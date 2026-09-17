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Resumen

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El lomo saltado de Carolina Uechi y los chefs ejecutivos de Aranwa Hotels es un plato solidario de la oferta de esta nueva edición. (Foto: Roger Hernández/ El Comercio)
El lomo saltado de Carolina Uechi y los chefs ejecutivos de Aranwa Hotels es un plato solidario de la oferta de esta nueva edición. (Foto: Roger Hernández/ El Comercio)
Por Roger Hernández Sánchez

Gaviotas y zarcillos surcan el cielo invernal paraqueño que, acorde a la media tarde, hace gala de una luminosidad impresionante. Bajo el firmamento de este espectáculo ornitológico, al borde del litoral, se erigen los muros del Aranwa Paracas Resort & Spa. Aquí, por segundo año consecutivo, se ha decidido contradecir el instinto natural de las aves de competir por el alimento. Prensa y creadores de contenido hemos sido convocados en torno a una premisa que el hotel ha hecho suya: “donde come uno, comen dos”.

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