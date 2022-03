Conforme a los criterios de Saber más

Jugoso, de buen tamaño, doradito y súper sabroso. Los Pollos Guapos llegaron al barrio y buscan convertirse en tu pollería de cabecera. Al estilo de las antiguas pollerías, con crocantes papas gigantes y salsas caseras, esta pollería por delivery tiene el reto de enamorar a los comensales limeños con un paladar cada vez más exigente.

¿Cómo nació la idea? “Nos dimos cuenta que lo que la gente más extrañaba durante la pandemia era su pollo a la brasa. Queríamos una pollería con unos puntos de diferenciación de otras pollerías. Tendría que ser un pollo de alta calidad, con todas las cosas buenas que puede tener un pollo: un tamaño decente, jugoso, la piel galletita, buenas papas peruanas y crujientes, ajíes hechos en casa”, nos detalla el chef Heine Herold sobre los Pollos Guapos, un dark kitchen que se puso en marcha hace dos meses en Santa Catalina. “No solo hacemos un pollo ‘pepón’, guapo también es el que pone las cosas en su lugar en el barrio, el que tiene personalidad. Así son nuestros pollos y nuestros clientes son nuestros amigos guapos”, recalca el chef.

Pollos Guapos ofrece varios combos con ensalada, chicha, alitas adicionales, arroz chaufa, aguadito y las infaltables salsas caseras. (Foto: Pollos Guapos)

Entre criollo y oriental

“Nuestro aderezo juega entre lo criollo y lo oriental, sientes la canela china y el tausí, pero también el comino y las especias criollas. Queremos evocar lo que era el pollo del barrio que ya no se ve tanto debido a las cadenas de pollerías. Antes las papas fritan eran bastones gruesos, ahora vienen más delgadas u onduladas, estilo hamburguesas, no son peruanas y no tienen ese ‘feeling’”, afirma Herold. En Pollos Guapos las papas son una deliciosa sorpresa. Pueden ser peruanita, huayro, tumbay, papa amarilla ambo, dependerá de la estacionalidad. Ahora mismo el pollo a la brasa viene con unas deliciosas papas fritas huamantanga, en el futuro podría variar por otra variedad, según la que encuentren con mejor calidad según la temporada.

Las papas fritas de Pollos Guapos pueden ser peruanita, huayro, tumbay, papa amarilla ambo, dependerá de la estacionalidad. (Foto: Pollos Guapos)

Salsas con punche pollero

No es mayonesa de leche ni de sachet, la mayonesa de Pollos Guapos tiene la densidad adecuada para adherirse a la papa sin chorrearse. “Además, tenemos dos tipos de ajíes, uno pollero que es un poco más herbal que el de otras pollerías porque usamos huacatay, culantro, perejil y la parte verde de la cebolla china para que le dé intensidad en el color. También, usamos ají amarillo, rocoto soasado y otros ingredientes más que lo hacen muy rico. El otro ají es el ají bravo, a base rocoto, una parte con pepa y otra sin pepa, potente, para los paladares más achorados”.

El aguadito es otro de los platos más sabrosos, recuerdan el sabor casero. (Foto: Pollos Guapos)

La salsa guapa está elaborada a base del espinazo del pollo con aderezo de pollo a la brasa: “Lo ponemos en el horno de brasa, los tostamos bien, y lo mandamos a una olla con otros ingrediente. Hacemos una reducción de esos jugos de pollo a la brasa y sale la salsa guapa. Es una salsa caliente, versátil, que puede servir para bañar tu pollo, tus papas o ‘dipearlas’, bañar tu chaufa o arroz con choclo, y hasta para mojar tus alitas”, agrega Heine sobre esta magnífica salsa que incluso, si te sobra, puedes congelar para bañar otras comida como una pechuga a la plancha o tallarines.

Chaufa regional. (Foto: Pollos Guapos)

Pollos guapos hace su propia chicha morada, también ofrece gaseosas, pero lo que más sale es la chicha bien helada de litro y medio litro. La ensalada es fresca de tamaño grande, la clásica de pollerías. Lleva dos tipos de lechuga orgánica y americana, rodajas de pepino japonés y tomate, rabanitos encurtidos, palta fuerte, juliana de cebolla blanca, un poco de queso fresco rallado por encima y germinados. Imposible dejar de probar los otros platos guapísimos como el aguadito casero, al estilo antiguo, y un increíble arroz chaufa regional con cecina, como para armar un mostrito. Además, ofrecen para acompañar arroz blanco con harto choclo y croquetas coquetas rellenas de pollo a la brasa con salsa blanca.

Sobre el delivery

Al ser un dark kitchen, todo se maneja vía delivery por lo que se han preocupado mucho por la consistencia y resistencia de los empaques. Los materiales y ventilación conservan muy bien tanto al pollo como a las papas que se mantienen crocantes. El aguadito llega caliente, así como el arroz chaufa, listos para disfrutar. Para que no se peleen por las alitas, por este mes Pollos Guapos enviará 2 alitas adicionales también al estilo a la brasa, así toda la familia queda contenta.

Las alitas en salsa a la brasa y pasadas por el horno son una delicia en sí mismas. Mejor si se 'dipean' con las salsas o con cualquiera de sus dos ajíes. (Foto: Pollos Guapos)

Más datos:

El chef Heine Herold (Lima, 1977) se dedica a la gastronomía hace 24 años. En 2014 puso el restaurante Catalina 555. Estudió gestión de restaurantes y food managment. Actualmente, es profesor en la PUCP, hace consultorías y maneja Pollos Guapos. En septiembre partirá un tiempo a Estados Unidos para montar un restaurante.

Pide tu Pollo Guapo por Rappi, Mesa 24/7 y por WhatsApp cuando sale del rango de reparto. Ingresa al link https://linkr.bio/PollosGuapos

Rappi, Mesa 24/7 y por WhatsApp cuando sale del rango de reparto. Ingresa al link https://linkr.bio/PollosGuapos Mira su Instagram:

Te puede interesar

Video recomendado

Provecho recorrió Curich Cremoladas, Speciale y El Parque D'Onofrio en busca de cremoladas y helados para disfrutar el verano. (Fuente: Provecho)