera hay más, el restaurante rinde homenaje al paisaje peruano y a la estacionalidad japonesa, creando una experiencia gastronómica única”, añade la publicación.

En la carta del restaurante destacan platos como la huatia peruana, a la que se le incorporan productos japoneses, como yurine (raíz de loto), takenoko (brotes de bambú) y sansai (verduras silvestres).

Desde su inauguración, Maz se ha convertido en un punto de visita infaltable en Tokio. Figuras como la actriz estadounidense Lily Collins, famosa por “Emily in Paris”, han acudido al restaurante a su paso por la capital japonesa.