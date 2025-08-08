Paco Yonque: cuánto cuesta y cómo es comer en el restaurante parrillero de La Lucha del que todos hablan

Una puerta de madera tallada te da la bienvenida, coronada por la frase “excolere, fermentare, destilare”, que resume el proceso detrás del yonque, el brebaje emblemático y alma del lugar. Al cruzarla, más de 2,000 botellas con raíces, hierbas y hasta animales míticos, como arañas y pirañas amazónicas, macerados a base de este licor andino, traído desde la propia destilería del espacio en Huánuco, te rodean como parte de un ritual inicial. Todo en este espacio está diseñado para activar los sentidos y preparar los sentidos.

Más de 2000 botellas de yonque macerado son las que se exponen en la primera sala de visita del espacio gastronómico. / Mario Zapata

Custodiando la sala, dos santos imponen su presencia. San Rafael Arcángel, guardián de la salud, y San Judas Tadeo, patrón de los casos imposibles. Aquí, el yonque no se sirve solo para acompañar una comida. Según la creencia popular, el yonque tiene el poder de sanar. Si se bebe con intención, dicen, puede aliviar el cuerpo, calmar el alma y soltar las penas que uno carga al llegar.

Una anfitriona te ofrece un shot de yonque para abrir el apetito y marcar el inicio de un recorrido singular. Así comienza la experiencia en Paco Yonque, el restaurante miraflorino que desafía la escena limeña.

Un shot de macerado a base de yonque te espera como bienvenida en el restaurante. / Mario Zapata

La identidad de Paco Yonque

El nombre rinde homenaje a dos símbolos que por años “vivieron en el olvido”. Uno de ellos es Paco Yunque, el niño migrante del clásico cuento que llegó a Lima en busca de un futuro mejor, y el yonque, un destilado ancestral de los valles andinos, marginado durante décadas por el prejuicio y el desconocimiento. Aquí, ambos se unen y muestran una nueva narrativa a base de orgullo y reivindicación.

Detrás del proyecto están los mismos creadores de La Lucha Partners, pero aquí han subido la apuesta e identidad. Desarrollaron una agencia creativa in-house que se encargó de absolutamente todo alrededor de Paco Yonque, desde la arquitectura, diseño, música, branding y hasta los uniformes del personal finamente cuidados.

Salón principal en Paco Yonque. / Mario Zapata

Les tomó dos años convertir lo que antes era un hostel, en un restaurante que parece salido de una película, con alma andina y corazón parrillero. Desde que inició el proyecto sabían que lo que querían presentar es una cocina a base de las parrillas. Todo gira en torno al universo del personaje Paco Yunque, no sólo como símbolo literario, sino como alegoría de identidad, mestizaje y raíces.

La personalidad y propósito del restaurante

Cada rincón del restaurante tiene una historia. Desde el salón principal, los tres salones privados, que son La Alcoba del Cazador, el Gran Salón de Mapas y el Balcón del Escritor, hasta la cava con más de 100 etiquetas de vinos provenientes de más de siete países.

Cava en Paco Yonque. / Mario Zapata

Todo ha sido creado para provocar emoción y mucho detalle en cada espacio. Son muchos los cuadros pintados a mano, muebles de madera maciza, vajillas diseñadas especialmente y música pensada especialmente para cada ambiente.

La experiencia no se limita a lo visual o al paladar. Se siente también en la energía del lugar, en la hospitalidad y en los pequeños rituales, como el recibimiento que te dan con la frase “el yonque no se vende, se invita” por parte de un anfitrión. Todo ello pensado para que el comensal se sienta parte de una celebración. Porque eso se busca representar en Paco Yonque, un restaurante que no solo quiere alimentar, sino emocionar.

Shot de bienvenida en el salón principal, bajo la frase “el yonque no se vende, se invita”. / Mario Zapata

Una carta honesta y generosa

En la cocina, a cargo del chef Heine Harold y un equipo de head chefs especializados por cada área como la de panadería, postres, parrillas, cocina fría, etc. Sin duda, la estrella es la parrilla.

