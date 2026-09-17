Gaviotas y zarcillos surcan el cielo invernal paraqueño que, acorde a la media tarde, hace gala de una luminosidad impresionante. Bajo el firmamento de este espectáculo ornitológico, al borde del litoral, se erigen los muros del Aranwa Paracas Resort & Spa. Aquí, por segundo año consecutivo, se ha decidido contradecir el instinto natural de las aves de competir por el alimento. Prensa y creadores de contenido hemos sido convocados en torno a una premisa que el hotel ha hecho suya: “donde come uno, comen dos”.

Pero no hablo estrictamente sobre nosotros.

“Sabores Aranwa” es un programa de sostenibilidad y responsabilidad social ejecutado en alianza con el Banco de Alimentos Perú desde 2025. Con el impacto en la comunidad como propósito final, la iniciativa concibe la elaboración de “platos solidarios” inspirados en la identidad gastronómica de cada una de sus cinco sedes. Por cada plato solidario consumido por los huéspedes del hotel, una parte de la venta se destina a financiar raciones de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué tanto favor puede hacer eso? En promedio, cada plato solidario permite generar entre dos y tres raciones de alimentos. Esta segunda edición, denominada “Platos que transforman”, cuenta con la participación de los chefs Carolina Uechi (Kobe x Caro), Ernesto Noriega (Pimentel) y Sebastián Vega (Piedra). Los tres han desarrollado una oferta de once platos en la que conjugan su experiencia personal con la identidad de los hoteles y de las comunidades en las que estos se encuentran.

Tras un almuerzo de camaradería con platos destacados de la gastronomía iqueña en el restaurante Veranda, Jorge Arangüena, jefe de marketing de Aranwa Hotels, le indica a El Comercio que su iniciativa dista de ser un esfuerzo coyuntural o un cálculo de relaciones públicas. Según sostiene, la labor busca generar un impacto tangible en el entorno. Como muestra de ello, la proyección inicial para el cierre de 2025 era de 12.000 raciones y fue superada al alcanzar las 12.700.

La continuidad del programa se refleja también en las cifras, como si se retara a demostrar que las segundas partes también pueden ser buenas. En el acumulado a julio de este año, la alianza ya había superado las 30.000 raciones entregadas. Para la cadena, asumir estos costos responde a la convicción de que la rentabilidad no se mide en ingresos, sino en el impacto generado en las familias beneficiadas. Arangüena agrega que el compromiso no se detiene ante eventualidades operativas o climáticas, como el fenómeno El Niño, que podrían afectar la operación de los hoteles.

“No vemos la sostenibilidad como una estrategia, sino como parte de nuestra identidad. Para nosotros el indicador de éxito es la cantidad de personas impactadas y las raciones generadas; es un costo que estamos felices de asumir porque se rentabiliza en la ayuda concreta a la comunidad”, sostiene.

Más allá de hoy

Cerca de la orilla del mar manso que baña la costa del hotel, al cierre de la tarde, Daniela Osores, gerenta general del Banco de Alimentos Perú, le pone rostro a la estadística al recordar que, en sus doce años de gestión, su organización sin fines de lucro ha atendido a más de 1.2 millones de personas en situación de vulnerabilidad. En Ica, gracias al apoyo de Aranwa, desarrollan el proyecto “Alimentando Esperanza”, con el que han contribuido a que distintas comunidades recobren capacidad de gestión.

“Además de entregar alimentos, les brindamos asistencia en conocimiento. Hablamos de cómo cocinar, combinar, almacenar insumos y mantener la cadena de frío, lo cual es tan importante como el alimento mismo. Las empresas tienen un rol fundamental. Independientemente de sus intenciones, lo que importa es que ayuden”, afirma. Cuando se trata de contribuir, añade, “no existe la competencia”: si una empresa inicia una actividad de responsabilidad social y da el ejemplo, lo ideal es que otras la imiten para generar un efecto multiplicador.

Azotados por los vientos nocturnos, en el salón de eventos de Aranwa Paracas ubicado sobre el muelle, los chefs Carolina Uechi y Ernesto Noriega preparan en vivo un adelanto de lo que los comensales ya pueden pedir si visitan alguna de las sedes del hotel. Acompañados por Omar Díaz, chef de Aranwa Paracas, traen a nuestras mesas algunas preparaciones del menú solidario. Llegan así un ceviche norteño tradicional y un contundente lomo saltado, mientras los chefs cuentan los secretos de sus elaboraciones.

El chef Ernesto Noriega en acción. (Foto: Difusión)

“Siempre hay algo detrás de hacer un plato. Eso es lo bonito. Este fin, cocinar para que se pueda alimentar a otras personas, para que el desperdicio sea mucho menor, con esta onda bonita, de corazón, sincera, permite que las cosas se hagan con más amor”, le comenta Uechi a El Comercio.

Para esta nueva edición de “Sabores Aranwa”, la propuesta reúne once platos. El lomo saltado, a cargo precisamente de Carolina Uechi, funciona como hilo conductor y está disponible en las cinco sedes. Se trata de un lomo fino flambeado al pisco, con toque ahumado, salsa gravy, papa amarilla frita y arroz con choclo. A partir de allí, cada hotel incorpora preparaciones vinculadas a su entorno. En Paracas aparecen la carapulcra con panceta al cilindro y el ceviche clásico; en Valle Sagrado, la parrilla mar y tierra y la trucha brava; y en Cusco, el filet mignon y la trucha nikkei.

La ruta continúa hacia el norte con el ceviche endiablado y la causa acevichada de Vichayito, mientras que en Colca se suman la trucha del valle y el menestrón andino. La carta, desarrollada con la colaboración de los chefs ejecutivos de cada lugar, busca combinar técnicas contemporáneas con ingredientes y preparaciones reconocibles de cada destino, de modo que el componente solidario no se desligue de la identidad gastronómica que cada sede quiere representar.

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De esta forma, Aranwa Hotels y el Banco de Alimentos Perú han diseñado una propuesta que, más allá de gustos y preferencias particulares, aporta. Este año, la iniciativa proyecta superar las 30.900 raciones y, sumadas a las obtenidas durante 2025, cerrar 2026 con más de 43.600 desde el inicio del programa. Casi en confidencia, Osores cuestiona cuánto falta todavía por comprender socialmente sobre la gravedad del hambre y la normalización de sus consecuencias. “Cuando ingresas a una comunidad y ves a una madre teniendo que elegir a cuál de sus hijos alimentar, entiendes la magnitud del problema. Por eso no solo entregamos alimentos, sino conocimiento para que la gente salga adelante”, reafirma.

Ya por la mañana, durante nuestra despedida de Paracas, nos acompañan —posiblemente— las mismas gaviotas y zarcillos que nos recibieron un día atrás. En lo alto, las aves permanecen fieles a su naturaleza, sus instintos y sus propias reglas. Sobre el suelo, entre personas, la lógica es distinta. Se requiere humanidad. Y combatir el hambre quizá sea una de sus representaciones más elementales.