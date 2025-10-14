Muelle 29: el huarique que nació en una cochera en el Callao y hoy es referente del sabor chalaco con su pota anticuchera

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Muelle 29: el huarique que nació en una cochera en el Callao y hoy es referente del sabor chalaco con su pota anticucheraResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En la cuadra 9 del jirón Cuzco, en pleno corazón del barrio de Chacarita, en el Callao, el aroma a ají panca, mar y parrilla conquista los sentidos mientras una salsa clásica suena en la radio sin interrupción. Así se disfruta en Muelle 29, un restaurante que hoy es un punto de referencia para los amantes de la cocina marina y que se destaca por una identidad chalaca que se manifiesta dentro y fuera del local.