La propuesta es sencilla pero contundente. Todo se sirve en porciones generosas, “sin discursos innecesarios”, como afirma el chef principal, “un asado de tira con papas fritas es eso, y punto”, pero el detalle está en que esa sencillez no excluye el sabor ni la técnica. Absolutamente todo lo que sale a las mesas son hechos en casa, los embutidos, los panes, los helados y postres. Todos nacen en su propia cocina.

Chefs parrilleros, dejando cada presentación lista y bien cuidada para los comensales. / Mario Zapata

Usualmente cuando uno piensa en parrillas, asume que se servirán cortes de carne, pero aquí no sólo encontrarás esto. Son siete las opciones de parrillas mixtas. Entre ellas, la de vegetales y quesos, cortes argentinos y americanos, marina y pesca parrillera. Todo, siempre, alrededor de las parrillas y brasas.

La recomendación del chef en Paco Yonque

Para empezar con la velada, el carpaccio de roast beef es todo lo que necesitas. Esta es una entrada elegante y equilibrada. Destaca por su frescura y por la calidad del corte que es sellado en las brasas, presentado en láminas delgadas que se deshacen en la boca. Las salsas y verduras que lo acompañan, suman matices inesperados y logran elevar un plato clásico, pero mantiene una identidad propia.

Carpaccio de roast beef en Paco Yonque. / Mario Zapata

Luego, no dudes en pedir unos langostinos al ajillo. Las gambas están inmersas en una salsa cremosa a base de ají amarillo y vino blanco, coronadas con láminas de ajo finamente cortadas. El ají amarillo aporta ese golpe de sabor y personalidad. La jugosidad de esta entrada se acompaña muy bien con tostadas de pan campesino hecho por ellos mismos.

Langostinos al ajillo en Paco Yonque. / Mario Zapata

Si te falta la parte “parrillera” como entrada, las mollejas de res llegan doradas por fuera, suaves por dentro y con el toque justo de grasa que se espera en este tipo de corte. El limón asado en la parrilla, protagonista sutil, no solo refresca sino que equilibra y realza el sabor, logrando un plato que no necesita más para brillar.

Mollejas de res en Paco Yonque. / Mario Zapata

Como plato principal un lomo saltado bien hecho nunca cae mal. Esta es una versión robusta y sabrosa del clásico peruano. El lomo saltado de Paco Yunque se luce con una carne de lomo argentino suave, jugosa y bien sellada. Se acompaña con las clásicas papas amarillas crujientes que resisten la humedad del jugo y un arroz graneado con choclo y, para coronar, un huevo de codorniz frito. Un plato de confort que respeta la tradición pero no deja de impresionar.

Lomo saltado en Paco Yonque, hecho con lomo argentino. / Mario Zapata

Un buen corte de carne siempre es el perfecto acompañante de una velada única. En esta ocasión, el porter house americano dry aged no tiene pierde. Este corte está madurado en sus cámaras por 21 días para luego ser cocinado y sellado en la parrilla. Se sirve en una parrilla caliente con brasas y la acompaña una pequeña fuente para que tú mismo decidas el tipo de término en que quieras la carne. Además, las papas fritas y una ensalada clásica de parrilla complementan la carne.

Y como siempre, para el postre siempre hay espacio y dos de los especiales son la tarta vasca con caramelo salado y el flan Paco. El primero tiene un interior cremoso en el que el caramelo se equilibra con la sal dándole un giro especial. El flan es una mezcla entre crema volteada y flan pero con identidad propia. Es denso, cremoso y firme, con una textura sedosa que no empalaga. Tiene el equilibrio perfecto entre tradición y técnica, con un sabor profundo que deja huella.

Tarta vasca con caramelo salado y flan Paco en Paco Yonque. / Mario Zapata

¿Y para tomar?

