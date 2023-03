Persea es una avocatería, pero en versión comida rápida, un nuevo concepto creado por Claudia Fajardo y Gregory Deloze que han puesto en marcha y que busca conquistar a todo tipo de público, siempre y cuando sean amantes de las paltas. Conversamos con ellos para conocer más sobre la propuesta

Fue durante un viaje que ambos decidieron comenzar un negocio, tres meses tardó la planificación y solo un mes y medio la obra, así nació Persea, un negocio estructurado que busca convertirse en una cadena a corto plazo.

—¿Qué es Persea?

Es una avocatería, un concepto existente en muchísimos países, pero en versión comida rápida. Persea es una marca muy joven, dinámica, divertida y que permita ser flexible para el contacto con el consumidor. Lo mismo hemos plasmado en el local, que es muy orgánico, pero que aún piensan que es un restaurante, así que estamos trabajando para comunicar que es un fast food, por ejemplo con los empaques brandeados o con la propia atención, los usuarios realizan el pedido en un counter, donde también se paga y luego esperan recibir la bandeja que también es característica de Persea.

Claudia Fajardo y Gregory Deloze creadores de Persea. / Persea

—¿Por qué el nombre Persea?

Persea Americana es el nombre científico del árbol de la palta, entonces ya desde ahí empezamos hablando de la devoción que le tenemos a la palta, digámoslo así. Tal es nuestro compromiso, que estamos desarrollando personajes porque el mismo público nos pide.

—Siendo el insumo principal la palta ¿Qué tan complicado es conseguirla?

Por ahora hemos tenido pequeños problemas, pero no grandes, todos los días tenemos nuestra palta madura. No tenemos mucho espacio en almacén, por eso es que la pedimos a diario y tenemos todo fresco. Por otro lado también es bueno esto porque no pecamos de que en algún momento sirvamos algo que no esté bueno, porque todo es del día. Actualmente, nos escriben muchísimos productores, pero el problema es que los productores esperan que nosotros vayamos hasta las provincias a recoger la palta y aún no estamos en posibilidades de hacer eso, pero cuando seamos más grandes, seguro sí podremos hacerlo.

—¿Cómo está compuesta la carta?

La carta tiene cerca de 28 opciones entre platos, bebidas y postres, no es muy extensa, pero tiene un poco de todo. Lo importante es que a nosotros nos gusta comunicar que somos una avocatería en donde la comida saludable no es estricta, esto porque nos han visitado personas que pensaban que éramos veganos, pero en realidad tenemos un menú muy mixto y equilibrado, hay opciones veganas, vegetarianas también y otras que tienen carne, langostino, cecina o tocinos y sobre todo muchísima palta.

—¿Cuáles son las opciones que los comensales pueden encontrar?

Entre las opciones de snacks están las Persea Fries, que son muy famosas entre los visitantes, son tiras de palta fritas al panko, los nachos con el clásico guacamoles, pero a nuestro estilo. No pueden faltar los wraps, que son los clásicos de los fast food, ni las hamburguesas como La Colette de asado de tira, queso edam, vegetales y salsa de ajo y en vez de pan tiene palta. También temos bowls, pero muy a nuestro estilo, combinamos mucho lo salado con lo dulce, que hace que quienes lo prueben se sorprendan. Hemos tomado como inspiración las cartas de las principales avocaterías del mundo. También tenemos postres, el Palmer Brownie, que es un postre al 70% de chocolate con palta y nueces, que es muy rico porque no es muy dulce y es como amecolchado. También tenemos la galleta, que es Sativa Cookie, tiene toques de avena, chispas de chocolate y palta. Y finalmente, uno de los que se está convirtiendo en el favorito últimamente que es la Passiflora, nuestra versión de cheesecake de maracuyá y palta.

—¿También tienen sabores peruanos?

Claro que sí, entre los wraps hay una opción con pollo anticuchero y entre los tostones hay uno de lomo saltado gratinado en base de guacamole. Todo nuestro menú ha sido pensado en tener sabores peruanos.

—En estos dos meses de trabajo, ¿Cuáles se han convertido en los favoritos de los comensales?

La protagonista es la hamburguesa de palta, La colette, y otra imperdible es la palta al panko porque no tenemos papas fritas, entonces tenemos las paltas fritas. Estas son las estrellas, los platos bandera de Persea. Los tostones también se están haciendo populares.

—¿Cuál es el futuro de Persea?

Primero estamos pensando en nuevos platos, para nosotros un fast food tiene que tener su helado, y tiene que ser de palta. Otro plato que tenemos pensado hacer es una pizza y ya estamos haciendo pruebas, lo mismo con la salchipalta. Por ahora lo único en nuestra carta que no tiene palta son los tés helados, pero ya estamos trabajando con una empresa para ver si logramos tener Ice teas con palta y ya así tendríamos la carta al 100% hecha con palta. Y bueno, queremos seguir construyendo, tenemos muchas ganas de crecer muy rápido, obviamente va a depender del público, pero tenemos muchas ganas de crecer, nos encantaría estar en un mall, ese es nuestro siguiente sueño.