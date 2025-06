La reciente edición de The World’s 50 Best Restaurants, el prestigioso listado que selecciona a los mejores restaurantes del mundo, consagró al peruano Maido en el primer lugar, un logro que consiguió otro peruano dos años atrás: Central. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué este establecimiento ya no aparece en el listado.

Fue en junio del 2023 que Central, restaurante encabezado por los chefs nacionales Virgilio Martínez y Pía León, ocupó el primer lugar del ránking, convirtiéndose en el primer espacio latinoamericano en conseguir dicho honor.

Tras ello, Central no ha vuelto a aparecer en el listado y en esta nota te explicamos por qué.

¿Por qué Central ya no sale en la lista de los mejores restaurantes del mundo?

Todos los restaurantes que logran el primer lugar de la lista The World’s 50 Best Restaurants ingresan a un salón de honor llamado “The Best of The Best”.

Actualmente, ese premio lo tienen solo 11 restaurantes, entre ellos el peruano Central. Y aunque en aquel apartado hay lugares, como El Celler de Can Roca y El Bulli, que han obtenido en más de una ocasión en primer lugar del ránking The World’s 50 Best, un cambio en el reglamento ha hecho que los restaurantes ganadores ya no vuelvan a ser considerados.

Desde el 2019, los restaurantes que logran el primer puesto, pasan a esta lista de honor y ya no vuelven a participar. Por lo que en 2026, Maido, primer lugar del ránking 2025, pasará a ser parte de “The Best of the Best” y ya no estará en el Top 50.

¿Qué restaurantes son parte del ‘Best of the Best’?

Estos son los 11 restaurantes que forman parte de la prestigiosa selección “The Best of the Best” de The World’s 50 Best Restaurants:

El Bulli (España)

The French Laundry (Estados Unidos)

The Fat Duck (Inglaterra)

El Celler de Can Roca (España)

Osteria Francescana (Italia)

Eleven Madison Park (Estados Unidos)

Mirazur (Francia)

Noma (Dinamarca)

Geranium (Dinamarca)

Central (Perú)

Durante la reciente edición de The World’s 50 Best Restaurants 2025, hubo una aparición especial de los chefs que forman parte de “The Best of the Best”:

Ferrán Adria de El Bulli, Jordi y Joan Roca de El Celler de Can Roca, Massimo Bottura y Lara Gilmore de Osteria Francescana, y Mauro y Julia Colagreco de Mirazur; el chef de Geranium; y el peruano Virgilio Martínez participaron de ese reconocimiento especial.