La experiencia líquida en Paco Yonque también tiene identidad propia. Su coctelería de autor, elaborada con destilados y licores diversos, se presenta con nombres creativos como Zombie Andino o Colada Amazónica, que adelantan el carácter de cada mezcla. Pero el verdadero protagonista es el yonque, que se ofrece durante toda la noche en distintas versiones aromáticas y digestivas, como el de tres canelas o el de lima. Lejos de competir entre sí, los cócteles y el yonque se complementan y acompañan el recorrido con equilibrio.

La coctelería en Paco Yonque es variada. Puedes encontrar cocktails y mocktails para todos los gustos y preferencias. / Mario Zapata

Además, muy pronto, abrirán Muna Cocktail Bar, bajo la dirección del reconocido bartender Manuel Cigarrostegui. Este será un espacio estilo speakeasy oculto dentro del restaurante con una coctelería de autor y piqueos llenos de personalidad.

Próximamente, Muna Cocktail Bar abrirá sus puertas. / Mario Zapata

Los precios y platos de la carta

Estos son algunos de los precios y platos que ofrece la carta de Paco Yonque:

HORS D’OEUVRES / APERITIVIOS

Causa Divina (causa ale papa amarilla, cremosa, rellena de cangrejo, ceviche de corvina y chicharrón de calamar). Precio: 62 soles.

Champiñones Rellenos (crujientes por afuera y jugosos dentro. Rellenos de ricota, quesos andinos y servidas sobre un salsa bechamel de queso mantecoso cajamarquino). Precio: 49 soles.

Langostinos al Ajillo (versión cremosa de gambas al ajillo Madrileñas con ají amarillo y vino blanco. Servidos con tostadas de pan campesino hecho en casa). Precio: 55 soles.

Carpaccio de Roast Beef (láminas de lomo en costra de finas hierbas sellado brasa, salsa tonnato y parmesano añejo). Precio: 78 soles.

Chicharrón de Calamar y Corvina (piqueo marino con producto del dia, acompañado de yucas fritas y tártara en su punto). Precio: 69 soles.

PICAS PARRILLERAS

Chorizos de la casa (dos unidades de chorizo parrillero y ligeramente picante). Precio: 47 soles.

Mollejas de res. Precio: 48 soles.

Alitas al pollo a la brasa (marinada de la casa y asadas sobre alto fuego. Acompañadas de salsa ranch). Precio: 44 soles.

ENSALADAS

Ensalada parrillera (mix de lechugas, palta, tomate, cebolla, zanahoria y pepinos bañados en nuestra vinagreta de la casa). Precio 35 soles.

Ensalada Caesar (lechuga romana, vinagreta clásica de dijón y parmesano adornada de crutones de pan de campo). Precio 39 soles.

PARRILLAS:

Vegetales & Quesos. Precio: 89 soles.

Parrilla de bife ancho argentino y lomo fino. Precio: 192 soles (medio) y 294 soles (full).

Entraña y asado de tira americano. Precio: 341 (medio) y 493 (full).

Parrilla marina. Precio: 194 soles (full).

Paco completa (bife ancho argentino, lomo fino, bondiola de cerdo Duroc, pollo parrillero, chorizos caseros y anticuchos de corazón con papas y ensalada). Precio: 454 soles (full)

CORTES EXCLUSIVOS

Entraña fina americana. Precio: 193 soles (300 grms.) y 264 soles (500 grms.)

Asado de tira americano. Precio: 176 soles (300 grms.) y 237 soles (500 grms.)

Porter House Americano Dry Aged. Precio: 261 soles (300 grms.) y 394 soles (500 grms.)

Bife ancho argentino. Precio: 230 soles (500 grms.)

OTROS PLATOS

Lomo saltado. Precio: 79 soles.

Lomo Strogonoff. Precio: 83 soles.

Pollo parrillero. Precio: 59 soles.

BEBIDAS

Los cócteles tienen precios que oscilan entre los 38 y 52 soles.

El dato: Paco Yonque se ubica en C. Mártir José Olaya 280, Miraflores. Su horario de atención va desde la 1 p.m. hasta las 11 p.m.