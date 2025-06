Pocas combinaciones conquistaron tanto el paladar de los peruanos y peruanas como el ‘mostrito’. La sencilla y sabrosa unión de pollo a la brasa, papas fritas y arroz chaufa se puede disfrutar en varios restaurantes y cada uno le pone su toque especial. Pero, si hablamos de ser pioneros en ofrecer este plato, vale la pena mencionar a Pollería Okey. Provecho visitó su local, ubicado en La Victoria, para conocer más sobre su historia y carta.

“La pollería tiene un poco más de 60 años. Empezaron mis abuelos, que vinieron de Japón por el tema de la guerra. Se integraron a la sociedad y poco a poco lograron poner un negocio de comida”, cuenta Robert Nakaya, tercera generación de la familia y actual dueño del restaurante junto a su hermano.

Nos recibe en el pequeño local, con menos de diez mesas, pero con un flujo de clientes considerable para ser día de semana. El ambiente es acogedor en su simpleza y los comensales disfrutan las porciones generosas. En algunos casos, según nos cuentan, vienen desde distritos como Comas o Surco, porque se criaron en La Victoria y comer en esta pollería es un clásico.

Desde sus inicios vendieron pollo a la brasa, pero también otros platos. “En ese tiempo había menos competencia de restaurantes que ofrecieran pollo a la brasa y a los clientes les gustaba la sazón. Con el tiempo fuimos llegando al punto en el que nos dedicamos solamente al pollo a la brasa, es lo principal en la carta”, explica uno de los dueños del restaurante.

Desde hace casi dos años Robert, su hermano y el padre, empezaron el proceso de transición para que la tercera generación asumiera el mando. “Mi papá y mamá siempre estuvieron a cargo y era normal verlos aquí todos los días. Es un negocio demandante pero que nos gusta, además que desde pequeños hemos venido y ayudado”, recuerda Nakaya.

A los hermanos les tocó dejar el ego de lado, según confiesa Robert, ya que la idea es que la transición no se note y se mantenga la experiencia por la que tantos comensales los visitan. “Como toda persona, siempre quieres dejar algo, una huella, y si bien hemos hecho cambios todo fue muy pensado y lentamente. Lo que no era necesario tocar, no lo tocamos”, asegura uno de los dueños.

Cuando preguntamos qué es lo que conquista al público para que los visiten desde lejos nos dieron dos argumentos fuertes y claros. En primer lugar, sin duda alguna, está la sazón familiar que lograron crear y que se siente en cada bocado del pollo que ofrecen. En segundo lugar, la ubicación del local también ha permitido que mucha gente que se crió en esa zona de La Victoria los conozca.

“Siempre ocurre que la gente me saluda y me cuenta que desde pequeños vienen a la pollería. Yo creo que, en parte, nos eligen porque somos de los espacios que recuerdan a la infancia, trae mucha nostalgia incluso. No solo recuerdan el restaurante, si no también el barrio”, comenta Nakaya.

Pese a lo reducido del espacio, su producción es comparable con la de un restaurante con local más grande ya que al día se consumen 50 pollos. Además, la cantidad se duplica durante el fin de semana.

El pollo en cada receta

Hay que entender que en este restaurante se celebra el pollo a la brasa a tal nivel, que se utiliza en todas las recetas de la carta. Es reducida, bien pensada y con recetas prácticas de preparar en el espacio de la cocina. Así, encontramos el clásico pollo a la brasa, tallarín saltado, pollo saltado y chaufa de pollo.

Probablemente, muchos conozcan a esta pollería por su aparición en redes sociales, a través de creadores de contenido gastronómico que vienen en búsqueda del origen del mostrito. Esta contundente combinación tiene un origen incierto, pero en Pollería Okey se ofrecía este bocado desde hace más de 20 años.

“Es imposible asegurar que somos los creadores, porque era un plato que cada vez era más conocido y disfrutado. No éramos los únicos que lo servían. Lo que sí puedo decir es que somos pioneros, tanto así que nosotros no lo conocemos con ese nombre, en el restaurante nos referimos al plato como combinado o especial”, menciona Robert.

El pollo tiene el punto preciso de condimentos, que hacen que cada bocado -incluso en la pechuga- se sienta el sabor agradable. Es bastante simple, sin pretensiones y recuerda a las pollerías de la infancia. Las papas son cortadas y fritas en su punto, no tan crocantes y suavecitas por dentro. Finalmente, el abundante chaufa tiene un saborcito agradable, una cantidad considerable de cebollita china y los toques de huevito frito.

Otro atractivo de este plato es que viene con una porción de ensalada fresca, con lechuga, tomate, pepino y un toque de beterraga. La vinagreta con que se sirve es deliciosa, ácida y con el punto de sal ideal. Nos encantó la combinación y frescura que aporta.

Uno de los platos que conquista a los comensales es el chaufa de pollo a la brasa. Una abundante porción de arroz salteado se sirve con trozos generosos de pollo. Es de las opciones perfectas para compartir o, en todo caso, elegir si se tiene mucho apetito.

El tallarín okey consiste en una versión de fideos tipo fetuccini, trozos de pollo a la brasa (con hueso, usualmente) y toques de verduras como cebolla en diferentes versiones. El sabor es bastante sutil pero delicioso y la combinación de la carne del pollo y el pellejo le aporta a las texturas.

Las cremas que ofrecen son una mayonesa bastante líquida y simple, además de un ajicito tipo huancaína que no pica, pero combina bien con las papas y el pollo. Recomendamos acompañar el chaufa con el nabo encurtido, un toquecito dulce e interesante.

Pollería Okey es de esos huariques de barrio de porciones generosas, trato amigable y sabor clásico que conquistan a familias enteras y a visitantes curiosos. Con la receta perfecta para mantener a los comensales peregrinando a su pequeño local en La Victoria.