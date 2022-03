La pizza es, sin duda alguna, una de las creaciones culinarias más deliciosas que existen. Crocante, suculenta, con queso derretido (o con los toppings de nuestra preferencia). Pero, como suele ocurrir, existe un asunto que divide a los comensales: ¿se debe comer el borde o es mejor dejarlo? Afortunadamente existe una versión de este clásico italiano donde no debemos preocuparnos por este cuestionamiento y es la ‘Detroit Style’. Esta preparación llegó a la capital para quedarse de la mano de Tanos Pizza, un dark kitchen que nació durante pandemia. Provecho los visitó y te contamos todo lo que debes saber sobre este manjar.

(Foto: José Rojas / GEC) / Jose Rojas BASHE

“Se entiende que la pizza Detroit Style se originó precisamente en Detroit (Michigan, EE.UU.), en las fábricas de vehículos y se preparaba en una bandeja que se usaba para la línea de producción. Es una bandeja mucho más profunda, entonces es una pizza de masa gruesa y no es redonda, es rectangular”, explica Patrick Arriz, uno de los dueños, sobre este tipo de preparación.

Y es que, además, otra de las características de esta pizza es que está pensada para ser disfrutada en cada bocado. Esto se debe a que no existe un borde que no esté colmado de queso, salsa y los respectivos ingredientes (definitivamente, uno de sus plus más importantes y apetecibles).

Pizza San Lorenzo, antes de ser llevada al horno. (Foto: José Rojas / GEC) / Jose Rojas BASHE

La esencia de la pizza

“(La masa) de apariencia es gruesa y cuando uno dice eso puede entender que tiene mucha miga y es pesado, es mucho pan. Pero la realidad es que es alta y es aereada por el proceso de preparación, que tiene un proceso de faldeado y oxigenado que hace que sea de gran altura y de mayor sabor”, agrega Pablo Seoane, otro de los creadores de la marca.

La preparación de la masa lleva aproximadamente 24 horas. (Foto: José Rojas / GEC) / Jose Rojas BASHE

En cuanto al proceso de preparación, la masa es muy parecida a la focaccia y visualmente igual. Pero gracias a la investigación hecha por los dueños de Tanos Pizza, la marca apuesta por una versión mucho más liviana que la de la masa de la ‘Detroit Style’ original. “Hemos comparado lo que le gusta al paladar local y lo que hacen los americanos con este estilo”, agrega Seoane.

Desde el inicio del proceso, donde hacemos las mezclas de los ingredientes, hasta la primera cocción de la masa, pasan aproximadamente 24 horas. Precisamente, este cuidado que se le da a la masa, que también se le da al resto de componentes, es lo que brinda una experiencia nueva, interesante y repleta de sabor.

Antes de agregar los toppings elegidos, la masa se lleva al horno durante unos 2 o 3 minutos. (Foto: José Rojas / GEC) / Jose Rojas BASHE

El corazón está en los toppings

Y sí, no podemos pensar en una pizza sin algún tipo de masa pero el cariño absoluto está en aquello que corona la base. Actualmente cuentan con 12 sabores de pizza imperdibles. Eso sí, bajo la guía de Nicolás Pérez, el tercer fundador de Tanos Pizza y el chef del equipo, exploran nuevos sabores y combinaciones para no dejar de sorprender a los comensales con la creatividad que les caracteriza.

La carta presenta algunos clásicos como la pizza americana, la hawaiana y la de pepperoni, pero todas cuentan con un toque diferente, como para no caer en una zona de confort. La Sweet Pep & Dill es perfecta para los que disfrutan combinaciones explosivas, ya que además de la base pomodoro, un mix de quesos y pepperoni artesanal, se sirve con una miel picante de la casa y una capa fina de eneldo picado.

Pizza Sweet Pep & Dill. (Foto: José Rojas / GEC) / Jose Rojas BASHE

Sin duda alguna una favorita es la San Lorenzo, que lleva jamón inglés, cebolla roja en trozos, pimientos verdes, mix de quesos y tocino ahumado. A diferencia de otras de las opciones, esta lleva la salsa pomodoro caliente al final, ya que es coronada con esta cuando sale del horno. Como mencionamos, cada bocado viene cargado de sabor, pero al ser servida de esta forma cada bocado es una experiencia distinta.

Finalmente, para los más aventureros o con curiosidad por las pizzas blancas -es decir, que no llevan salsa pomodoro- probar la Republicana es un deber. Además de ser servida con una base bianca (o blanca), se acompaña con un mix de quesos, tocino ahumado y se termina con pistachos triturados, berrys secos y salsa de queso de cabra y miel picante. El toque de dulce de los berrys y la miel, combinado con el toque salado del tocino y el pistacho hace agua la boca de cualquiera.

Pizza Republicana. (Foto: José Rojas / GEC) / Jose Rojas BASHE

Sus inicios

Tanos Pizza nace durante la pandemia. Los tres fundadores, Patrick Arriz, Pablo Seoane y Nicolás Pérez, vieron un mercado de comida que estaba empezando a crecer nuevamente y un auge en el pedir la comida por aplicativos. “Arrancamos el primer fin de semana de abril (de este año). Empezamos con nuestra base de datos, de familiares y amigos y después por el boca a boca. (...) Fue un proceso donde decidimos ir de a pocos porque veníamos de espacios de trabajo distintos”, comenta Seoane. Así, han ido logrando establecer recetas únicas, una clientela encantada por sus combinaciones y una capacidad para seguir creciendo y experimentando envidiable.

(Foto: José Rojas / GEC) / Jose Rojas BASHE

Dato:

Tanos Pizza atiende de martes a jueves de 5 p.m. a 10 p.m., viernes y sábado de 1 p.m. a 10 p.m. y domingos de 1 p.m. a 9:30 p.m. Trabajan en formato delivery a través del WhatsApp 920118958 o de su página web www.tanospizza.pe.